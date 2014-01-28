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Fujifilm'den suya ve toza karşı dayanıklı X-Serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T1

5 yıl
5,7b
1
56
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fujifilm'den suya ve toza karşı dayanıklı X-Serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T1
X-Sistem fotoğraf makineleri ile 2013 yılı içerisinde oldukça büyük bir başarı yakalayan Fujifilm, 2014 yılında da boş durmayarak uzun zamandır bilgileri gelen suya ve toza karşı dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi X-T1'i resmen kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak serinin hatlarına sadık kalınarak retro bir çizgi ile hazırlanan Fujifilm X-T1, X-Mount bağlantı yapısıyla XF serisi lens modellerini aktif olarak kullanabiliyor. 129 x 90 x 47mm boyut ve 440 gram ağırlığındaki magnezyum / alüminyum karışımı gövdesi 75 noktadan suya ve toza karşı dayanıklı olarak geliştirilen fotoğraf makinesi, bu sayede her türlü ortam şartında (-10 derece) üst düzey bir çalışma performansı vaat ediyor.
Teknik olarak 16.3MP APS-C X-Trans CMOS II sensör, güçlü EXR II görüntü işlemcisi, 0.5 saniye açılma, 0.08 saniye otomatik netleme, 0.05 saniye deklanşör gecikmesi, 0.005 ve 0,05 saniye çekim aralık süreleri, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 200-6400 ISO (100-25600 arttırılmış) aralığı, 2.36 milyon nokta OLED elektronik vizör (0.77x büyütme değeriyle dünyanın en yükseği), 3-inç 1040K LCD ekran, 30 – 1/4000 enstantane hızı, 1/180 flaş senkronizasyon hızı ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p / 30p video (H.264) çekim kapasitesi gibi özelliklere sahip olan Fujifilm X-T1, NP-W126 bataryası ile CIPA standartlarına göre 350 fotoğrafın altından kalkabiliyor ve isteğe bağlı olarak harici olarak satılan VG-XT1 model isimli batarya kulpu (Battery grip) ile elde edilebiliyor. Çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC (UHS-II) hafıza kartlarına aktarabilen makine, ayrıca dahili Wi-Fi bağlantı teknolojisiyle hem kablosuz kontrol hem de veri aktarımı yaparak faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Fujifilm'in X-Serisine dahil ettiği yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T1, kit olarak 18-55 mm XF F2.8-4 R LM OIS lens modeliyle beraber 1700$, gövde olaraksa 1300$ fiyat etiketiyle Şubat ayında resmi olarak satışa sunuluyor. Ürünün 3 yıl garantili Türkiye satış fiyatı ise 3000 TL olarak belirlenmiş durumda.
Ekleme: Fujifilm X-T1 ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz. 
Fujifilm'den suya ve toza karşı dayanıklı X-Serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T1

http://www.dpreview.com/news/2014/01/28/fujifilm-x-t1-offers-weather-resistant-body-and-improved-evf?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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İzmir gökhan 5 yıl
Fujifilm e ait Her türlü lens ve aksesuar bulunur.İlgilenen arkadasları izmir bornova gold bilgisayara beklerim xt1 dahil tüm lens ve aksesuarları incelyebilirsiniz.Ayrıca uzaktan alısveris icinde mail order hizmeti mevcuttur türkiyyenin her yerine kargo yapılır.0536 348 88 93 Gökhan özdemir
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caymana 5 yıl
Gerçekten kaliteli bir ürün çıkarmak değil sadece, aynı zamanda adil bir fiyat politikası yürütmek de çok şey kazandıracak Fuji Türkiye'ye. Fiyat böyle olmasa, yurtdışına çıkan birine aldırıcaktım x-t1'i. Ama bugün, BH Photo'dan 7 lira daha ucuza, kendi ülkemden verdim şiparişimi. Heyecanla bekliyorum elime geçmesini.
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl caymana
caymana

Gerçekten kaliteli bir ürün çıkarmak değil sadece, aynı zamanda adil bir fiyat politikası yürütmek de çok şey kazandıracak Fuji Türkiye'ye. Fiyat böyle olmasa, yurtdışına çıkan birine aldırıcaktım x-t1'i. Ama bugün, BH Photo'dan 7 lira daha ucuza, kendi ülkemden verdim şiparişimi. Heyecanla bekliyorum elime geçmesini.

Bu imkanı Türkiyedeki fotoğrafseverler ve profesyoneller için yaratabildiğimiz için gerçekten bizde mutluyuz. Çoğu X-modeller ve lensleri için bunu sağladık, hatta Garanti süresini 3 Yıla çıkartabildik


Hala üzerinde çalıştığımız bazı amatör modeller var ve kısa sürede burada da ABD ile eşit fiyatlandırmayı sağlamış olacağız.

Şimdiden makinenizi güle güle kullanın
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ozturert 5 yıl
Prime zoom nasıl oluyor?
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Zommby 5 yıl ozturert
ozturert

Prime zoom nasıl oluyor?

En baba zoom anlamına yani 24-70, 70-200 gibi...
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ozturert 5 yıl
Kit olarak daha ucuz satma şansı yok mu?
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djkubi 5 yıl
3 bin ver apsc al. Hiç mantık işimi bu. 1000 daha ver sony a7 al ff keyfini yaşa.
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serseri sirin 5 yıl djkubi
a7 beklentileri karşılamadı.
ben çok düşünüyordum o makineyi 500px de bile hep inceledim yeni neler çekilmiş diye lakin yeterli dinamik aralığı yok.
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selmand 5 yıl
S1500 almıştım :) hala benim gözümde fuji s1500 dur.
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ozturert 5 yıl
Fuji'nin aynasızları güzel, DSLRlike makineleri (XS1 hariç, o da pahalı) alınmaz. Hatta hiçbir DSLRlike alınmaz bana sorarsanız.
Almak isteyen ilk yorumları beklesin derim ben. Fuji'nin konsept olarak ilk çıkardığı gövdeler (X100, XE1) genelde iyi oluyor ama çok eksiği de oluyor. Fuji sonradan bunların bazılarını yazılımla düzeltiyor, ve en sonunda sonraki versiyonda eleştirilerin çoğunu düzeltiyor. XE1 -> XE2 ve X100 -> X100s geçişlerinde tam tamına böyle oldu. Örneğin son yazılım yenilemesiyle X100 gerçekten kullanılabilir bir alet oldu (zaten iyiydi ama çok daha iyi oldu), ve şu anda ilk çıkış fiyatının çok altına alınabiliyor. X100s'te de X100'ün hemen her açığı kapatıldı ve alet çok gerçekten güzel oldu.
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mfurkan0 5 yıl
Cidden iyi makine ama fiyat olarak biraz indirime ihtiyacı var.
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Notes 5 yıl
tr fuji lens bulmak sorun değil kaliteli lensleri var özel sensörü fujiyi ön plana çıkardı yeterki maniden haber ver.
ve adaptörle bazı markaların lenslerini kullanmaya imkan veriyor.
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BekirHan 5 yıl
Önemli olan lens bulabilmek. Fuji, sony ve diğerlerinin en büyük handikapı Türkiye' de aksesuar konusunda çok kısır olmaları.
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Gladiotürk 5 yıl
Makine tam bir tasarım harikası. Alıp biblo gibi koy evinin bir köşesine o derece :)
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Fujifilm Türkiye Mrk. 5 yıl BekirHan
BekirHan

Önemli olan lens bulabilmek. Fuji, sony ve diğerlerinin en büyük handikapı Türkiye' de aksesuar konusunda çok kısır olmaları.

Lens ve Aksesuar konusunda tüm X-Serileri ve lenslerinde problem yok. Her şey Türkiye de mevcut ve ithal edilmekte. Hiç bir yerde temin edememeniz halde bile her zaman Fuji Showroom a dönme ve mail order ile temin etme imkanınız var.
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