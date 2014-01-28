Fujifilm'den suya ve toza karşı dayanıklı X-Serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T1

Haber Editörü
X-Sistem fotoğraf makineleri ile 2013 yılı içerisinde oldukça büyük bir başarı yakalayan Fujifilm, 2014 yılında da boş durmayarak uzun zamandır bilgileri gelen suya ve toza karşı dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi X-T1'i resmen kullanıcıların beğenisine sundu.
Tasarımsal olarak serinin hatlarına sadık kalınarak retro bir çizgi ile hazırlanan Fujifilm X-T1, X-Mount bağlantı yapısıyla XF serisi lens modellerini aktif olarak kullanabiliyor. 129 x 90 x 47mm boyut ve 440 gram ağırlığındaki magnezyum / alüminyum karışımı gövdesi 75 noktadan suya ve toza karşı dayanıklı olarak geliştirilen fotoğraf makinesi, bu sayede her türlü ortam şartında (-10 derece) üst düzey bir çalışma performansı vaat ediyor.
Teknik olarak 16.3MP APS-C X-Trans CMOS II sensör, güçlü EXR II görüntü işlemcisi, 0.5 saniye açılma, 0.08 saniye otomatik netleme, 0.05 saniye deklanşör gecikmesi, 0.005 ve 0,05 saniye çekim aralık süreleri, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 200-6400 ISO (100-25600 arttırılmış) aralığı, 2.36 milyon nokta OLED elektronik vizör (0.77x büyütme değeriyle dünyanın en yükseği), 3-inç 1040K LCD ekran, 30 – 1/4000 enstantane hızı, 1/180 flaş senkronizasyon hızı ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p / 30p video (H.264) çekim kapasitesi gibi özelliklere sahip olan Fujifilm X-T1, NP-W126 bataryası ile CIPA standartlarına göre 350 fotoğrafın altından kalkabiliyor ve isteğe bağlı olarak harici olarak satılan VG-XT1 model isimli batarya kulpu (Battery grip) ile elde edilebiliyor. Çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC (UHS-II) hafıza kartlarına aktarabilen makine, ayrıca dahili Wi-Fi bağlantı teknolojisiyle hem kablosuz kontrol hem de veri aktarımı yaparak faydalı bir yapı ortaya koyuyor.
Fujifilm'in X-Serisine dahil ettiği yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T1, kit olarak 18-55 mm XF F2.8-4 R LM OIS lens modeliyle beraber 1700$, gövde olaraksa 1300$ fiyat etiketiyle Şubat ayında resmi olarak satışa sunuluyor. Ürünün 3 yıl garantili Türkiye satış fiyatı ise 3000 TL olarak belirlenmiş durumda.
Ekleme: Fujifilm X-T1 ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.dpreview.com/news/2014/01/28/fujifilm-x-t1-offers-weather-resistant-body-and-improved-evf?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu imkanı Türkiyedeki fotoğrafseverler ve profesyoneller için yaratabildiğimiz için gerçekten bizde mutluyuz. Çoğu X-modeller ve lensleri için bunu sağladık, hatta Garanti süresini 3 Yıla çıkartabildik
Hala üzerinde çalıştığımız bazı amatör modeller var ve kısa sürede burada da ABD ile eşit fiyatlandırmayı sağlamış olacağız.
Şimdiden makinenizi güle güle kullanın
En baba zoom anlamına yani 24-70, 70-200 gibi...
ben çok düşünüyordum o makineyi 500px de bile hep inceledim yeni neler çekilmiş diye lakin yeterli dinamik aralığı yok.
Almak isteyen ilk yorumları beklesin derim ben. Fuji'nin konsept olarak ilk çıkardığı gövdeler (X100, XE1) genelde iyi oluyor ama çok eksiği de oluyor. Fuji sonradan bunların bazılarını yazılımla düzeltiyor, ve en sonunda sonraki versiyonda eleştirilerin çoğunu düzeltiyor. XE1 -> XE2 ve X100 -> X100s geçişlerinde tam tamına böyle oldu. Örneğin son yazılım yenilemesiyle X100 gerçekten kullanılabilir bir alet oldu (zaten iyiydi ama çok daha iyi oldu), ve şu anda ilk çıkış fiyatının çok altına alınabiliyor. X100s'te de X100'ün hemen her açığı kapatıldı ve alet çok gerçekten güzel oldu.
ve adaptörle bazı markaların lenslerini kullanmaya imkan veriyor.
Lens ve Aksesuar konusunda tüm X-Serileri ve lenslerinde problem yok. Her şey Türkiye de mevcut ve ithal edilmekte. Hiç bir yerde temin edememeniz halde bile her zaman Fuji Showroom a dönme ve mail order ile temin etme imkanınız var.