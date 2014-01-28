Fujifilm'den suya ve toza karşı dayanıklı X-Serisi yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T1

X-Sistem fotoğraf makineleri ile 2013 yılı içerisinde oldukça büyük bir başarı yakalayan Fujifilm, 2014 yılında da boş durmayarak uzun zamandır bilgileri gelen suya ve toza karşı dayanıklı aynasız fotoğraf makinesi X-T1'i resmen kullanıcıların beğenisine sundu.

Tasarımsal olarak serinin hatlarına sadık kalınarak retro bir çizgi ile hazırlanan Fujifilm X-T1, X-Mount bağlantı yapısıyla XF serisi lens modellerini aktif olarak kullanabiliyor. 129 x 90 x 47mm boyut ve 440 gram ağırlığındaki magnezyum / alüminyum karışımı gövdesi 75 noktadan suya ve toza karşı dayanıklı olarak geliştirilen fotoğraf makinesi, bu sayede her türlü ortam şartında (-10 derece) üst düzey bir çalışma performansı vaat ediyor.

Teknik olarak 16.3MP APS-C X-Trans CMOS II sensör, güçlü EXR II görüntü işlemcisi, 0.5 saniye açılma, 0.08 saniye otomatik netleme, 0.05 saniye deklanşör gecikmesi, 0.005 ve 0,05 saniye çekim aralık süreleri, saniyede 8 kare seri çekim hızı, 200-6400 ISO (100-25600 arttırılmış) aralığı, 2.36 milyon nokta OLED elektronik vizör (0.77x büyütme değeriyle dünyanın en yükseği), 3-inç 1040K LCD ekran, 30 – 1/4000 enstantane hızı, 1/180 flaş senkronizasyon hızı ve 1920 x 1080 piksel yani Full HD 60p / 30p video (H.264) çekim kapasitesi gibi özelliklere sahip olan Fujifilm X-T1, NP-W126 bataryası ile CIPA standartlarına göre 350 fotoğrafın altından kalkabiliyor ve isteğe bağlı olarak harici olarak satılan VG-XT1 model isimli batarya kulpu (Battery grip) ile elde edilebiliyor. Çektiği görüntüleri SD / SDHC / SDXC (UHS-II) hafıza kartlarına aktarabilen makine, ayrıca dahili Wi-Fi bağlantı teknolojisiyle hem kablosuz kontrol hem de veri aktarımı yaparak faydalı bir yapı ortaya koyuyor.

Fujifilm'in X-Serisine dahil ettiği yeni aynasız fotoğraf makinesi X-T1, kit olarak 18-55 mm XF F2.8-4 R LM OIS lens modeliyle beraber 1700$, gövde olaraksa 1300$ fiyat etiketiyle Şubat ayında resmi olarak satışa sunuluyor. Ürünün 3 yıl garantili Türkiye satış fiyatı ise 3000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Ekleme: Fujifilm X-T1 ile çekilmiş örnek fotoğraflara Fujifilm X-T1 ile çekilmiş örnek fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.dpreview.com/news/2014/01/28/fujifilm-x-t1-offers-weather-resistant-body-and-improved-evf?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1