Fujitsu, yeni LIFEBOOK E-Series dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı

CeBIT 2013 fuarı kapsamında dünyaca ünlü elektronik firması Fujitsu, üç yeni LIFEBOOK E-Series dizüstü bilgisayar modelini tanıttı.

Fujitsu tarafından tanıtılan LIFEBOOK E-Series dizüstü bilgisayarlar, E733,E743 ve E753 model isimlerine sahipler. Bu modellerden E733 13" 1366x768 piksel LED ekrana, E743 14" 1600x900 piksel LED ekrana, E753 modeli ise 15.6" 1920x1080P ya da 15.6" 1366x768 piksel LED ekran çözünürlüklerine sahipler. Diğer teknik özellikleri benzer olan modeller üzerlerinde, Intel Core i3/i5/i7/vPro işlemci seçenekleri, Intel HD 4000 grafik birimi, 16GB'a kadar arttırılabilir bellek oranı, 320/500/GB Sata ya da 128/256/512GB SSD depolama seçenekleri, HDMI, VGA, USB3.0/2.0 Ethernet çıkışları ve MicroSD/MMC kart okuma özelliklerini barındıyorlar.

Windows 8 ve 7 işletim sistemleri ile satın alınabilen LIFEBOOK E-Series modeller, Wi-Fi ve SIM kart yuvası üzerinden 3G/4G kablosuz bağlantı yeteneklerine sahipler. Aynı tasarım özelliklerine sahip olan ve ekran boyutlarına göre ağırlıkları da farklı olan bilgisayarlar, Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Asya pazarı için 1,625$'dan başlayan fiyat etiketleri ile yakında satışa çıkıyorlar.

http://www.ubergizmo.com/2013/03/fujitsu-lifebook-e-series-launched-at-cebit-2013/

http://www.fujitsu.com/tr/products/computing/pc/notebooks-tablets/superior/lifebook-e753/