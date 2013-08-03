Fujitsu yeni ultrabook modeli Lifebook U554'ü duyurdu

Fujitsu yeni modellerle ultrabook gamını genişletmeye devam ediyor. Japonya merkezli firma tarafından duyurusu yeni yapılan Lifebook U554 isimli yeni ultrabook, ağırlıklı olarak kurumsal pazarı hedef alırken, şık tasarım özellikleri ile son kullanıcıların da dikkatini çekecek gibi görünüyor. Alüminyum kasaya sahip olan yeni ultrabook, 13.3-inç büyüklüğündeki ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Özellikle bu açıdan değerlendirildiğinde Full HD'nin yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde Fujitsu'nun bu çözünürlükte kalması, ürünün daha çok işletmeleri hedef aldığının bir başka göstergesi.

Alüminyum kasaya sahip olduğu için 1.6 Kg'lık ağırlığı ile piyasadaki pek çok ultrabook modelinden daha hallice bir profile sahip olan Lifebook U554'ün kalınlığı ise 18mm. Intel'in 4. nesil Core işlemci ailesini temel alan ultrabook, standart olarak 1.6GHz'de, Turbo Boost devreye girdiğinde ise 2.6GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core i5-4200U işlemcisini kullanıyor. Farklı RAM seçenekleri, SSD ve Hybrid Disk gibi alternatifler ile konfigüre edilebilen ultrabook üzerinde, iki adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 portuna yer verilirken, cihazın sol tarafında SD kart okuyucusu da bulunuyor. Çift renkli tasarım çizgileri ile şık bir görüntü ortaya koyan Fujitsu Lifebook U554, Intel'in 4. nesil Core platformu ile aynı zamanda en güncel işlemci mimarisine sahip olmanın performans ve pil ömrü avantajlarını kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulacak ultrabook'un fiyatı ise şu an için bilinmiyor.