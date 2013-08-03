Fujitsu yeni ultrabook modeli Lifebook U554'ü duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Fujitsu yeni modellerle ultrabook gamını genişletmeye devam ediyor. Japonya merkezli firma tarafından duyurusu yeni yapılan Lifebook U554 isimli yeni ultrabook, ağırlıklı olarak kurumsal pazarı hedef alırken, şık tasarım özellikleri ile son kullanıcıların da dikkatini çekecek gibi görünüyor. Alüminyum kasaya sahip olan yeni ultrabook, 13.3-inç büyüklüğündeki ekranında 1366 x 768 piksel çözünürlük desteği sunuyor. Özellikle bu açıdan değerlendirildiğinde Full HD'nin yaygınlaşmaya başladığı bir dönemde Fujitsu'nun bu çözünürlükte kalması, ürünün daha çok işletmeleri hedef aldığının bir başka göstergesi.
Alüminyum kasaya sahip olduğu için 1.6 Kg'lık ağırlığı ile piyasadaki pek çok ultrabook modelinden daha hallice bir profile sahip olan Lifebook U554'ün kalınlığı ise 18mm. Intel'in 4. nesil Core işlemci ailesini temel alan ultrabook, standart olarak 1.6GHz'de, Turbo Boost devreye girdiğinde ise 2.6GHz'de görev yapan çift çekirdekli Core i5-4200U işlemcisini kullanıyor. Farklı RAM seçenekleri, SSD ve Hybrid Disk gibi alternatifler ile konfigüre edilebilen ultrabook üzerinde, iki adet USB 3.0 ve bir adet USB 2.0 portuna yer verilirken, cihazın sol tarafında SD kart okuyucusu da bulunuyor. Çift renkli tasarım çizgileri ile şık bir görüntü ortaya koyan Fujitsu Lifebook U554, Intel'in 4. nesil Core platformu ile aynı zamanda en güncel işlemci mimarisine sahip olmanın performans ve pil ömrü avantajlarını kullanıyor. Yakın zamanda satışa sunulacak ultrabook'un fiyatı ise şu an için bilinmiyor.
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örneğin biraz tuzlu olan u904 gibi..
10 saat batarya--3200x1800 piksel vs...
fujitsu.com/...
fiyatı
bilio.com/...
dokunmatik dönerli kalemli vs isteyen t serisi
fujitsu.com/...
Teknik ayrıntılar
Ürün LIFEBOOK U904
İşletim sistemi Windows 7 Professional 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8.1 Pro 64-bit
Yonga seti Entegre
İşlemci Intel® Core™ i5-4200U işlemci, 3 MB, 1.6 GHz, en fazla 2,6 GHz
Intel® Core™ i5-4300U işlemci, 3 MB, 1.9 GHz, en fazla 2,9 GHz
Intel® Core™ i7-4600U işlemci, 4 MB, 2.1 GHz, en fazla 3,3 GHz
Intel® Core™ vPro™ İşlemci - Tüm Boyutlardaki İşler için En İyi Platform
Desteklenen RAM kapasitesi (maks.) 10 GB, 1 Bellek yuvaları DIMM (DDR3L)DDR3L – 1600 MHz
2 GB yerleşik, maks. 8 GB ile 1 DIMM Yuvası
Sabit disk sürücüsü SSHD, 500 GB / 16 GB SSD Önbellek, 2,5 inç, S.M.A.R.T.
SSD SATA III, 128 GB, 2,5 inç
SSD SATA III, 256 GB, 2,5 inç
SSD SATA III FDE, 256 GB, 2,5 inç
SSD SATA III, 512 GB, 2,5 inç
Arabirimler 1 x DC girişi
1 (Ses çıkışlı combo port) x Ses: giriş hattı / mikrofon
1 (Ses girişli combo port) x Ses: çıkış hattı / kulaklık
2 (dijital) x Dahili mikrofonlar
2 (1 Her an USB Şarj fonksiyonu ile) x USB 3.0 toplam
1 x HDMI
1 (çıkarılabilir konektör) x Ethernet (RJ-45)
1 x Port Kopyalayıcı Dock istasyonu bağlantısı
1 x Kensington Kilidi desteği
1 x SIM kart yuvası ( sadece entegre 3G/UMTS veya 4G/LTE modüllü modeller için )
1 (2 GB'a kadar SD, 32 GB'a kadar SDHC, 128GB'a kadar SDXC) x Bellek kartı yuvaları
Ekran 35,6 cm (14 inç), LED arkadan aydınlatma, (WQHD+), Yansıyan IGZO dokunmatik ekran, magnezyum, 3200 x 1800 piksel, 1,000:1, 360 cd/m²
35,6 cm (14 inç), LED arkadan aydınlatma, (WQHD+), Yansıma engelleyici IGZO dokunmatik olmayan ekran, magnezyum, 3200 x 1800 piksel, 1,000:1, 400 cd/m²
Grafik kartı marka adı Intel® HD Graphics 4400
Kamera Durum LED'i ile birlikte dahili webcam (HD)
Ağırlık Dokunmatik ekranla en az 1,39 kg (3,1 lbs), Dokunmatik olmayan ekranla en az 1,33 kg (2,9 lbs) - Ağırlık gerçek yapılandırmaya göre değişebilir
Boyutlar (E x D x Y) 329.9 x 229.9 x 15,5 mm
Pil ömrü En fazla 10:00 h
Pil notları Pil ömrü, üreticiler arasında doğrudan ürün karşılaştırma olanağı sunan sonuçlar sağlayan, dünya çapında kabul gören BAPCO Mobile Mark 2007 Benchmark (okuyucular modu örn. Internet'te gezinme, E-posta yazma, belge görüntüleme) testine dayalıdır. Pil ömrü gerçek kullanımda azalabildiğinden ve ürün modeline, yapılandırmaya, uygulamaya ve güç yönetimi ayarlarına göre değişkenlik gösterebildiğinden hiç bir kesin pil ömrü garanti edilmemektedir. Pil kapasitesi her bir şarj döngüsünden ve kullanım ömründen sonra yavaş yavaş azalır.
Ses kodeği Realtek ALC283
Ses özellikleri Stereo hoparlörler
3G/4G (isteğe bağlı) Sierra Wireless EM8805
LTE Sierra Wireless EM7305
WLAN (isteğe bağlı) Bluetooth ile entegre Intel® Dual Band Wireless-N 7260 a/b/g/n
Antenler 2 Çift bant WLAN anten, isteğe bağlı 2 UMTS/LTE anten, WLAN ile paylaşılan Bluetooth anten
LAN Dahili 10/100/1000 MBit/sn Intel® 218LM
Özellikler Dünyanın En İnce 14 inç Ultrabook™'u, İsteğe bağlı port çoğaltıcı, Entegre parmak izi sensörü, İsteğe bağlı yerleşik 4G/LTE, Tam Disk Şifreleme (FDE), TPM seçeneği
Garanti 2 yıl (ülkeye bağlı olarak)
Garanti türü Adresten Alıp Adrese Teslim Hizmeti / Danışmanlık Hizmeti (FTS CEMEA&I bölgesindeki ülkeler için, yerel düzenlemelere bağlı olarak tüm diğer ülkeler için)
Başka ne denebilir ki?
Boru gibi çöp hem de. Bu çözünürlük nedir ya? 10 sene önceki çözünürlüğü kullanıyoruz halen. Standart en az 1600 x 900 olmalı artık ki bu bile kötünn biraz iyisi. Rezalet...
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