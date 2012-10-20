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Fujitsu'dan Ivy Bridge platformlu ve 11.6-inç ekranlı hibrit bilgisayar: Stylistic QH77

6 yıl
1,8b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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Fujitsu, Microsoft'un Windows 8 64-bit işletim sistemini kullanan yeni hibrit bilgisayarı Stylistic QH77'yi, 26 Ekim tarihinden itibaren Uzakdoğu'daki tüketicilerle bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yukarıdaki basın görselinde görüleceği üzere Stylistic QH77, hem tablet hem de sahip olduğu klavye ünitesinin katkısıyla dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor.
302 mm x 195 mm x 12.7 mm ebatlarında ve 850 gram ağırlığında tasarlanan Stylistic QH77'nin, klavye ünitesi dahil edildiğinde 302 mm x 203 mm x 26.1 mm ebatlara ve 1.7 kg ağırlığa ulaştığını söyleyebiliriz.
Fujitsu'nun, yeni hibrit bilgisayarında Intel'in üçüncü nesil Core mimarisi olan ''Ivy Bridge'' platformundan yana tercih yaptığı görülüyor. Hibrit bilgisayara, 22 nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5-3427U işlemci güç vermekte. Intel Core i5-3427U işlemci, aynı zamanda 4 izlek, DirectX 11 destekli Intel HD 4000 grafik birimi ve maksimum 17 watt ısıl tasarım gücü sunuyor.
11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Stylistic QH77'de, 4 GB RAM'e ve 64 GB kapasiteli SSD çözümüne yer verilmiş. Bu bilgilere ilaveten gigabit ethernet (RJ45), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth, HDMI portu, D-Sub (VGA) portu, kart okuyucu, USB 3.0 portu ve USB 2.0 portuna ev sahipliği yapan Stylistic QH77'nin pil ömrü klavye ünitesinin katkısıyla 10.7 saate kadar çıkıyor. Hibrit cihazı tablet şeklinde kullanmak istersek ise kullanım süresi ortalama 4.8 saate düşüyor.

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SystemApps 6 yıl
Fujitsu kaliteli bir markadır arkadaşlar naptınız?ülkemmizde bilinmiyor olabilir ama japon markası sonuçta...
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VenomS 6 yıl
Ben daha çok AMD'in 2. nesil APU'larını kullan sistemler bekliyorum hd4000'lerden çok daha iyi hatta geçen sene ve bu sene oyun disüstü diye satılan hd6650M HD7670M kullanan sistemlerdeki performansı tek APU ile verebilen sistemi daha çok seviyorum tabii salt cpu olarak 32nm ile 22nm arasındaki fark ayrı bir olay AMD'de INTEL gibi şöyle 22nm (gerçi 28nm) üretim teknolojisine geçecekmiş olsun neyse bence marka çokta önemli değil toplam kullanım performansı iyi olan ve ucuz olan bu tars ürünlere ihtiyaç var umaram klavye ünitesinde de ekstra pil vardır iyi günler
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fendur 6 yıl
forza5454
Bİlmeyenler için HD4000 yaklaşık GT 620M kadar grafik performansı sunuyor. Tabi yetersiz ama neyse. Bana kalırsa Fujitsuda sorun yok. Toshibadan daha kötü olacak değil, özelliklede fiyat etiketlerinde

GT 620M grafik performansı olarak HD4000 den en az iki kat daha hızlıdır ayrıca paylaşımsız Ram de cabası. Hatırlatayım dedim...
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oKsyqeN 6 yıl
Bİlmeyenler için HD4000 yaklaşık GT 620M kadar grafik performansı sunuyor. Tabi yetersiz ama neyse. Bana kalırsa Fujitsu'da sorun yok. Toshiba'dan daha kötü olacak değil, özelliklede fiyat etiketlerinde
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smart1978 6 yıl
Fujitsu bu işlerde yıllardır bilinen bir marka...
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saylia 6 yıl
donanim olarak iyi cihaz, alirim. ama asus, sony, toshiba yada en kötü ihtimal samsung yaparsa.
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asaime 6 yıl
aslında fazla düşünmelerine gerek yok bence, microsoft surface modelinin konseptini daha ucuza satsınlar bizde alalım. Zorda olmasa gerek çıkabilir klavye,makul seviyede 3. nesil intel işlemci, full hd dokunmatik ekran,usb,hafıza kartı girişi vs. olsun yeter.
windows rt ile gelen surface in fiyatları korkuttu beni açıkçası. Windows 8 pro ile gelecek olanın fiyatı çok yüksek olacak diye düşünüyorum. Diğer firmaların alternatif yaratması gerek..
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idris 6 yıl
Esasen cihaz olmuş olmasına ama Fujitsu deyince şöyle bir durur düşünürüm hep.
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