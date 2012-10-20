Fujitsu'dan Ivy Bridge platformlu ve 11.6-inç ekranlı hibrit bilgisayar: Stylistic QH77

Fujitsu, Microsoft'un Windows 8 64-bit işletim sistemini kullanan yeni hibrit bilgisayarı Stylistic QH77'yi, 26 Ekim tarihinden itibaren Uzakdoğu'daki tüketicilerle bir araya getirmeye hazırlanıyor. Yukarıdaki basın görselinde görüleceği üzere Stylistic QH77, hem tablet hem de sahip olduğu klavye ünitesinin katkısıyla dizüstü bilgisayar gibi kullanılabiliyor.

302 mm x 195 mm x 12.7 mm ebatlarında ve 850 gram ağırlığında tasarlanan Stylistic QH77'nin, klavye ünitesi dahil edildiğinde 302 mm x 203 mm x 26.1 mm ebatlara ve 1.7 kg ağırlığa ulaştığını söyleyebiliriz.

Fujitsu'nun, yeni hibrit bilgisayarında Intel'in üçüncü nesil Core mimarisi olan ''Ivy Bridge'' platformundan yana tercih yaptığı görülüyor. Hibrit bilgisayara, 22 nm fabrikasyon süreci ile geliştirilen ve 1.8 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Intel Core i5-3427U işlemci güç vermekte. Intel Core i5-3427U işlemci, aynı zamanda 4 izlek, DirectX 11 destekli Intel HD 4000 grafik birimi ve maksimum 17 watt ısıl tasarım gücü sunuyor.



11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan Stylistic QH77'de, 4 GB RAM'e ve 64 GB kapasiteli SSD çözümüne yer verilmiş. Bu bilgilere ilaveten gigabit ethernet (RJ45), Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı, Bluetooth, HDMI portu, D-Sub (VGA) portu, kart okuyucu, USB 3.0 portu ve USB 2.0 portuna ev sahipliği yapan Stylistic QH77'nin pil ömrü klavye ünitesinin katkısıyla 10.7 saate kadar çıkıyor. Hibrit cihazı tablet şeklinde kullanmak istersek ise kullanım süresi ortalama 4.8 saate düşüyor.

