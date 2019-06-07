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G.Skill standında toplam 23 hız aşırtma rekoru kırıldı

Computex 2019 teknoloji fuarında farklı kategorilerde toplam 23 hız aşırtma rekoru kırıldı. Bunların 3 tanesi dünya rekoru iken diğerleri global ve fuar çapında oldu.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Hız aşırtma rekorlarının değişmeyen ismi Tayvanlı G.Skill, ev sahibi olduğu Computex 2019 fuarında hız aşırtma standı gerçekleştirdi. Standda birbirinden farklı kategorilerde tam 23 hız aşırtma rekoruna imza atıldı. Bunların üçü dünyada ilk oldu.

Rekorların fuarı

Fuarda gerçekleştirilen etkinlikte DDR4 bellek kategorisinde 5886MHz seviyesine ulaşan Toppc yeni rekorun sahibi oldu. Testlerde Trident Z Royal bellek, MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart ve Intel Core i9-9900K kullanıldı.

Ayrıca Bkz. "Avrupa Birliği kendi işlemcisine çok yakın"

İkinci rekor ise Intel Xeon W-3715X işlemcisinde geldi. GeekBench 3 çok çekirdek denemesinde 135527 puan ile dünya rekoru kırıldı. Intel Core i9-9980XE işlemcisi ise 3D Mark-Time Spy-4x GPU testinde k|ngp|n tarafından 38665 puana çıkarılarak yeni bir rekora imza attı.

Diğer bir ünlü isim Splave de Intel Core işlemcilerde 15 rekor kırarak global birincilik elde etti. Bu testlerde ASRock X299 OC Formula anakart kullanıldı. Bunun haricinde Bigblock990 da 4 hız aşırtma rekoru kırdı.


https://www.techpowerup.com/256302/g-skill-ddr4-memory-achieves-ddr4-5886-and-23-overclocking-records Yorum Yaz
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Deathbringer 1 gün en beğenilen
Overclock makinesi ayağınıza geldi
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torenbolen 1 gün
Kimse GTA 5 açar mı dememiş?
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lord87 1 gün
overclock işlemleri gerçekleştirilirken neden video çekilmiyor.
hız rekorları kırılıyor ama bir tane video yok, sadece fotoğraflara bakıyoruz.
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Deathbringer 1 gün en beğenilen
Overclock makinesi ayağınıza geldi
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Kulak Misafiri 1 gün
Hız aşırtam nedir biraz bilgi verebilir misiniz
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interwap 1 gün
Rekorların 19'unda Asrock OC Formula kullanılmış.
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selahattın ısık 1 gün interwap
skillciler asrocku sever.
diğerlerinin sponsorları farklı olmasa tüm liste asrock olurdu..
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