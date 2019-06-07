G.Skill standında toplam 23 hız aşırtma rekoru kırıldı

Hız aşırtma rekorlarının değişmeyen ismi Tayvanlı G.Skill, ev sahibi olduğu Computex 2019 fuarında hız aşırtma standı gerçekleştirdi. Standda birbirinden farklı kategorilerde tam 23 hız aşırtma rekoruna imza atıldı. Bunların üçü dünyada ilk oldu.

Rekorların fuarı

Fuarda gerçekleştirilen etkinlikte DDR4 bellek kategorisinde 5886MHz seviyesine ulaşan Toppc yeni rekorun sahibi oldu. Testlerde Trident Z Royal bellek, MSI MPG Z390I GAMING EDGE AC anakart ve Intel Core i9-9900K kullanıldı.

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İkinci rekor ise Intel Xeon W-3715X işlemcisinde geldi. GeekBench 3 çok çekirdek denemesinde 135527 puan ile dünya rekoru kırıldı. Intel Core i9-9980XE işlemcisi ise 3D Mark-Time Spy-4x GPU testinde k|ngp|n tarafından 38665 puana çıkarılarak yeni bir rekora imza attı.

Diğer bir ünlü isim Splave de Intel Core işlemcilerde 15 rekor kırarak global birincilik elde etti. Bu testlerde ASRock X299 OC Formula anakart kullanıldı. Bunun haricinde Bigblock990 da 4 hız aşırtma rekoru kırdı.