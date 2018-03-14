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G20 Zirvesi'nde kripto paralar masaya yatırılacak

19-20 Mart tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşecek olan G20 toplantılarında kripto paralara yönelik yasal düzenlemeler tartışılacak.
1 yıl
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kripto para
Furkan Babur
Yazar
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Dünya genelinde hükümetler, kripto paraların yasal zemine oturtulması ve kripto paralarla yapılan işlemlerin denetlenmesi adına adımlar atmaya devam ediyor. Bu çabalara katkı sunmak isteyen Uluslararası Para Fonu(IMF) Başkanı Christine Lagarde de geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında kripto paralara yönelik yasal çalışmalar için uluslararası iş birliği gerektiğini belirtmişti. Önümüzdeki günlerde ise hem devletlerin finansal yetkililerinin hem de uluslararası kuruluşların katılım sağlayacağı G20 toplantıları kripto paralara yönelik çalışmalar için büyük önem taşıyor.


Japonya yasal düzenlemelere öncülük edebilir 

19-20 Mart tarihlerinde Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleşecek olan G20 toplantılarında görüşmeleri kripto paralar etrafında yoğunlaştırmak isteyen ülke ise Japonya. Japon hükümetinden bir yetkilinin yaptığı açıklamaya göre Japonya, G20 toplantılarında diğer ülkelerin maliye bakanları ve merkez bankaları ile birlikte kripto paralar üzerinden kara para aklanması meselesini gündeme taşımak istiyor. Tartışmaların ''kripto paraların bankacılık sistemini nasıl etkileyebileceğinden ziyade'' kara para aklama ve kripto paralara yatırım yapan kişileri koruma konuları üzerinden şekilleneceğini açıklayan hükümet yetkilisi yine de  belirli küresel kurallar üzerinde mutabakata varma ve bunları ortak bir bildiride paylaşma ihtimalinin son derece düşük olduğunu belirtiyor.


Dünyanın 20 büyük ekonomisini oluşturan ülkelerden temsilcilerin katılacağı toplantılarda Japon yetkililer, özellikle henüz kripto paralara yönelik yasal çalışmaları başlatmamış olan ülkeleri bu alanda çalışmalar yapmaya yönlendirmeyi amaçlıyor. Bununla birlikte G20 ülkelerinin ortak düşüncesinin, ''çok sıkı düzenlemelerin verimli sonuçlar vermeyeceği yönünde'' olduğu belirtiliyor. 


Kripto paralar konusunda ulusal bir denetim mekanizması oluşturan ilk ülkelerden olan Japonya, geçtiğimiz yıl kripto para borsalarını lisanslamaya başlamıştı. Bu yılın başında ülkedeki önemli kripto para borsalarından Coincheck'in hacklenmesi ve borsadan 530 milyon dolarlık yatırımın çalınmasının ardından Japon yetkililer borsalara yönelik daha sıkı denetleme çalışmaları başlatmıştı.


https://www.cnbc.com/2018/03/13/g20-meeting-japan-to-prevent-cryptocurrencies-for-money-laundering.html Yorum Yaz
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Artunç 1 yıl
Çoktan konuşulmalıydı bu konu G-20'de geç bile kalındı bence. Kripto paralar için gerekli yasal düzenlemelerin de bir an evvel devletler tarafından hayata geçirilmesi gerekiyor.
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aspirin_00 1 yıl
digital madenciliğe evet diyecekler tabii...
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der_Kaiser 1 yıl
İsrail merkezli ct-labs'ın AMD'ye yaptığı asılsız açıktan bahsettiği haberi acaba siz ne zaman vereceksizniz DH?
Önemli haberleri DHde yabancılardan 2-3 gün sonra okuyoruz ancak.
Buyrun link size: wccftech.com/...
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Akasha_Ether 1 yıl
Mr. Robot'taki G20'de masaya yatırıldı bile.
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