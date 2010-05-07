GAS Turkey 2010: Gas Italy ile Röportaj

Gas Turkey fuarındaki son durağımız Gas Italy standı oldu. Araçlardaki LGP kurulumu ve teknoloji hakkında merak edilen diğer detayları Gas Italy'e sorduk.
DH Misafiri e 36 bmw marka otomobilim var,keşke gasıtaly lpg taktırmasaydım aracım çekişi çok aşırı düşürdü,azıcık gaza basınca hemen benzine geçiyor,yazın sıcaklarda arabayı titretiyor ve sto ediyor ışıklarda beklerden daha ne olsun,olmaması gereken her sıkıntıyı yapıyor sakın almayın bu markayı ben çıkartacam zaten...
çıkart beklediğin hata ben de bu markayı kullanıyorum bazen çekişten düşüyor evet.Ama zamanında benzin'den LPG'ye de geçiyor.Ben memnunum herkese tavsiye ediyorum.Bu arada rölantisi de düşmesi normal sonuçta araç benzinli LPG'li değil.