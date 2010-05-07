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GAS Turkey 2010: Gas Italy ile Röportaj

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gas Turkey fuarındaki son durağımız Gas Italy standı oldu. Araçlardaki LGP kurulumu ve teknoloji hakkında merak edilen diğer detayları Gas Italy'e sorduk.


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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri Gasitaly de yasanmasi mumkun olmayan ne kadar sey varsa yazmıs :) Emege saygı..
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DH Misafiri 7 yıl
e 36 bmw marka otomobilim var,keşke gasıtaly lpg taktırmasaydım aracım çekişi çok aşırı düşürdü,azıcık gaza basınca hemen benzine geçiyor,yazın sıcaklarda arabayı titretiyor ve sto ediyor ışıklarda beklerden daha ne olsun,olmaması gereken her sıkıntıyı yapıyor sakın almayın bu markayı ben çıkartacam zaten...
1 Yanıt Yanıtla
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_K_A_İ_N_ 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

e 36 bmw marka otomobilim var,keşke gasıtaly lpg taktırmasaydım aracım çekişi çok aşırı düşürdü,azıcık gaza basınca hemen benzine geçiyor,yazın sıcaklarda arabayı titretiyor ve sto ediyor ışıklarda beklerden daha ne olsun,olmaması gereken her sıkıntıyı yapıyor sakın almayın bu markayı ben çıkartacam zaten...

çıkart beklediğin hata ben de bu markayı kullanıyorum bazen çekişten düşüyor evet.Ama zamanında benzin'den LPG'ye de geçiyor.Ben memnunum herkese tavsiye ediyorum.Bu arada rölantisi de düşmesi normal sonuçta araç benzinli LPG'li değil.
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DH Misafiri 7 yıl
1991 bmv ye taktırdım ama bitürlü sorunumu gideremedik sorunum arcımla normal otobanda giderken mesela yavaşlamam veya durmam grekiyo fakat araç hemen istop edeyor taktırdığım kişde arkadaşım en az 4 sefer ayar yaptı vegaz mmelerinide değiştirdiği halde sorunu gideremedik aracım benzinde hiç bi sorunu yok hava akış metresinide değiştirdim yani kısacası pek memnun değilim
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DH Misafiri 9 yıl
herşeyden önce marka değil usta önemli sattığı ürünün arkasında durması gerek henüz yeni kullanmaya basladım ama bazı sorunlar var servisin halledeceğine inanıyorum düzelmezse sorunları paylasıcam
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DH Misafiri 9 yıl
Basarilar dileriz.
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Tolgá 9 yıl
söylenişi çok güzel gazitali
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by feristah 9 yıl
gasitaly ye de italygas gib başarılı olmasını temenni ediyoruz
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Ragıp Ozan 9 yıl
yinegüzel bir paylaşım,emeğe saygı
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