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GDC 2015 : AMD, sanal gözlük sektörüne yazılım tarafından giriş yapıyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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GDC 2015 : AMD, sanal gözlük sektörüne yazılım tarafından giriş yapıyor

Oculus Rift gibi firmaların önünü açtığı sanal gerçeklik gözlükleri furyasına Samsung, HTC gibi elektronik devlerinin de katıldığını gördük. Bu kez yonga tasarımcıları tarafından da bir hamle geliyor.
GDC 2015 fuarında bir duyuru yapan AMD, sanal gerçeklik ürünlerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde ulaştırılması adına Liquid VR adında bir yazılım geliştirme aracı hazırladıklarını açıkladı.
Liquid VR bir anlamda evrensel bir sanal gerçeklik yazılımı olacak zira Oculus Rift gözlüğünü bilgisayara taktığınız zaman Liquid VR tabanlı bir yazılımı başlattığınızda 3D içerikleri işlemesi için bir Oculus yazılımına gerek kalmayacak. Ayrıca AMD tabanlı bilgisayarlarda gözlüğün kullanımını da optimize edecek.
AMD yeni platformu ile ilgili Oculus'tan da yardım alıyor. Böylece platform takılan cihazı bir monitör olarak değil bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak algılayabilecek. Ayrıca HTC Vive akıllı gözlüğünün geliştirilmesinde de AMD'nin katkısının olduğu düşünülüyor.
Liquid VR için alfa versiyon belirli ortaklara dağıtılmış durumda. Geri dönüşler kapsamında platform geliştirilecek ve daha fazla firmanın platforma katılması sağlanacak. Nihai sürümün ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.



http://www.engadget.com/2015/03/03/amd-liquid-vr/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
recep.ali 4 yıl
AMD bunları yapsın fakat sürücülere daha çok destek versin. Yeni çikan oyunların optimize olduğu sürücüler ortada yok. Hele dikkat edilirse eskisine nazaran artık ortada beta sürücüler bile çok geç çıkmaya başladı.
2 Yanıt Yanıtla
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doctor_bey 4 yıl recep.ali
recep.ali
AMD bunları yapsın fakat sürücülere daha çok destek versin. Yeni çikan oyunların optimize olduğu sürücüler ortada yok. Hele dikkat edilirse eskisine nazaran artık ortada beta sürücüler bile çok geç çıkmaya başladı.

Sürücü desteği eskisine nazaran daha iyi, tamam geç geliyor ama daha sorunsuz geliyor benbence, tabi bu şahsi görüşümdür
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umut_baris 4 yıl recep.ali
recep.ali

AMD bunları yapsın fakat sürücülere daha çok destek versin. Yeni çikan oyunların optimize olduğu sürücüler ortada yok. Hele dikkat edilirse eskisine nazaran artık ortada beta sürücüler bile çok geç çıkmaya başladı.

Amd sürücü desteği gayet iyi.

Meraklısı varsa Nvidia orada buyrun.


Amd nin yazılım alanından bu işe girmesi daha iyi oldu.

Donanım üreticiliği ameleliktir.
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