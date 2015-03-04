GDC 2015 : AMD, sanal gözlük sektörüne yazılım tarafından giriş yapıyor





Oculus Rift gibi firmaların önünü açtığı sanal gerçeklik gözlükleri furyasına Samsung, HTC gibi elektronik devlerinin de katıldığını gördük. Bu kez yonga tasarımcıları tarafından da bir hamle geliyor.

GDC 2015 fuarında bir duyuru yapan AMD, sanal gerçeklik ürünlerinin tüketicilere daha kolay bir şekilde ulaştırılması adına Liquid VR adında bir yazılım geliştirme aracı hazırladıklarını açıkladı.

Liquid VR bir anlamda evrensel bir sanal gerçeklik yazılımı olacak zira Oculus Rift gözlüğünü bilgisayara taktığınız zaman Liquid VR tabanlı bir yazılımı başlattığınızda 3D içerikleri işlemesi için bir Oculus yazılımına gerek kalmayacak. Ayrıca AMD tabanlı bilgisayarlarda gözlüğün kullanımını da optimize edecek.

AMD yeni platformu ile ilgili Oculus'tan da yardım alıyor. Böylece platform takılan cihazı bir monitör olarak değil bir sanal gerçeklik gözlüğü olarak algılayabilecek. Ayrıca HTC Vive akıllı gözlüğünün geliştirilmesinde de AMD'nin katkısının olduğu düşünülüyor.

Liquid VR için alfa versiyon belirli ortaklara dağıtılmış durumda. Geri dönüşler kapsamında platform geliştirilecek ve daha fazla firmanın platforma katılması sağlanacak. Nihai sürümün ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.









http://www.engadget.com/2015/03/03/amd-liquid-vr/?ncid=txtlnkusaolp00000595