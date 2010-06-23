GF100 GPU'su için hazırlanan yeni PCB tasarımı, GeForce GTX 485'i bir kez daha gündeme taşıdı

Nvidia cephesinde önce Drew Henry hemen ardından da Bill Dally, 512x paralel işlemcili GeForce GTX 485 modelini işaret ederek, firmanın bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu ima etmişlerdi. GF1100 GPU'sunun orjinal tasarımında 512 x paralel işlem birimine yer veren ancak üretime dönük kaygılar nedeniyle grafik yongasını 480x paralel işlem birimiyle sunan Nvidia'nın, er ya da geç 512x paralel işlemcili yeni bir Fermi modelini lanse etmesi bekleniyor. GeForce GT 485'le ilgili spekülasyonlar devam ederken, ortaya çıkan yeni bir baskılı devre (PCB) tasarımı 512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 modeline yönelik iddiaları bir kez daha gündeme taşıyor.

Bir adet 8pin ve bir adet 6 pin PCIe güç konnektörüne sahip olan referans tasarımlı GeForce GTX 480'den farklı olarak üzerinde iki adet 8pin PCIe güç konnektörü bulunan ve 375 Watt seviyesinden güç çekebilen yeni tasarımda, güç fazlarında da artışa gidildiği ve referans tasarım GeForce GTX 480 modelinden farklı olarak 6'dan 8'e çıktığı üstelik kullanılan diğer komponentlerde de kalite çıtasının yükseltildiği belirtiliyor. Baskılı devre üzerindeki komponent diziliminde de bir takım değişikliklere gidilen yeni tasarımın ne zaman kullanılacağı henüz bilinmiyor ancak olası bir GeForce GTX 485 lansmanın en iyi ihtimalle Ağustos sonuna doğru yapılacağı öne sürülüyor.