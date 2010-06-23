Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GF100 GPU'su için hazırlanan yeni PCB tasarımı, GeForce GTX 485'i bir kez daha gündeme taşıdı

8 yıl
8,9b
1
12
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
GF100 GPU'su için hazırlanan yeni PCB tasarımı, GeForce GTX 485'i bir kez daha gündeme taşıdı
Tam Boyutta Gör

Nvidia cephesinde önce Drew Henry hemen ardından da Bill Dally, 512x paralel işlemcili GeForce GTX 485 modelini işaret ederek, firmanın bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğunu ima etmişlerdi. GF1100 GPU'sunun orjinal tasarımında 512 x paralel işlem birimine yer veren ancak üretime dönük kaygılar nedeniyle grafik yongasını 480x paralel işlem birimiyle sunan Nvidia'nın, er ya da geç 512x paralel işlemcili yeni bir Fermi modelini lanse etmesi bekleniyor. GeForce GT 485'le ilgili spekülasyonlar devam ederken, ortaya çıkan yeni bir baskılı devre (PCB) tasarımı 512x paralel işlemcili GeForce GTX 480 modeline yönelik iddiaları bir kez daha gündeme taşıyor.

Bir adet 8pin ve bir adet 6 pin PCIe güç konnektörüne sahip olan referans tasarımlı GeForce GTX 480'den farklı olarak üzerinde iki adet 8pin PCIe güç konnektörü bulunan ve 375 Watt seviyesinden güç çekebilen yeni tasarımda, güç fazlarında da artışa gidildiği ve referans tasarım GeForce GTX 480 modelinden farklı olarak 6'dan 8'e çıktığı üstelik kullanılan diğer komponentlerde de kalite çıtasının yükseltildiği belirtiliyor. Baskılı devre üzerindeki komponent diziliminde de bir takım değişikliklere gidilen yeni tasarımın ne zaman kullanılacağı henüz bilinmiyor ancak olası bir GeForce GTX 485 lansmanın en iyi ihtimalle Ağustos sonuna doğru yapılacağı öne sürülüyor.

GF100 GPU'su için hazırlanan yeni PCB tasarımı, GeForce GTX 485'i bir kez daha gündeme taşıdı
Tam Boyutta Gör

GF100 GPU'su için hazırlanan yeni PCB tasarımı, GeForce GTX 485'i bir kez daha gündeme taşıdı
Tam Boyutta Gör

GF100 GPU'su için hazırlanan yeni PCB tasarımı, GeForce GTX 485'i bir kez daha gündeme taşıdı
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
e j d e r 8 yıl
şu kartın sonunda olan entegre nedir ?
arka tarafında..

fan güç girişi ve kontrolcüsü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Reanimate 8 yıl
bunlar kaç nm ile üretilecek bi bilgi yokmu ? şimdi sıoradaki 32nm mi yoksa 22 mi ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DeistSuat 8 yıl
şu kartın sonunda olan entegre nedir ?
arka tarafında..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
respire91 8 yıl
psyx parcacık efektlerinde daha iyi perfonmans verecektir yanlız çok feci güç tüketecek bunuda göz önüne almak lazım gtx 480 e özel soğutucular üretildğinde hafif bir overclocla bu kart rahatça yakalanır bence gereksiz bi model bence nvidia nın yapması gereken ilk şey gtx495(gtx 470 x2) yi çıkartması ve listenin başına geçmesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
çok güzel pcb dizilimi gigabyte gibi dikkat ediyorlar dizilime devre elemanlarının....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
bencede performans açısından atı gpu larda hangisine denk glecek acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
ekstradan 32 adet paralel işlemciden günlük PC kullanımında çok fazla birşey beklememek lazım... anca bir iki fps ile rakibine geçildiği durumlarda bir karıt bir adım öne geçirebilir.. aksi halde ne gibi bir performans sıçraması yaratacak ki böyle bir ürün çıkarılsın ..!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NeloAngelo 8 yıl
bay simetrik olmuş baskı devrerindeki elemanlarının dizilimi düzen herzaman iyidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeFurkan 8 yıl
guzel haber

mutlaka gtx 480 lerin fiyatını indirecektir bu ürünün gelmesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8927 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl MAXFLASH Rapstore 128GB SSD Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim