G-Form, akıllı telefonlarınızı aksiyon kamerasına dönüştürüyor





Aksiyon ve spor kamera pazarı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu pazarın geleceğini iyi göre firmalardan G-Form, akıllı cep telefonları için "G90 Action Sports Camera" isimli özel bir kılıf tanıttı.

G-Form tarafından tanıtılan kılıf ile akıllı cep telefonları en az aksiyon/spor kameraları kadar sağlam bir yapıya bürünebiliyor. G90, özel bir ayna ve geniş açı lens sayesinde telefonların kamera açıları değiştirilebiliyor ve 90° oranında görüntü elde edilebilmesine olanak sağlıyor. Farklı lensler ile 140° görüntü açısı elde edilebileceği de belirtiliyor. Su ve toz geçirmez bir yapıda tasarlanan ürün ile akıllı cep telefonları farklı bir boyuta geçiyor.

G-Form, G90 isimli kılıfını haziran ayının başında resmi olarak tanıtacak. Firma tarafından kılıf ile uyumlu olarak şimdilik sadece Samsung S4, iPhone 5 ve iPod Touh 5G modelleri açıklanmış durumda. Ürün hakkında yayınlanmış videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://g-form.com/g90/