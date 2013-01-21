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G-Form, akıllı telefonlarınızı aksiyon kamerasına dönüştürüyor

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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G-Form, akıllı telefonlarınızı aksiyon kamerasına dönüştürüyor

Aksiyon ve spor kamera pazarı gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Bu pazarın geleceğini iyi göre firmalardan G-Form, akıllı cep telefonları için "G90 Action Sports Camera" isimli özel bir kılıf tanıttı.
G-Form tarafından tanıtılan kılıf ile akıllı cep telefonları en az aksiyon/spor kameraları kadar sağlam bir yapıya bürünebiliyor. G90, özel bir ayna ve geniş açı lens sayesinde telefonların kamera açıları değiştirilebiliyor ve 90° oranında görüntü elde edilebilmesine olanak sağlıyor. Farklı lensler ile 140° görüntü açısı elde edilebileceği de belirtiliyor. Su ve toz geçirmez bir yapıda tasarlanan ürün ile akıllı cep telefonları farklı bir boyuta geçiyor. 
 
G-Form, akıllı telefonlarınızı aksiyon kamerasına dönüştürüyor
G-Form, G90 isimli kılıfını haziran ayının başında resmi olarak tanıtacak. Firma tarafından kılıf ile uyumlu olarak şimdilik sadece Samsung S4, iPhone 5 ve iPod Touh 5G modelleri açıklanmış durumda. Ürün hakkında yayınlanmış videoyu aşağıda bulabilirsiniz.

http://g-form.com/g90/ Yorum Yaz
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met@lrock 6 yıl
eeevrim
Aksiyonun tam ortasında o telefon çalarsa kayıtmayıt yalan olur Şu ayfonların telefon olduğunu unutuyo bu adamlarda...

Uçak modu diye birşey var kardeş
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V4LKyR 6 yıl
iPod Touch 5G ile de uyumluysa süper olmuş :) Gerçekten de küçümsenemeyecek kalitede bir kamera var iPod Touch 5G'de.
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atroce 6 yıl
xperia z nin böyle şeylere ihtiyacı yok
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eeevrim 6 yıl
Aksiyonun tam ortasında o telefon çalarsa kayıtmayıt yalan olur Şu ayfonların telefon olduğunu unutuyo bu adamlarda...
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regaibyigit. 6 yıl
zerocontrol
Samsung S4 çıktıda ben mi kaçırdım acaba

s4 çıkmadı ama yakında çıkacağı resi olarak açıklandı
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fbkaya 6 yıl
ilginç bi ürüne benziyor
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stalker(1979) 6 yıl
Hani tweety bir kedi gördüm sanki der ya Bende
Bir Samsung Galaxy s4 gördüm sanki:)
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CanTnçr 6 yıl
Firmanın resmi sitesinde Samsung S4 yazıyor ;

g-form.com/...
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zerocontrol 6 yıl
Samsung S4 çıktıda ben mi kaçırdım acaba
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