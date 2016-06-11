G.SKILL’den tam 12 hız aşırtma rekoru

Computex 2016 fuarında dünyanın en iyi hız aşırtma üstatlarını bir araya getiren G.SKILL, OC World Record Stage ve OC World Cup etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler sonunda da farklı kategorilerde tam 12 dünya rekoru kırıldı.
G.SKILL, zaten fuar öncesinde yavaş yavaş ortamı ısıtmaya başlamıştı. DDR4 tarafında ilk kez 5GHz sınırını geçen firma, fuarda da 5189.2Mhz seviyesine çıkarak yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. 5. yılını dolduran etkinliklerde üst seviye donanımlar tercih edildi.Ayrıca Bkz. "Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor"
5 gün süren hız aşırtma denemelerinde anakart tarafında Asus Rog Maximus VIII Extreme, Gigabyte Z170X-SOC Force, MSI X99A Xpower Gaming gibi örnekler kullanıldı. İşlemci tarafında Core i7 6700K, 6950X gibi modeller tercih edildi. Ekran kartı tarafında ise GTX 980Ti, GTX 1080 gibi modeller yer aldı.
DDR4 bellek rekorunun yanında, Unigine Heaven testinde 10448.51 ve 10463, 3DMark05 1x GPU testinde 84822 gibi pek çok hız rekoruna imza atıldı. Firma, bu yıl ki tüm hız aşırtma rekorlarını bir tablo ile paylaştı.
http://www.guru3d.com/news-story/g-skill-reaches-ddr4-5189-2mhz-and-12-overclocking-records-in-8-benchmarks.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
gıdım gıdım artırıp o kadar hızlı guncelliyorlarki en ust seviye ekipmanları al eve gelmeden yenisi çıkıyor çok anlamsız saçma bi döngüye döndü eskiden 6 ayda bir ekran kartı çıkardı şimdi utanmassalar her hafta bi tane çıkacak neyse
Amd'de aslında gelişmesine yardım ettiği hbm2 veya yenisini kullansa sonraki jenerasyonlarda iyi bir atlama olur.
Müşteriyi sömürme başka birşey değil.
Cevabi oldukca basit.
Cl mhz voltaj vs gibi faktirlwrin yaninda bir cok alt faktorun denge ve uyumudur...
normal ramden farki olmadigini dusunuyorum.neden mi? Cunku ps4 te bu var.bazi ekran kartlari gddr3 gddr5 le calisiyor hatta bazisi bilgisayar raminden yiyor.
Great Skill in Memory...
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g.skill, g.skill ddr4 5189.2mhz ve