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G.SKILL’den tam 12 hız aşırtma rekoru

Hız aşırtma konusunda yıllardır en çekişmeli etkinlikleri düzenleyen Tayvanlı G.SKILL, Computex 2016 fuarında da toplam 12 kategoride dünya rekorlarına imza attı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
8,3b
1
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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Computex 2016 fuarında dünyanın en iyi hız aşırtma üstatlarını bir araya getiren G.SKILL, OC World Record Stage ve OC World Cup etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler sonunda da farklı kategorilerde tam 12 dünya rekoru kırıldı.

G.SKILL, zaten fuar öncesinde yavaş yavaş ortamı ısıtmaya başlamıştı. DDR4 tarafında ilk kez 5GHz sınırını geçen firma, fuarda da 5189.2Mhz seviyesine çıkarak yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. 5. yılını dolduran etkinliklerde üst seviye donanımlar tercih edildi.

Ayrıca Bkz. "Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor"

5 gün süren hız aşırtma denemelerinde anakart tarafında Asus Rog Maximus VIII Extreme, Gigabyte Z170X-SOC Force, MSI X99A Xpower Gaming gibi örnekler kullanıldı. İşlemci tarafında Core i7 6700K, 6950X gibi modeller tercih edildi. Ekran kartı tarafında ise GTX 980Ti, GTX 1080 gibi modeller yer aldı.

DDR4 bellek rekorunun yanında, Unigine Heaven testinde 10448.51 ve 10463, 3DMark05 1x GPU testinde 84822 gibi pek çok hız rekoruna imza atıldı. Firma, bu yıl ki tüm hız aşırtma rekorlarını bir tablo ile paylaştı. 

 

http://www.guru3d.com/news-story/g-skill-reaches-ddr4-5189-2mhz-and-12-overclocking-records-in-8-benchmarks.html Yorum Yaz
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Keşke o testleri bir de ramleri overclock yapmadan yapsalardı da aradaki mikroskopik farkı görmeye çalışsaydık :) Zaten standart hızı 4266mhz ramler var piyasada. Ram overlcokta performans getirisi en düşük donanımdır. Artan gecikmeler de cabası.
Keşke o testleri bir de ramleri overclock yapmadan yapsalardı da aradaki mikroskopik farkı görmeye çalışsaydık :) Zaten standart hızı 4266mhz ramler var piyasad...
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sensation45 3 yıl
ddr3 1600mhz rami 3000 mhz overclock yaptim
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Piêr Dé Sans 3 yıl sensation45
Yaparsın yapmasına da testlerde ve normal kullanımda etkisi bu kadar yüksek olmuyor maalesef.
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V4LKyR 3 yıl
CL'ciler gelmeden...
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amops2 3 yıl
bu pc sektöru o kadar saçma bi şekilde gelişiyorki
gıdım gıdım artırıp o kadar hızlı guncelliyorlarki en ust seviye ekipmanları al eve gelmeden yenisi çıkıyor çok anlamsız saçma bi döngüye döndü eskiden 6 ayda bir ekran kartı çıkardı şimdi utanmassalar her hafta bi tane çıkacak neyse
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redoracle 3 yıl
İşlemci mimarileri geliştirilirken yeni ram kontrolcüsünün içine yerleştirilmesi gerekiyor birazda ondan heralde diğer ram teknolojilerine geçiş yavaş oluyor,ama intel yeni işlemcilerinde optane 3xd point dımm ram kullanacakmış,ddr4 ten epey hızlı olacaktır.

Amd'de aslında gelişmesine yardım ettiği hbm2 veya yenisini kullansa sonraki jenerasyonlarda iyi bir atlama olur.
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Nevfel 3 yıl
Gddr5 ramler uzun zamandır piyasada olmasına rağmen intel önce gddr3, gddr4 sonra da gddr5 getirecek ki yeni işlemci anakartlarını nasıl satsın yoksa.
Müşteriyi sömürme başka birşey değil.
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zdniz 3 yıl
Tam teknik bilgisine sahip diyilim ama kimse tam olarak frekans mı önemli cl degerimi cevap veremiyor performans testlerinde cl7 1600 ile ram ile cl13 2400 aynı performansda sadece ortak kanıları render işlemlerinde frekans önemli normal kullanım seneryolarında cl önemli. Karışık bi konu
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selahattın ısık 3 yıl zdniz
zdniz
Tam teknik bilgisine sahip diyilim ama kimse tam olarak frekans mı önemli cl degerimi cevap veremiyor performans testlerinde cl7 1600 ile ram ile cl13 2400 aynı performansda sadece ortak kanıları render işlemlerinde frekans önemli normal kullanım seneryolarında cl önemli. Karışık bi konu

Cevabi oldukca basit.
Cl mhz voltaj vs gibi faktirlwrin yaninda bir cok alt faktorun denge ve uyumudur...
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Yossi Kohen 3 yıl
Bilgisayarlarda neden gddr5 ram kullanilmiyor ki? Onlarin hizi zaten 8 10 ghz ye ulasmis durumda.

normal ramden farki olmadigini dusunuyorum.neden mi? Cunku ps4 te bu var.bazi ekran kartlari gddr3 gddr5 le calisiyor hatta bazisi bilgisayar raminden yiyor.
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vjdrsjejv 3 yıl
12 ghz diye okudum aman tanrım didim.
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tahir40 3 yıl en beğenilen
Keşke o testleri bir de ramleri overclock yapmadan yapsalardı da aradaki mikroskopik farkı görmeye çalışsaydık :) Zaten standart hızı 4266mhz ramler var piyasada. Ram overlcokta performans getirisi en düşük donanımdır. Artan gecikmeler de cabası.
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OverClocK1ng 3 yıl
Adı üstünde: GSkill =
Great Skill in Memory...
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Cr10ns35 3 yıl
Helal olsun 5 ghz ram.
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