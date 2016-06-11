G.SKILL’den tam 12 hız aşırtma rekoru

Computex 2016 fuarında dünyanın en iyi hız aşırtma üstatlarını bir araya getiren G.SKILL, OC World Record Stage ve OC World Cup etkinlikleri düzenledi. Etkinlikler sonunda da farklı kategorilerde tam 12 dünya rekoru kırıldı.

G.SKILL, zaten fuar öncesinde yavaş yavaş ortamı ısıtmaya başlamıştı. DDR4 tarafında ilk kez 5GHz sınırını geçen firma, fuarda da 5189.2Mhz seviyesine çıkarak yeni bir dünya rekoru kırdığını duyurdu. 5. yılını dolduran etkinliklerde üst seviye donanımlar tercih edildi.

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5 gün süren hız aşırtma denemelerinde anakart tarafında Asus Rog Maximus VIII Extreme, Gigabyte Z170X-SOC Force, MSI X99A Xpower Gaming gibi örnekler kullanıldı. İşlemci tarafında Core i7 6700K, 6950X gibi modeller tercih edildi. Ekran kartı tarafında ise GTX 980Ti, GTX 1080 gibi modeller yer aldı.

DDR4 bellek rekorunun yanında, Unigine Heaven testinde 10448.51 ve 10463, 3DMark05 1x GPU testinde 84822 gibi pek çok hız rekoruna imza atıldı. Firma, bu yıl ki tüm hız aşırtma rekorlarını bir tablo ile paylaştı.