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Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor

Intel’in emektar Atom işlemci ailesindeki en son üye olan Apollo Lake, önceki nesillere göre önemli oranda performans artışı ve enerji verimlilik oranları ile geliyor.
2 yıl
6,9b
1
8
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel’in giriş seviyesi ve kolay erişilebilir bilgisayar sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil Atom işlemci ailesi Apollo Lake, mevcut Cherry Trail platformuna göre önemli oranda performans iyileştirmesi barındırıyor.

Maliyet odaklı hepsi bir arada bilgisayarlar, minik sistemler, 2si1 arada formundaki bazı melez bilgisayarlar ve tabletlerde kullanmak üzere tasarlanan Intel Apollo Lake, selefi gibi 14nm üretim sürecini temel alıyor ancak önemli iyileştirmelerle geliyor. Goldmont kod adlı yeni x86 işlemci mimarisini baz alan aile, Skylake işlemcilerde gördüğümüz 9. nesil entegre grafik birimlerini getiriyor.

Ayrıca Bkz. "Corsair ve Phison ortaklığıyla Neutron XTI SSD"

Yeni aile içerisinde 2 ve 4 çekirdekli işlemciler yer alacak. Frekans değerleri ise 2.7GHz seviyesine kadar çıkabilecek. Agresif bir enerji verimliliği izleyecek olan ailede 6W-10W arasında değişen ısıl tasarım birimleri göreceğiz. İlk bilgilere göre, Cherry Trail ile kıyaslandığında yüzde 30 performans artışı ve yüzde 15 daha fazla enerji tasarrufu söz konusu. Özellikle tabletler açısından baktığımızda Apollo Lake oldukça önemli termal ve performans avantajları ile gelecek.

Anakarta entegre olarak dağıtılacak yonga seti, daha gelişmiş bir modüler yapı sunuyor. Yonga seviyesinde yüksek entegrasyon sayesinde, üreticiler maliyetlerine göre Intel’e bazı taleplerde bulunabilecekler. Örneğin daha düşük hız, daha düşük grafik birimi, LPDDR3/LPDDR4 RAM bellek, depolama kapasitesi, WiFi, USB Type-C bağlantısı bunlar arasında. Böylece birbirinden çok farklı yonga setleri ortaya çıkabilecek.

HEVC ve VP9 kodekli 4K içeriklere donanımsal destek sunması ile de ön çıkacak olan Apollo Lake ailesinin kurumsal taraftaki çözümlerinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabilecek. Isıl tasarım gücü de buna göre değişecek. Henüz Apollo Lake işlemcilerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı ancak sonbahar döneminde hareketlilik yaşanması bekleniyor. 

 
Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor
 

http://wccftech.com/intel-apollo-lake-socs-gain-huge-efficiency-advantage-braswell/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 2 yıl en beğenilen
Haber başlığı öyle sansasyonel yazılmış ki "büyük performans artışı ile geliyor" diye okuyunca cidden içimi bir merak kapladı. yazıda %30 gibi bir ibare görünce bunun önceki işlemcilerden ne farkı var acaba demeden edemedim? bütün işlemciler hemen hemen aynı seviyede bir geliştirme ile geliyorlar. dolayısıyla böyle rutin bir olayı büyük bir performans artışı yerine normal olması gerektiği gibi yada her zamanki gibi şeklinde değerlendirmek daha doğru olur. Şimdiki magazinvari haber çeviricileri maalesef "tık" kaygısını fazlasıyla taşıdıklarından "teknoloji" sitesine bile eski televole havası katabiliyorlar. ee nede olsa o magazin programlarıyla büyüdüler.. yok belki yaşı daha da küçüktür. yazıdan öyle anlaşılıyor.. bıktık sizin gibi haber yazarlarından adam gibi yazar bulamadı gün bey..
Haber başlığı öyle sansasyonel yazılmış ki "büyük performans artışı ile geliyor" diye okuyunca cidden içimi bir merak kapladı. yazıda %30 gibi bir ibare görünce...
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2 Yanıt Yanıtla +27
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BigEng 2 yıl
Bir gün sıradan tabletlerde tasarım ve programlama yapabildiğimizde o zaman bir tablet alacağım :D
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OverClocK1ng 2 yıl
Batuist
Şimdiki magazinvari haber çeviricileri maalesef tık kaygısını fazlasıyla taşıdıklarından teknoloji sitesine bile eski televole havası katabiliyorlar.

"Eski" teknoloji sitesi. Artık magazin sitesi oldu. Golf haberleri, filmler, silah haberi vs. derken Teknoloji Sitesi demeye pek dilim varmıyor maalesef...
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bratishka 2 yıl
Adamlar atom işlemci üretmeyeceğiz dediler, haber kaynağında "atom" kelimesi geçmiyor ama Ekrem bey engin bilgisiyle ortalığı yakıyor yine.
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Batuist 2 yıl en beğenilen
Haber başlığı öyle sansasyonel yazılmış ki "büyük performans artışı ile geliyor" diye okuyunca cidden içimi bir merak kapladı. yazıda %30 gibi bir ibare görünce bunun önceki işlemcilerden ne farkı var acaba demeden edemedim? bütün işlemciler hemen hemen aynı seviyede bir geliştirme ile geliyorlar. dolayısıyla böyle rutin bir olayı büyük bir performans artışı yerine normal olması gerektiği gibi yada her zamanki gibi şeklinde değerlendirmek daha doğru olur. Şimdiki magazinvari haber çeviricileri maalesef "tık" kaygısını fazlasıyla taşıdıklarından "teknoloji" sitesine bile eski televole havası katabiliyorlar. ee nede olsa o magazin programlarıyla büyüdüler.. yok belki yaşı daha da küçüktür. yazıdan öyle anlaşılıyor.. bıktık sizin gibi haber yazarlarından adam gibi yazar bulamadı gün bey..
1 Yanıt Yanıtla +27
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Celonfix 2 yıl
İntel geciktirmeseydi işlemciyi, asus yine intel kullanırdı zenfonede
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orientem 2 yıl Batuist
Batuist
Haber başlığı öyle sansasyonel yazılmış ki "büyük performans artışı ile geliyor" diye okuyunca cidden içimi bir merak kapladı. yazıda %30 gibi bir ibare görünce bunun önceki işlemcilerden ne farkı var acaba demeden edemedim? bütün işlemciler hemen hemen aynı seviyede bir geliştirme ile geliyorlar. dolayısıyla böyle rutin bir olayı büyük bir performans artışı yerine normal olması gerektiği gibi yada her zamanki gibi şeklinde değerlendirmek daha doğru olur. Şimdiki magazinvari haber çeviricileri maalesef "tık" kaygısını fazlasıyla taşıdıklarından "teknoloji" sitesine bile eski televole havası katabiliyorlar. ee nede olsa o magazin programlarıyla büyüdüler.. yok belki yaşı daha da küçüktür. yazıdan öyle anlaşılıyor.. bıktık sizin gibi haber yazarlarından adam gibi yazar bulamadı gün bey..

Aldığı kaynakta ne yazıyorsa onu yazmış değiştirse o da eleştirilirdi zaten iyi yapmış uğraşmayarak.
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hazarRS 2 yıl
BigEng

Bir gün sıradan tabletlerde tasarım ve programlama yapabildiğimizde o zaman bir tablet alacağım :D

samsung tabpro s az çok yapabiliyor dediğinizi zaten.
Normal pclerdeki gibi verimli şekilde kullanmamıza ise çok az kaldı bence.
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BigEng 2 yıl
Bir gün sıradan tabletlerde tasarım ve programlama yapabildiğimizde o zaman bir tablet alacağım :D
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javaprof 2 yıl
bu işlemciyle beraber windows 10 tablet pazarında baya atılım yapabilir.
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