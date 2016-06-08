Intel Apollo Lake büyük bir performans artışı ile geliyor

Intel’in giriş seviyesi ve kolay erişilebilir bilgisayar sistemlerine yönelik olarak geliştirdiği yeni nesil Atom işlemci ailesi Apollo Lake, mevcut Cherry Trail platformuna göre önemli oranda performans iyileştirmesi barındırıyor.

Maliyet odaklı hepsi bir arada bilgisayarlar, minik sistemler, 2si1 arada formundaki bazı melez bilgisayarlar ve tabletlerde kullanmak üzere tasarlanan Intel Apollo Lake, selefi gibi 14nm üretim sürecini temel alıyor ancak önemli iyileştirmelerle geliyor. Goldmont kod adlı yeni x86 işlemci mimarisini baz alan aile, Skylake işlemcilerde gördüğümüz 9. nesil entegre grafik birimlerini getiriyor.

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Yeni aile içerisinde 2 ve 4 çekirdekli işlemciler yer alacak. Frekans değerleri ise 2.7GHz seviyesine kadar çıkabilecek. Agresif bir enerji verimliliği izleyecek olan ailede 6W-10W arasında değişen ısıl tasarım birimleri göreceğiz. İlk bilgilere göre, Cherry Trail ile kıyaslandığında yüzde 30 performans artışı ve yüzde 15 daha fazla enerji tasarrufu söz konusu. Özellikle tabletler açısından baktığımızda Apollo Lake oldukça önemli termal ve performans avantajları ile gelecek.

Anakarta entegre olarak dağıtılacak yonga seti, daha gelişmiş bir modüler yapı sunuyor. Yonga seviyesinde yüksek entegrasyon sayesinde, üreticiler maliyetlerine göre Intel’e bazı taleplerde bulunabilecekler. Örneğin daha düşük hız, daha düşük grafik birimi, LPDDR3/LPDDR4 RAM bellek, depolama kapasitesi, WiFi, USB Type-C bağlantısı bunlar arasında. Böylece birbirinden çok farklı yonga setleri ortaya çıkabilecek.

HEVC ve VP9 kodekli 4K içeriklere donanımsal destek sunması ile de ön çıkacak olan Apollo Lake ailesinin kurumsal taraftaki çözümlerinde 8 çekirdeğe kadar ölçeklendirme yapılabilecek. Isıl tasarım gücü de buna göre değişecek. Henüz Apollo Lake işlemcilerin ne zaman piyasaya çıkacağı açıklanmadı ancak sonbahar döneminde hareketlilik yaşanması bekleniyor.