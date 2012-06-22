GSM Birliği, dolaşım ücreti uyarı sistemini kurmak için çalışıyor





GSM Birliği, kullanıcıları hizmet aldıkları operatörlerin kapsama alanında çıktıkları an ödemek zorunda kalabilecekleri ücretler konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan yeni bir girişimin duyurusunu yaptı.

http://www.gsma.com/newsroom/gsma-launches-data-roaming-transparency-initiative/

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AT&T, China Mobile ve Vodafone Group’un da içlerinde yer aldığı, dünya çapında 24 mobil operatör GSM birliğinin bu oluşumunu destekliyor. Organizasyonun geliştireceği sistem sayesinde kullanıcılar ses ve veri dolaşım tarifeleri hakkında detaylı bilgi içeren uyarılar alacak. Ayrıca organizasyon kullanıcılara harcama limitlerini belirleyen araçların sağlanmasında da yardımcı olacak.2012 yılının sonuna kadar girişimin ilk ayağının destekçi operatörlerin 4 milyara ulaşan kullanıcı kitlesinin kullanımına sunulması hedefleniyor. Girişimin ilerleyen safhalarında ise birliğin geri kalan 800 mobil operatörünü destekleyecek bir şekilde yayılması bekleniyor.