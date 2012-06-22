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GSM Birliği, dolaşım ücreti uyarı sistemini kurmak için çalışıyor

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 GSM Birliği, kullanıcıları hizmet aldıkları operatörlerin kapsama alanında çıktıkları an ödemek zorunda kalabilecekleri ücretler konusunda bilgilendirmeyi amaçlayan yeni bir girişimin duyurusunu yaptı.

AT&T, China Mobile ve Vodafone Group’un da içlerinde yer aldığı, dünya çapında 24 mobil operatör GSM birliğinin bu oluşumunu destekliyor. Organizasyonun geliştireceği sistem sayesinde kullanıcılar ses ve veri dolaşım tarifeleri hakkında detaylı bilgi içeren uyarılar alacak. Ayrıca organizasyon kullanıcılara harcama limitlerini belirleyen araçların sağlanmasında da yardımcı olacak.

2012 yılının sonuna kadar girişimin ilk ayağının destekçi operatörlerin 4 milyara ulaşan kullanıcı kitlesinin kullanımına sunulması hedefleniyor. Girişimin ilerleyen safhalarında ise birliğin geri kalan 800 mobil operatörünü destekleyecek bir şekilde yayılması bekleniyor. 

http://www.gsma.com/newsroom/gsma-launches-data-roaming-transparency-initiative/ Yorum Yaz
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htcdesire 6 yıl en beğenilen
bu daha cok tr icin degilde avrupa icin yapilimis sanirsam. Ben isvicrede yasiyorum fransaya 15 dakika almanyaya 15 dakika uzakliktayim dolayisiyla bazen telefonum farkinda olmadan bu ulkelerin hatlarini kullaniyor. Ne zaman kendi hattim ne zaman yabanci hat oldugunuda bazen anlamiyorsun bu durumda boylesi uyari sistemi fazlasiyla gerekli.
bu daha cok tr icin degilde avrupa icin yapilimis sanirsam. Ben isvicrede yasiyorum fransaya 15 dakika almanyaya 15 dakika uzakliktayim dolayisiyla bazen telef...
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htcdesire 6 yıl en beğenilen
bu daha cok tr icin degilde avrupa icin yapilimis sanirsam. Ben isvicrede yasiyorum fransaya 15 dakika almanyaya 15 dakika uzakliktayim dolayisiyla bazen telefonum farkinda olmadan bu ulkelerin hatlarini kullaniyor. Ne zaman kendi hattim ne zaman yabanci hat oldugunuda bazen anlamiyorsun bu durumda boylesi uyari sistemi fazlasiyla gerekli.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Kulak Misafiri 6 yıl htcdesire
htcdesire

bu daha cok tr icin degilde avrupa icin yapilimis sanirsam. Ben isvicrede yasiyorum fransaya 15 dakika almanyaya 15 dakika uzakliktayim dolayisiyla bazen telefonum farkinda olmadan bu ulkelerin hatlarini kullaniyor. Ne zaman kendi hattim ne zaman yabanci hat oldugunuda bazen anlamiyorsun bu durumda boylesi uyari sistemi fazlasiyla gerekli.

O zaman Türkye'de snırda yaşayanları ilgilendren bir haber olsa gerek. Çok da Türkiye'nin sorunu olan bir durum değilmiş anlaşılan.
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siyahsepya 6 yıl
vodafone da sorgulama yapmak için *7000# yazmanız ve ardından bakiye sorgulama falan yapınca öğrenebiliyorsunuz ama her kullanım ardından gelse fena olmazdı.
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Mellkor 6 yıl
Ben mi yanlis anliyorum yoksa yurtdisi cikislarinda bilgilendirme sisteminden mi bahsediliyor?
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Pardus Linux 6 yıl
Şuan ki takip sistemleri çok kötü bu iyi olur. Vodafone daha da beter mesela hediye dakika falan varsa konuştuğun da bilgilendirme falan yapmıyor eğer Vodafone bu işin öncüsü olacaksa buda düzelir diye tahmin ediyorum.
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