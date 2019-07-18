GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme

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Ulaştırma bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, GSM operatörlerinden taksitle akıllı telefon alanları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Sayan, taksitleri bitmeden başka birine satılan telefonların tespit edilip iletişime kapatılacağını belirtti.

Söz konusu düzenleme, ekonomik düzenlemelerin de içerisinde yer aldığı yeni torba yasa ile Meclis’ten geçti. Buna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere açılacak.

Akıllı telefon ile nakit yaratma dönemi bitiyor

Diğer bir deyişle, yeni düzenleme ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen telefonlar iletişime kapatılacak. Telefonu taksitle satın alan kişi taksitleri bitmeden başka birine satamayacak. Böylece akıllı telefon ile nakit yaratmanın yanı sıra dolandırıcılık girişimlerinin de önüne geçilecek. Zira bazı vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için 12 veya 24 ay taksitle pahalı telefonlar alıp internet üzerinden 1000 TL’ye kadar indirimle satıyordu.

Ulaştırma bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre bu durum, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınan telefonları kapsayacak.

https://www.haberturk.com/cep-telefonu-ile-nakit-yaratma-donemi-bitiyor-2505442-ekonomi