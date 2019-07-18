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GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme

Meclis'ten geçen torba yasada akıllı telefon alım satımına yönelik önemli bir düzenleme yer aldı. Buna göre, GSM operatörlerinden taksitle alınan telefonlar borcu bitmeden bir başkasına satılamayacak.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
17,8b
505
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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GSM operatörlerinden taksitle telefon alacakları ilgilendiren kritik düzenleme
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Ulaştırma bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan, GSM operatörlerinden taksitle akıllı telefon alanları ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu. Sayan, taksitleri bitmeden başka birine satılan telefonların tespit edilip iletişime kapatılacağını belirtti.

Söz konusu düzenleme, ekonomik düzenlemelerin de içerisinde yer aldığı yeni torba yasa ile Meclis’ten geçti. Buna göre, Mobil Cihaz Kayıt Sistemi’ne (MCKS) kayıtlıyken elektronik kimlik bilgisi kopyalanmış gerçek cihazlar ve mobil haberleşme hizmeti sunan işletmeciler tarafından finansman borcu bulunduğu bildirilen cihazlar borcun devam ettiği süre boyunca sadece eşleştirme yapılan abone numaralarıyla kullanılmak üzere açılacak.

Akıllı telefon ile nakit yaratma dönemi bitiyor

Diğer bir deyişle, yeni düzenleme ile borcu bulunan ve taksitleri ödenmeyen telefonlar iletişime kapatılacak. Telefonu taksitle satın alan kişi taksitleri bitmeden başka birine satamayacak. Böylece akıllı telefon ile nakit yaratmanın yanı sıra dolandırıcılık girişimlerinin de önüne geçilecek. Zira bazı vatandaşlar nakit ihtiyacını karşılamak için 12 veya 24 ay taksitle pahalı telefonlar alıp internet üzerinden 1000 TL’ye kadar indirimle satıyordu.

Ulaştırma bakan yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın açıklamasına göre bu durum, yasanın yürürlüğe girmesinin ardından bu yöntemle alınan telefonları kapsayacak.


https://www.haberturk.com/cep-telefonu-ile-nakit-yaratma-donemi-bitiyor-2505442-ekonomi Yorum Yaz
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T A R I K 1 sa. en beğenilen
telefona karşı verilen savaş uyuşturucuya karşı verilmiyordur
1 Yanıt Yanıtla +40
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GR33K 1 sa.
Bu durum diyor ki sen bunu böyle yapma git bankadan kredi çek kredi kartı kullan bize de kazandır başka türlü olmaz
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damn2u 1 sa.
Vatandaşların alım gücü yüksek olduğundan bunu yapmaya zorunlu buluyorlar değil mi kendilerini?
2 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
Mmtygld 51 sn. yeni yorumcu
Bu serbest piyasa bireyler paralarıyla istedikleri gibi oynayabilirler al sat yapabilirler o zaman telefonlara da ruhsat çıkarsınlar satılırken isim değişsin böyle bir uygulamanın geçerliliği ve mantıklı bir sebebi yok
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DH Misafiri 2 dk.
tamam iikinciyi aldırmada sattırmada ama ucuza faizsiz peşin fiyatına taksit getir 2-3 yıl başka telefon alamasın bunu düşünmek çokmu zor !!!! bide halkı düşünen bir iş yapın yeter artık sıkıldık boğulduk
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adroid 12 dk.
Taksitle telefon alınmaz zaten araba alırmış gibi nakit olarak masaya 20 bin tl yi bi koyacaksın iphone xs alacam diyorsun dünyanın en havalı insanı olacaksın
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Silenforce 17 dk.
Bu devirde Ticari Kartı olmayan da ne biliyim

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aftih 22 dk.
Cok dogru adim, elestirmeye gerek yok. Ulkemizdeki telefon cilginligi abarti vaziyete gelmisti. Gumruk ve operator satislarina boyle bir onlem cari acigi dusurur ve tasarrufu arttirir. Paran yoksa alma kardesim bu kadar basit, satmak icin alinacak bir seyde degil borc al illede ithalati arttirmaya gerek yok.
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apeirons 23 dk.
Allah allahhh!! Her şeye karışır oldular!!
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Hacxtr 33 dk.
Doğru bir adım olmuş. Borç mal satılmaz.
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onboardx 35 dk.
Bu telefonlarla bu kadar uğraştıkları kadar devletteki ısrafla uğraşsalar emin olun ciddi bütçe açığı kapanır.Ama herşeyi vatandaşa bağlayan bir sistemde bunlar gibi daha çok şey olur
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fuckulteli 39 dk.
12 ay taksitle biri telefon aldı, 9 ay sonra satması gerekti. Paraya ihtiyacı var satamıyor. Satsa kalan ayları yine taksit taksit ödeyecek.. İlk alıma kısıtlama düzenleme getirin ama ikinci kez el değiştirmesine karışmayın be arkadaş!
Şirketlerin, markaların ürün satmasına kısıtlama yok vatandaşın satmasına kısıtlama var.. Küçükleri, bireyleri düşünen yok, varsa yoksa şirketler..
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DH Misafiri 40 dk.
Yeni yasaya göre kredi ile düğün yaparak evlenenler anlaşmazlık çıkması durumunda kredileri bitmeden boşanamayacaklar
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