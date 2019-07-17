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Xiaomi Mi A3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi CC9 akıllı telefonunu temel alan Xiaomi Mi A3 modeli önceki nesle göre kah iyi kah kötü. Android One telefonu Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin uygun fiyat ve tatmin edici donanıma piyasaya sürdüğü Mi A serisi, Android One programının en popüler serisi haline geldi. Xiaomi bu yıl da seriye yeni bir model eklediğini duyurdu.

Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi A3 modeli beklenenin aksine Mi CC9e adıyla tanıtılan akıllı telefonu temel alıyor. Bu nedenle Xiaomi Mi A2 modelinden bazı alanlarda iyiyken bazı alanlarda da geri kalıyor. Mi CC9 akıllı telefonu ise şimdilik herhangi bir programda yer almayacak.

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Xiaomi Mi A3 modelinde 6.1 inçlik Super AMOLED panel 1560 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. 11nm sürecinde 8 adet Kryo 260 çekirdeği barındıran Snapdragon 665 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Kamera kısmı cihazın iddialı noktalarından. Üçlü arka kamera ile gelen Mi A3’ün ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığı sunuyor. 4-1 piksel birleştirme sayesinde gerek gece gerekse de gündüz çekimlerinde ön kamera iyi bir performans sergiliyor.

 

Xiaomi Mi A3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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Bu kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılama sensörleri yardımcı oluyor. Ön taraftaki su damlası çentiğin içerisinde ise 32 MP kamera mevcut. 4030mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Android 9 işletim sistemi, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri olan Xiaomi Mi A3 modelinin 64GB kapasiteli versiyonu 249 Avro iken 128GB kapasiteli versiyonu ise 279 Avro olarak satılacak. Ön siparişler başlarken sevkiyat 24 Temmuz tarihinde yapılacak. Ülkemize de Ağustos veya Eylül döneminde gelmesi muhtemel.

 

https://www.phonearena.com/news/Xiaomi-Mi-A3-specs-features-price-release-date_id117535 Yorum Yaz
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mehmedaltair 2 sa. en beğenilen
2020 yılına gireceğiz önceki neslinde 1080p ekran olan telefona 6.1" Pentile 720p ekran koymuşlar
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omeric 18 dk.
Mi A2 lite kullanmış biri olarak android one ve xiaomi ikilisinden şiddetle kaçının derim. Yoksa rehberde isimleri üçer üçer görür. WhatsApp'tan gelen bildirimlerde uyarı almamaya kadar onlarca sorum ile boğuşursunuz
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oguz298 39 dk.
indirimli gm9pro almaya devam
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smart1978 51 dk.
Mi A1 ilk olani almistim ekrani FUL HD idi 1920x1080 . Bu nedir arkadas! ... Islemcisi 7xx serisi olmasini beklerdim ...
Pentile erkanda bu cozunurlugu dev ekranda koyulursa pikselleri rahat tek tek boncuk misali sayarsiniz :/
Global surumlu ama fiyati Avrupa olmayan Hindi pazari icin olmayanlisi daha ucuza olacaktir...
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xAsTx 59 dk.
A3 demissin ama bu bildigin Mi A2s Lite

Ek olarak fiyati da iddiali olacak dendi ancak 170 euroluk telefonlarini global pazara 250 euro olarak suruyorlar

Mi A2 fiyatlari artmadan once kiymetini bilmek lazimmis

Not: Mi A2 190 euro olarak lanse edilmisti sanirim.
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star_lord 1 sa.
Yıl olmuş 2019 hala 720p kullanıyorlar utanmadan.
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Giresunlufuk 1 sa.
O işlemci 1080p kaldırmıyor mu? Yazık olmuş, 720p nedir.
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damn2u 1 sa.
Aynı donanımlı CC9E modelinden niye daha pahalı?
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Execuvite 1 sa.
Bence 720 p ekran ve sp 665 ile şarj tüketimi çok az olucaktır. Bir yandan iyi bir yandan kötü bakalim pubg gibi oyunlarda ne gibi performans vericek
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fuckulteli 1 sa.
Çözünürlükte sıkıntı yok, isteyecekleri fiyatta sıkıntı olacak.
720p ekranı maliyet odaklı kullanıyorsan niye maliyeti yükselten amoled ekran kullanıyorsun. Ekran deneyim olarak rahatsız etmeyecek olabilir ama bazen rakamlara takılınabiliyor. Aynı fiyata FHD ekran varken bende gidip 720p tercih etmek istemezdim.
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Yusuf_Ozkan 1 sa.
O telefona 720p ekran mı? Xiaomi bunu koyarken ne düşündü çok merak ediyorum.
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