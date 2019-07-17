Xiaomi Mi A3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin uygun fiyat ve tatmin edici donanıma piyasaya sürdüğü Mi A serisi, Android One programının en popüler serisi haline geldi. Xiaomi bu yıl da seriye yeni bir model eklediğini duyurdu.

Xiaomi Mi A3 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi A3 modeli beklenenin aksine Mi CC9e adıyla tanıtılan akıllı telefonu temel alıyor. Bu nedenle Xiaomi Mi A2 modelinden bazı alanlarda iyiyken bazı alanlarda da geri kalıyor. Mi CC9 akıllı telefonu ise şimdilik herhangi bir programda yer almayacak.

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Xiaomi Mi A3 modelinde 6.1 inçlik Super AMOLED panel 1560 x 720 piksel çözünürlük sunuyor. 11nm sürecinde 8 adet Kryo 260 çekirdeği barındıran Snapdragon 665 yonga setinin güç verdiği modelde 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunuluyor.

Kamera kısmı cihazın iddialı noktalarından. Üçlü arka kamera ile gelen Mi A3’ün ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde ve f/1.79 diyafram aralığı sunuyor. 4-1 piksel birleştirme sayesinde gerek gece gerekse de gündüz çekimlerinde ön kamera iyi bir performans sergiliyor.

Tam Boyutta Gör

Bu kameraya 8 MP ultra geniş açı ve 2 MP derinlik algılama sensörleri yardımcı oluyor. Ön taraftaki su damlası çentiğin içerisinde ise 32 MP kamera mevcut. 4030mAh kapasiteli batarya 18W hızlı şarj ile destekleniyor.

Android 9 işletim sistemi, Bluetooth 5.0 gibi özellikleri olan Xiaomi Mi A3 modelinin 64GB kapasiteli versiyonu 249 Avro iken 128GB kapasiteli versiyonu ise 279 Avro olarak satılacak. Ön siparişler başlarken sevkiyat 24 Temmuz tarihinde yapılacak. Ülkemize de Ağustos veya Eylül döneminde gelmesi muhtemel.