G.Skill 115GB depolama kapasitesi sunan yeni SSD sürücüsünü duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi G.Skill, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı Phoenix EVO serisi yeni nesil SSD sürücüsünü duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve 115GB depolama kapasitesi sunan yeni sürücü, SandForce firmasının SF-1222 kodlu NAND flash kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II arabirimini destekliyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 280MB/saniye hızında okuma ve 270MB/saniye hızında yazma performansı sunan sürücünün hata öncesi kullanım süresi ise 1 milyon saat. G.Skill tarafından üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak 115GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünün son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.