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G.Skill 115GB depolama kapasitesi sunan yeni SSD sürücüsünü duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi G.Skill, 25nm üretim teknolojisiyle hazırlanan NAND Flash bellek yongalarının kullanıldığı Phoenix EVO serisi yeni nesil SSD sürücüsünü duyurdu. 2.5-inç boyutunda olan ve 115GB depolama kapasitesi sunan yeni sürücü, SandForce firmasının SF-1222 kodlu NAND flash kontrolcüsünü kullanıyor ve SATA-II arabirimini destekliyor.

Açıklanan teknik özellik bilgilerine göre 280MB/saniye hızında okuma ve 270MB/saniye hızında yazma performansı sunan sürücünün hata öncesi kullanım süresi ise 1 milyon saat. G.Skill tarafından üç yıllık garanti ile önümüzdeki günlerde satışa sunulacak 115GB kapasiteli yeni SSD sürücüsünün son kullanıcı satış fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.


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MxFxOx 7 yıl
GB değerlerinde gerçek değerlerini kullanabilsek çok iyi olacak zaten ssd'lerin bir gb'tı 2$ üstünde 1 tb alıyorsun eve geliyorsun bakıyorsun 931gb mış 69 gb kayıp
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brev 8 yıl
Fiyatı ne kadar acaba!!!
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fatih86 8 yıl
Şu fiyatlar düşsede bizde alsak.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
bireysel kullanıcı açısından SSD dağınık ve rasgele aktif veri istemi isteyen yazılımlar
örneğin OS yani işletim sistemleri yüklenmesi ve özelliklede SWAP alanı için kullanılırsaki son kullanıcı için tatminkar bir hız fark oluşturur. bunun dışında sıralı data tarz verilerin işlenmesinda klasik HDD yeterde artar
uzun lafın kısası son kullanıcılar için 32 - 64 gb gibi ev kullanıcılarına hitap eden makul fiyat aralıklarında alınabilinir ürün neden sunmuyorlar !
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dstk 8 yıl
hayal...
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Batuist 8 yıl
birisi bu ssd'nin okuma yazma hızlarını intele göstersin.. belki utanırda kendi kontrolcülerini üretmekten vazgeçerler :)
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CeFurkan 8 yıl
hizlar guzel alan fena degil

fakat fiyat onemli
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