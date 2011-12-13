G.Skill 64GB kapasiteli DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

Bellek üreticisi G.Skill, Intel'in LGA2011 platformu için geliştirdiği yüksek kapasiteli DDR3 kitini duyurdu. Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip Core i7-3000 serisi işlemcilerle birlikte X79 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere tasarlananRijawsZ serisi yeni bellek kiti, 8GB kapasiteli 8 adet bellek modülünden oluşuyor ve 64GB'lık kapasite sunuyor.

Sağladığı yüksek kapasitenin yanı sıra 2400MHz olan standart çalışma frekansı ile aynı zamanda yüksek performans vaad eden bellek kiti, 10-12-12-31 zamanlamalarında görev yapıyor. Intel'in XMP (Xtreme Memory Profiles) 1.3 standardı kapsamında daha agresif erişim sürelerinde çalışabilen bellek kitinin, en yüksek stabilite için elle test edilen özel seçim modüllerden oluştuğu ve ömür boyu garanti ile pazara sunulacağı açıklandı.

G.Skill'in 64GB kapasiteli RipjawsZ DDR3 bellek kitinin ön sipariş fiyatı 3200$ olarak listelere yansıdı.