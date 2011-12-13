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G.Skill 64GB kapasiteli DDR3 bellek kitini satışa sunuyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
30,3b
1
36
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bellek üreticisi G.Skill, Intel'in LGA2011 platformu için geliştirdiği yüksek kapasiteli DDR3 kitini duyurdu. Dört kanal bellek kontrolcüsüne sahip Core i7-3000 serisi işlemcilerle birlikte X79 çipsetli anakartlarda kullanılmak üzere tasarlananRijawsZ serisi yeni bellek kiti, 8GB kapasiteli 8 adet bellek modülünden oluşuyor ve 64GB'lık kapasite sunuyor.
Sağladığı yüksek kapasitenin yanı sıra 2400MHz olan standart çalışma frekansı ile aynı zamanda yüksek performans vaad eden bellek kiti, 10-12-12-31 zamanlamalarında görev yapıyor. Intel'in XMP (Xtreme Memory Profiles) 1.3 standardı kapsamında daha agresif erişim sürelerinde çalışabilen bellek kitinin, en yüksek stabilite için elle test edilen özel seçim modüllerden oluştuğu ve ömür boyu garanti ile pazara sunulacağı açıklandı.
G.Skill'in 64GB kapasiteli RipjawsZ DDR3 bellek kitinin ön sipariş fiyatı 3200$ olarak listelere yansıdı.

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furkan6423 5 yıl
Sadece gövde gösterisi için. O paraya kimse almaz
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DH Misafiri 5 yıl
ben daha 1gb kullanıyorum adamlar 64 gb yapmış :(
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DH Misafiri 6 yıl
bilgisayar tarihi başa dönüyor 128 mb tı 256 mb oldu sonrada 512 mb şimdi ise 128gb oldu 256 gb olucak sonrada 512 gb
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xLmNt13 7 yıl
bununda alıcısı verdır :)
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deneme123deneme 7 yıl
acaba ne zaman 1tb ram kullanacağız :D
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saintroyo 7 yıl
bu kitler olmasa 128 gb bellek kapasiteli anakartlar nasıl dolacak?
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DH Misafiri 7 yıl
Valla gereksiz mereksiz de her seferinde aynı şey söylendi zamanında 32mb ramler kullanıyorduk.
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DH Misafiri 7 yıl
haberi veriyorsunuzda
cl5 mi
cl7 mi
cl9 mu
ne olduğunu ben anlayamadım
bide bunu 4 kanal kullanmamızmı gerek 2 kanal kullanılmazmı
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Mckhan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

haberi veriyorsunuzda

cl5 mi

cl7 mi

cl9 mu



ne olduğunu ben anlayamadım



bide bunu 4 kanal kullanmamızmı gerek 2 kanal kullanılmazmı

cas değerleri yazıyor 10 12 12 diye sende okuma var mı tabi orasını bilmiyorum
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halitozbasli 7 yıl
Arkadaşlar 64 gb ram nerde kullanılır biri acıklaya bilirmi ? Ben pc ye 8 gb 2000mhz bağladım ona bile 200$ verirken acaba dedim. Neyünün serverı 64 gb ram kullanır...
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haisak 7 yıl
Bu ramler zaten ne sizin için ne de benim için arkadaşlar. O yüzden fiyatını sıkıntı yapmanıza gerek yok.
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b-master 7 yıl
extreme seviye kullanıcılar için gayet güzel; fakat fiyatı biraz daha uygun olabilirdi.
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