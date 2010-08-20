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G.Skill Phoneix Pro serisi yeni SSD'lerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellekleriyle tanıdığımız. G.Skill, Phoenix Pro serisi SSD sürücülerine yeni modeller ekledi. 40GB, 60GB ve 160GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine sahip olan yeni modellerde MCL (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongaları kullanılıyor ve SAndForce SF-1200 NAND flash bellek kontrolcüsüne yer veriliyor.

2.5-inç boyutunda olan ve 2 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden yeni sürücüler, SATA-II ara birimini kullanıyor ve optimum performans için TRIM desteği ile geliyorlar. Okuma hızları 275MB/saniye, yazma hızları ise 285MB/saniye olarak belirtilen yeni sürücülerde 4K rastgele yazma performansı ise 50,000 IOPS olarak açıklandı.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Phoneix Pro serisi yeni SSD'ler için herhangi bir fiyat açıklaması yapılmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
gelecek harika gerçi önceden parayı basıp ram harddisk yada c bölümü yapılabiliyordu. ozaman oldukça pahalı idi şimmdi daha uygun ama lazım deyılse almyın hayalınıde kurmayın lazımsa o zaman hayalini kurmak adamı deli eder :D
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