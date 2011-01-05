G.Skill, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için 16GB kapasiteli bellek kitleri hazırladı

Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı RipjawsX bellek serisini duyurdu. Çift kanal formundaki kitlerden oluşan yeni bellek serisi, modeline göre Kırmızı, Mavi ve Siyah renkli soğutucu tasarımıyla geliyorlar. Çalışma hızları modeline göre 1333MHz ile 2300MHz arasında değişen bellek kitleri, yine modeline göre 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile alınabiliyorlar. Hazır kapasitelerden bahsetmişken, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerle birlikte, her DIMM slotu için 8GB kapasiteli modül olmak üzere toplamda 32GB bellek kapasitesine olanak tanıyan P67 çipsetli anakartların pazara sunulacağını da belirtelim.

G.Skill tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ömür boyu garantili RipjawsX serisi yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;