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Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

G.Skill, Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için 16GB kapasiteli bellek kitleri hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
25,5b
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23
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı bellek kitleriyle tanınan G.Skill, Intel'in yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri için hazırladığı RipjawsX bellek serisini duyurdu. Çift kanal formundaki kitlerden oluşan yeni bellek serisi, modeline göre Kırmızı, Mavi ve Siyah renkli soğutucu tasarımıyla geliyorlar. Çalışma hızları modeline göre 1333MHz ile 2300MHz arasında değişen bellek kitleri, yine modeline göre 4GB, 8GB ve 16GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile alınabiliyorlar. Hazır kapasitelerden bahsetmişken, Sandy Bridge tabanlı işlemcilerle birlikte, her DIMM slotu için 8GB kapasiteli modül olmak üzere toplamda 32GB bellek kapasitesine olanak tanıyan P67 çipsetli anakartların pazara sunulacağını da belirtelim.

G.Skill tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen ömür boyu garantili RipjawsX serisi yeni bellek kitlerinin detayları şu şekilde;


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CRaFTY_35 8 yıl
sonu yok resmen. 50 tl fazla vereyim onu alayım diyosun başka bi üründede 20 lira fazla vereyim diyosun ama böle böle dünyaları veriyosun
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renklem 8 yıl
evet kesinlikle öyle; i7 2600K mi alsam i7 2500K mi alsam diyorsun hadi 2 yıl gidecek 200 tl fark veriyorsun, P8P67 Pro mu Evo mu alayım diyorsun 40 TL fark, ram için 40 TL fark vermeye gerek var mı diyorsun. Bu sorulara vereceğin en güzel cevap sistemi ne kadar ve nasıl kullanacağına yönelik. İşin açıkçası 2 yıl kullanacaksan, oyun oynasan bile ben 280 TL farkın verilmesi taraftarıyım sonuçta o 2 yılda 280 TL nerelere gitmiyor ki.
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SchutZ 8 yıl

CRaFTY_35

sonu yok resmen. 50 tl fazla vereyim onu alayım diyosun başka bi üründede 20 lira fazla vereyim diyosun ama böle böle dünyaları veriyosun


Valla doğru söze ne denir..
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06kadir66 8 yıl
normal pc için anakart 4 gb yi destekliyo benim ram 2 gb ddr2 bende bi tane daha 2 gb ram almak istiyorum fiyatı tam olarak ne kadardır acaba ??????????
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fenderen 8 yıl
20 YIL sonra Koç Müzesi'ne koyarlar bunu. Bizde çocuklarımıza / torunlarımıza anlatırız, zamanında 16 GB ram çıktı, olay oldu diye :)
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06kadir66 8 yıl
ben de ram almak istiyorum ddr 2 2gb fiaytı ne kadardır acaba
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fenerista 8 yıl
Bellekler artık iyicene standartlaşacak sanırım, fazla para harcanmayacak bence çünkü kapasiteleri 2 kat artıyorama ihtiyaç hiç de o kadar artmıyor
(ev kullanıcıları için). Şu anda 2gb bellek tüm orta seviyede uygulamalar/oyunlar için yetiyor. 4 gb her türlü yetiyor ve baya yetmeye devam edecek. CPU da eskisi gibi değil genel olarak çekirdek sayısı artıyor. HDD lerde ssd ile birlikte ciddi bir performans artışı gösterecek ve ciddi manada herkese yetecektir.
En önemli bileşen ekran kartı sanırım, çok gelişmesi lazım, ekran kartı dagenelde oyun ve grafik işlemlerinde önemli.
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CrySystem 8 yıl
"ömür boyu garantili" ibaresi abartı

10 yıl sonra anahtarlık oluyor
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theyapici 8 yıl
şu an için bu kadar bellek çok ama zamanla bu rakamalar bile komik gelecek Tabi zamanla
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sabe 8 yıl
Gel gel sandy nin çiplerine gel.Kim ne icin kullanacak bilinmez ama biz yaptık, eski ramleri boyuyoruz sandy ram i oluyor.
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Tolgá 8 yıl
giganın üstünde harika duruyor soğutucusunu sevdim
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maliahmet1 8 yıl
süper bişey
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CeFurkan 8 yıl
tam ihtiyacım olan şey

inşAllah tr ye gelir çabucak
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