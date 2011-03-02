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G.Skill'den silah tasarımlı soğutucuya sahip yeni bellekler geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,1b
1
10
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırladığı belleklerle tanınan G.Skill, devam eden CeBIT 2011 Fuarı'nda, silah tasarımlı soğutucu tasarımına yer verdiği Sniper serisi DDR3 belleklerini de sergiliyor. Firma tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni belleklerin teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmamakla birlikte performans odaklı sistemleri hedef alacakları belirtiliyor.

G.Skill'in tasarım olarak farlılık yaratmayı başardığı Sniper serisi yeni belleklerin, Gigabyte'ın G1 serisi anakartlarıyla uyumlu bir ikili olacağı söylenebilir. Hatırlanacağı üzere Gigabyte'ın X58 çipsetli G1 anakartları, mermi kutusu şeklinde kutu içerisinde geliyor ve şarjör tasarımlı soğutucu kullanıyorlar.


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uygar_01 8 yıl
güzel remmmmmmmmişşşşşşşş
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yugams 8 yıl
roket resmi koysalardı daha manidar olurdu..
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dreamblue35 8 yıl
bu silah modasını giga başlattı

edit : team extreme dark serisi de iyi oc oluyor müşavir hocam
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CodeMachine 8 yıl
Bebelere balon
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MÜŞAVİR 8 yıl
Güzel ramler yapıyorlar. Kullandığım DDR3 1600 ramlerini 2000 mhz yapabiliyorum. Bundan sonra ram de ilk tercihim g.skill olur.
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H34RTL3SS 8 yıl
o da wardı sanırım :D
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krmtrylcn 8 yıl
Awp koysaymış bari :D
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Silah / Mühimmat olayı moda olacak galiba.

Önce Gigabyte' tan Şarjör.Şimdi bu. Yarın öbürgün de el bombalı birşey çıkarsa şaşırmayın
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pegasus1881 8 yıl

*Furious*

Silah / Mühimmat olayı moda olacak galiba.

Önce Gigabyte' tan Şarjör.Şimdi bu. Yarın öbürgün de el bombalı birşey çıkarsa şaşırmayın


o sekılde ıslemcı sogutucusu fena olmazdı
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