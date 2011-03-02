G.Skill'den silah tasarımlı soğutucuya sahip yeni bellekler geliyor

Yüksek performans tutkunları ve hız aşırtmacılar için hazırladığı belleklerle tanınan G.Skill, devam eden CeBIT 2011 Fuarı'nda, silah tasarımlı soğutucu tasarımına yer verdiği Sniper serisi DDR3 belleklerini de sergiliyor. Firma tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen yeni belleklerin teknik özellikleri hakkında henüz çok fazla bilgi olmamakla birlikte performans odaklı sistemleri hedef alacakları belirtiliyor.

G.Skill'in tasarım olarak farlılık yaratmayı başardığı Sniper serisi yeni belleklerin, Gigabyte'ın G1 serisi anakartlarıyla uyumlu bir ikili olacağı söylenebilir. Hatırlanacağı üzere Gigabyte'ın X58 çipsetli G1 anakartları, mermi kutusu şeklinde kutu içerisinde geliyor ve şarjör tasarımlı soğutucu kullanıyorlar.