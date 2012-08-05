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GT-I9260 ve GT-P8810 model numaralı cihazlar Samsung'un resmi sitesinde listelendi

6 yıl
4,4b
1
27
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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GT-I9260 ve GT-P8810 model numaralı cihazlar Samsung'un resmi sitesinde listelendi
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Samsung'un daha önce gün yüzüne çıkmamış iki yeni mobil cihazı, resmi internet sitesinin destek bölümünde listelendi. Aygıtların teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi sızmadı, ancak model numaralarının bu konuda bazı ipuçları taşıdığını söyleyebiliriz.
Akıllı telefon kategorisinde yer alan GT-I9260, Güney Koreli üreticinin piyasaya sürdüğü ikinci Nexus akıllı telefonu olan GT-I9250'nin farklı bir versiyonu veyahut sonraki Nexus cihazına ait bir model olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri bölgeli resmi sitede görünen bu numaranın eşlik ettiği cihaz, muhtemelen önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. Destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

GT-I9260 ve GT-P8810 model numaralı cihazlar Samsung'un resmi sitesinde listelendi
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Bir tablet bilgisayar olan GT-P8810 ise; Samsung Amerika'nın indirme bölümünde göründü. Üst düzey bir ürüne ait olduğu düşünülen P8810 model numarası, Samsung'un Apple davasında sunduğu deliller sayesinde resmen doğrulanan P10 kod adlı yeni tablete eşlik edecek olabilir. 11.8 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel WQXGA çözünürlüklü ekrana sahip olan P10, büyük ihtimalle bu çözünürlükte bir ekranı çalıştırabilecek kapasitede olduğu daha önceki duyurularda vurgulanan Exynos 5 Dual (5250) çipsetle güçlendirilecek.
2.0GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemci, ARM Mali-T604 GPU ile donatılan Exynos 5 Dual, 32nm HKGM üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yeni nesil Cortex-A15 işlemcili ilk ürün ünvanını elde etmesi beklenen P10, 29 Ağustos'ta, Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 kapsamında resmiyet kazanabilir. GT-P8810 model numarasının resmi sitede gözükmesi, tanıtımın yakın zamanda gerçekleştirileceğini doğruluyor. Aynı etkinlikte Galaxy Note II'nin de görücüye çıkacağını hatırlatalım.

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esqhia 6 yıl
Tek temennim,yeni bir nexus cihaz olsa da,galaxy nexusun güncellenmiş bir versiyonu bile çıksa gerçekten çok iyi olur.Güncelleme rahatlığı nedeniyle çoğu insan nexus istese de,zayıf gpu nedeniyle tereddüt ediyor.Bu yüzden bi güncellememe herkese iyi gelir :)
Tek temennim,yeni bir nexus cihaz olsa da,galaxy nexusun güncellenmiş bir versiyonu bile çıksa gerçekten çok iyi olur.Güncelleme rahatlığı nedeniyle çoğu insan ...
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interwap 6 yıl en beğenilen
Biri Arabistan'da diğeri Amerika'da yakalanmış. Milletin işi gücü yok her gün siteleri mi kontrol ediyor. Listeye baktım onlarca model var. Hepsini ezberlemek, pehh.
Biri Arabistan'da diğeri Amerika'da yakalanmış. Milletin işi gücü yok her gün siteleri mi kontrol ediyor. Listeye baktım onlarca model var. Hepsini ezberlemek,...
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FRAPS 6 yıl
Kafayımı yediniz ,gidin dışarıda biraz hava alın. İşlemci modellerini ezberlemekle ülkeye bir faydanız olmaz
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omegafi 6 yıl
Yeni nexusda radyo olur mu ki radyo ?? :) :)
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berkcombil 6 yıl
i9260 model numarasından yola çıkarak yeni cihaz donanım olarak %99 Galaxy S3'ün arkasında olacak.Yeni Nexus telefonu olması da muhtemel fakat şimdiki Galaxy Nexus'tan donanım anlamında çokda üst düzey olacağına ihtimal vermiyorum.i9400 olsa belki.
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aceleciburak 6 yıl berkcombil
berkcombil

i9260 model numarasından yola çıkarak yeni cihaz donanım olarak %99 Galaxy S3'ün arkasında olacak.Yeni Nexus telefonu olması da muhtemel fakat şimdiki Galaxy Nexus'tan donanım anlamında çokda üst düzey olacağına ihtimal vermiyorum.i9400 olsa belki.

yeni Nexus zaten 2012 içinde çıkmayacaktır 2013 yılına sarkacak ama yeni iPhone ile rekabet edebilmek için bir nebze güçlendirilmiş bir Nexus a ihtiyaç var Cortex A15 mimarili bir Nexus telefonu 2013 yılından önce beklemeyin samsung daha en üst segment bir cihazda tanıtmış değil Exynos 5 kısacası 2013 içine kalır

i9260 için 3 tane seçenek kalıyor birincisi önceki yorumda söyledim TI OMAP 4470 ve güçlendirilmiş SGX540 ( bir ihtimal gpu tarafı 543MP2 olabilir ) diğer seçenek Samsungtan 32 nm Exynos 4212 işlemcisi şuana kadar sadece tek bir cihazda kullanıldı Meizu MX 2-core un yenilenmiş halinde karşımıza çıktı... 4212 ile birlikte MALI400MP4 eşlik edecektir son seçenekte Nexus 7 ile Nvidia ile iyi ilişkiler içinde olan Google bir ihtimal Samsung ile Nvidia yı buluşturup 28 nm Tegra 3+ için anlaşmalarını sağlayabilir diye düşünüyorum... eğer güçlü bir cihaz isteniyorsa da 28 nm avantajı ile Tegra 3+ i9260 için en yerinde çözüm

kısacası bu 3 SoC çözümünden başka alternatif yok gibi gözüküyor.

NOT: S II Exynos 4210 versiyon i9100
S II TI OMAP 4430 versiyon i9100G
S II olmasada bir benzer varyasyonu ki ismi bile farklı Tegra 2 li Galaxy R (ki Tarih oldu) i9103 olarak kodlanmıştı ...
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john ronald reuel tolkien 6 yıl

bir sonraki telefonum nexus olacak nexus one da bile güncelleme var
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RAN7843 6 yıl
hadi bakalım yine bir fuar öncesi ortalık karışmaya başladıııı bu ıyı benim için yeni işlemci mimarisi çok önemli cortex 15 28 nm yeni yıl böyle bir telefon istiyorummm ve usb 3.0 olması gerek hızlı şarjjjj büyük pil kapatesiii
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aceleciburak 6 yıl
i9260 ya TI OMAP 4470 ile güçlendirilip Galaxy Nexus+ olarak çıkar yada Exynos 4212 dual core işlemci ile gelip Mali400 bulundurabilir...
2013 te gelecek Nexus un Cortex A15 ile geleceğini düşünüyorum ya Exynos 5 serisi yada Nvidia Tegra 4 olacak 2013 Nexusta ...
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HighonFire 6 yıl aceleciburak
aceleciburak
i9260 ya TI OMAP 4470 ile güçlendirilip Galaxy Nexus+ olarak çıkar yada Exynos 4212 dual core işlemci ile gelip Mali400 bulundurabilir...
2013 te gelecek Nexus un Cortex A15 ile geleceğini düşünüyorum ya Exynos 5 serisi yada Nvidia Tegra 4 olacak 2013 Nexusta ...

Eğer bu sene gelecekse Tegra 3+ yada Exynos 5le gelir bence. OMAP 4470le gelirse çok bi farkı olmaz sadece gpu bakımından azcık daha iyi olur. Tegra 4 2013ten önce gelmez. En mantıklı fikir yeni nesil nexus olarak geleceği yönünde nexus+ olsaydı dediğiniz gibi 4470le gelirdi.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
CooLasFcuK
2ghz a15 işlemci piyasanın tozunu attırır.
Gpudaki gelişme daha iyi bence:)
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VYC Majoris 6 yıl
2ghz a15 işlemci piyasanın tozunu attırır.
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Bilal Akgündüz 6 yıl
esqhia
Tek temennim,yeni bir nexus cihaz olsa da,galaxy nexusun güncellenmiş bir versiyonu bile çıksa gerçekten çok iyi olur.Güncelleme rahatlığı nedeniyle çoğu insan nexus istese de,zayıf gpu nedeniyle tereddüt ediyor.Bu yüzden bi güncellememe herkese iyi gelir :)

Yeni Nexus kesin gelecek, hatta birçok kaynak tarafından Exynso 5 dual ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım inşallah öyle olur
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UnInvited_Guest 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz
esqhia
Tek temennim,yeni bir nexus cihaz olsa da,galaxy nexusun güncellenmiş bir versiyonu bile çıksa gerçekten çok iyi olur.Güncelleme rahatlığı nedeniyle çoğu insan nexus istese de,zayıf gpu nedeniyle tereddüt ediyor.Bu yüzden bi güncellememe herkese iyi gelir :)

Yeni Nexus kesin gelecek, hatta birçok kaynak tarafından Exynso 5 dual ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım inşallah öyle olur

Exynos 5 zor Samsung kendi telefonlarında kullanmadı onda mı kullanacak note 2 belki öyle olur veya p10.
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procaptain 6 yıl Bilal Akgündüz
Bilal Akgündüz

esqhia

Tek temennim,yeni bir nexus cihaz olsa da,galaxy nexusun güncellenmiş bir versiyonu bile çıksa gerçekten çok iyi olur.Güncelleme rahatlığı nedeniyle çoğu insan nexus istese de,zayıf gpu nedeniyle tereddüt ediyor.Bu yüzden bi güncellememe herkese iyi gelir :)


Yeni Nexus kesin gelecek, hatta birçok kaynak tarafından Exynso 5 dual ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım inşallah öyle olur


hadi nexusu geçelim exynos a15 li başka bir akıllı telefonun bu ayki etkinliklerde tanıtılma imkanı var mı?
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interwap 6 yıl en beğenilen
Biri Arabistan'da diğeri Amerika'da yakalanmış. Milletin işi gücü yok her gün siteleri mi kontrol ediyor. Listeye baktım onlarca model var. Hepsini ezberlemek, pehh.
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khytr89 6 yıl interwap
interwap
Biri Arabistan'da diğeri Amerika'da yakalanmış. Milletin işi gücü yok her gün siteleri mi kontrol ediyor. Listeye baktım onlarca model var. Hepsini ezberlemek, pehh.

O kadar yorum yapmislar ama en mantiklisi senin ki
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esqhia 6 yıl
Tek temennim,yeni bir nexus cihaz olsa da,galaxy nexusun güncellenmiş bir versiyonu bile çıksa gerçekten çok iyi olur.Güncelleme rahatlığı nedeniyle çoğu insan nexus istese de,zayıf gpu nedeniyle tereddüt ediyor.Bu yüzden bi güncellememe herkese iyi gelir :)
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