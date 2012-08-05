GT-I9260 ve GT-P8810 model numaralı cihazlar Samsung'un resmi sitesinde listelendi

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Samsung'un daha önce gün yüzüne çıkmamış iki yeni mobil cihazı, resmi internet sitesinin destek bölümünde listelendi. Aygıtların teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi sızmadı, ancak model numaralarının bu konuda bazı ipuçları taşıdığını söyleyebiliriz.
Akıllı telefon kategorisinde yer alan GT-I9260, Güney Koreli üreticinin piyasaya sürdüğü ikinci Nexus akıllı telefonu olan GT-I9250'nin farklı bir versiyonu veyahut sonraki Nexus cihazına ait bir model olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri bölgeli resmi sitede görünen bu numaranın eşlik ettiği cihaz, muhtemelen önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. Destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
Bir tablet bilgisayar olan GT-P8810 ise; Samsung Amerika'nın indirme bölümünde göründü. Üst düzey bir ürüne ait olduğu düşünülen P8810 model numarası, Samsung'un Apple davasında sunduğu deliller sayesinde resmen doğrulanan P10 kod adlı yeni tablete eşlik edecek olabilir. 11.8 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel WQXGA çözünürlüklü ekrana sahip olan P10, büyük ihtimalle bu çözünürlükte bir ekranı çalıştırabilecek kapasitede olduğu daha önceki duyurularda vurgulanan Exynos 5 Dual (5250) çipsetle güçlendirilecek.
2.0GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemci, ARM Mali-T604 GPU ile donatılan Exynos 5 Dual, 32nm HKGM üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yeni nesil Cortex-A15 işlemcili ilk ürün ünvanını elde etmesi beklenen P10, 29 Ağustos'ta, Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 kapsamında resmiyet kazanabilir. GT-P8810 model numarasının resmi sitede gözükmesi, tanıtımın yakın zamanda gerçekleştirileceğini doğruluyor. Aynı etkinlikte Galaxy Note II'nin de görücüye çıkacağını hatırlatalım.
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yeni Nexus zaten 2012 içinde çıkmayacaktır 2013 yılına sarkacak ama yeni iPhone ile rekabet edebilmek için bir nebze güçlendirilmiş bir Nexus a ihtiyaç var Cortex A15 mimarili bir Nexus telefonu 2013 yılından önce beklemeyin samsung daha en üst segment bir cihazda tanıtmış değil Exynos 5 kısacası 2013 içine kalır
i9260 için 3 tane seçenek kalıyor birincisi önceki yorumda söyledim TI OMAP 4470 ve güçlendirilmiş SGX540 ( bir ihtimal gpu tarafı 543MP2 olabilir ) diğer seçenek Samsungtan 32 nm Exynos 4212 işlemcisi şuana kadar sadece tek bir cihazda kullanıldı Meizu MX 2-core un yenilenmiş halinde karşımıza çıktı... 4212 ile birlikte MALI400MP4 eşlik edecektir son seçenekte Nexus 7 ile Nvidia ile iyi ilişkiler içinde olan Google bir ihtimal Samsung ile Nvidia yı buluşturup 28 nm Tegra 3+ için anlaşmalarını sağlayabilir diye düşünüyorum... eğer güçlü bir cihaz isteniyorsa da 28 nm avantajı ile Tegra 3+ i9260 için en yerinde çözüm
kısacası bu 3 SoC çözümünden başka alternatif yok gibi gözüküyor.
NOT: S II Exynos 4210 versiyon i9100
S II TI OMAP 4430 versiyon i9100G
S II olmasada bir benzer varyasyonu ki ismi bile farklı Tegra 2 li Galaxy R (ki Tarih oldu) i9103 olarak kodlanmıştı ...
bir sonraki telefonum nexus olacak nexus one da bile güncelleme var
2013 te gelecek Nexus un Cortex A15 ile geleceğini düşünüyorum ya Exynos 5 serisi yada Nvidia Tegra 4 olacak 2013 Nexusta ...
Eğer bu sene gelecekse Tegra 3+ yada Exynos 5le gelir bence. OMAP 4470le gelirse çok bi farkı olmaz sadece gpu bakımından azcık daha iyi olur. Tegra 4 2013ten önce gelmez. En mantıklı fikir yeni nesil nexus olarak geleceği yönünde nexus+ olsaydı dediğiniz gibi 4470le gelirdi.
Yeni Nexus kesin gelecek, hatta birçok kaynak tarafından Exynso 5 dual ile gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım inşallah öyle olur
Exynos 5 zor Samsung kendi telefonlarında kullanmadı onda mı kullanacak note 2 belki öyle olur veya p10.
hadi nexusu geçelim exynos a15 li başka bir akıllı telefonun bu ayki etkinliklerde tanıtılma imkanı var mı?
O kadar yorum yapmislar ama en mantiklisi senin ki
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