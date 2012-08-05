GT-I9260 ve GT-P8810 model numaralı cihazlar Samsung'un resmi sitesinde listelendi





Samsung'un daha önce gün yüzüne çıkmamış iki yeni mobil cihazı, resmi internet sitesinin destek bölümünde listelendi. Aygıtların teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi sızmadı, ancak model numaralarının bu konuda bazı ipuçları taşıdığını söyleyebiliriz.

Akıllı telefon kategorisinde yer alan GT-I9260, Güney Koreli üreticinin piyasaya sürdüğü ikinci Nexus akıllı telefonu olan GT-I9250'nin farklı bir versiyonu veyahut sonraki Nexus cihazına ait bir model olabilir. Birleşik Arap Emirlikleri bölgeli resmi sitede görünen bu numaranın eşlik ettiği cihaz, muhtemelen önümüzdeki haftalarda ortaya çıkacak. Destek sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.





Bir tablet bilgisayar olan GT-P8810 ise; Samsung Amerika'nın indirme bölümünde göründü. Üst düzey bir ürüne ait olduğu düşünülen P8810 model numarası, Samsung'un Apple davasında sunduğu deliller sayesinde resmen doğrulanan P10 kod adlı yeni tablete eşlik edecek olabilir. 11.8 inç büyüklüğünde 2560 x 1600 piksel WQXGA çözünürlüklü ekrana sahip olan P10, büyük ihtimalle bu çözünürlükte bir ekranı çalıştırabilecek kapasitede olduğu daha önceki duyurularda vurgulanan Exynos 5 Dual (5250) çipsetle güçlendirilecek.

2.0GHz hızında çift ARM Cortex-A15 işlemci, ARM Mali-T604 GPU ile donatılan Exynos 5 Dual, 32nm HKGM üretim teknolojisiyle geliştirildi. Yeni nesil Cortex-A15 işlemcili ilk ürün ünvanını elde etmesi beklenen P10, 29 Ağustos'ta, Berlin'de düzenlenecek IFA 2012 kapsamında resmiyet kazanabilir. GT-P8810 model numarasının resmi sitede gözükmesi, tanıtımın yakın zamanda gerçekleştirileceğini doğruluyor. Aynı etkinlikte Galaxy Note II'nin de görücüye çıkacağını hatırlatalım.