One UI 7 beta yayınlandı: İşte Samsung telefonlara gelen yeni özellikler

- One UI 7 beta güncellemesi yeni neler getiriyor?
- Yapay zeka özellikleri
- Yeni kullanıcı arayüzü tasarımı
- Gizlilik ve güvenlik
- Yorumlar
One UI 7 beta güncellemesi yeni neler getiriyor?
One UI 7 beta, yepyeni kullanıcı arayüzü tasarımı, dikkat çekici animasyonlar ve geçişler, daha fazla Galaxy AI özelliği dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor. İşte en önemli One UI 7 özelliklerinden bazıları:
Yapay zeka özellikleri
Yeni kullanıcı arayüzü tasarımı
Bildirimler ve Hızlı Panel artık iki farklı ekran. Ana ekranda herhangi bir yerden veya ekranın üstünden aşağı kaydırarak bildirimlere erişebiliyorsunuz. Bildirimler artık daha dikkat çekici ve hap formunda. Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırdığınızda da tüm hızlı ayar geçişleri ve kontrollerini içeren Hızlı Panel açılıyor. Yeni Ses kontrolü dahil buradaki her şeyin sırasını değiştirebiliyorsunuz.
One UI 7, yüklü gelen uygulamalar için birçok widget sunuyor. Bu araç takımlarının görünümünü özelleştirebiliyor ve hatta etiketleyebiliyorsunuz. Artık uygulama çekmecesinde dikey kaydırabiliyorsunuz.
Gizlilik ve güvenlik
Bağlı cihazları senkronize tutan Gelişmiş Veri Koruması, One UI 7 ile bir veri kurtarma yöntemi getiriyor. Cihazlarınızdan biri kaybolursa, önceki cihazın kilit ekranını doğrulayarak özel kurtarılan verileri yeni cihaza aktarabiliyorsunuz.
Otomatik Engelleyici'deki Maksimum Kısıtlama seçeneği artık 2G ağ erişimini devre dışı bırakıyor ve güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlanmanızı önlüyor.
Telefon kilitliyken USB bağlantılarını engelleyebiliyorsunuz. Şarj işlemi amaçlandığı gibi çalışıyor. Doğrulanmamış bir kaynaktan bir uygulama veya oyun indirdiğinizde, telefon olası riskler hakkında bir uyarı gösteriyor.
One UI 7.0 ayrıca iyileştirilmiş Hırsızlık Koruması özellikleri de getirir. Telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında, Kimlik Kontrolü özelliği özel verilerin kimliği belirsiz kişilerin eline geçmesini önlemek için devreye giriyor. Cihaz bilinmeyen bir konumda olduğunda, güvenlik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için biyometrik kimlik doğrulaması gerekiyor. İstenmeyen bir kişinin cihazınızın güvenlik ayarlarını hemen değiştirmemesi için bir saatlik güvenlik gecikmesi getiriyor. Bu güvenlik özelliği iOS’te de mevcut.
Samsung, One UI 7 beta programını belli ülkelerde (listede Türkiye yok) başlattı ve ilk olarak Galaxy S24 serisine sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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