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    One UI 7 beta yayınlandı: İşte Samsung telefonlara gelen yeni özellikler

    Samsung, One UI 7 beta sürümü nihayet yayınladı. Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi, birçok yeni özellikle ilk olarak Galaxy S24 serisi kullanıcılarına sunuldu.
    samsung one ui 7 beta yenilikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 beta programının herkes için yayınlandığını duyurdu. Android 15 güncellemesi, Samsung telefonlara yalnızca yeni Galaxy AI özelliklerini getirmeyecek, ana ekran, kilit ekranı ve bildirim merkezinde de değişiklikler söz konusu.

    One UI 7 beta güncellemesi yeni neler getiriyor?

    One UI 7 beta, yepyeni kullanıcı arayüzü tasarımı, dikkat çekici animasyonlar ve geçişler, daha fazla Galaxy AI özelliği dahil olmak üzere birçok yeni özellik getiriyor. İşte en önemli One UI 7 özelliklerinden bazıları:

    Yapay zeka özellikleri

    One UI 7 yazım yardımı araçları Tam Boyutta Gör
    Samsung, One UI 7 ile Yazma Yardımı Araçları adında yeni bir Galaxy AI özelliğini sunuyor. Bu özellik, yazım, dil bilgisi ve üslup konusunda kullanıcılara yardımcı olurken, metin özetleme ve notların otomatik biçimlendirilmesini de sağlıyor.
    One UI 7 arama kaydetme yazıya dökme Tam Boyutta Gör
    Çağrı Transkripti, One UI 7 ile gelen bir diğer yapay zeka özelliği. Türkçe dahil 20 dili destekleyen bu özellik, kaydedilen aramaları yazıya döküyor. Arama sırasında notları elle almanıza gerek kalmıyor çünkü daha sonra görüntülemek üzere yazılı bir dökümünü alabiliyorsunuz.

    Yeni kullanıcı arayüzü tasarımı

    One UI 7 yeni kilit ekranı & bildirim merkezi Tam Boyutta Gör
    One UI 7, Hızlı Panel için yeni düzen, daha etkileyici çoklu görev arayüzü ve daha basit bildirim ekranı içeren bir kullanıcı arayüzü tasarımı getiriyor.

    Bildirimler ve Hızlı Panel artık iki farklı ekran. Ana ekranda herhangi bir yerden veya ekranın üstünden aşağı kaydırarak bildirimlere erişebiliyorsunuz. Bildirimler artık daha dikkat çekici ve hap formunda. Ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırdığınızda da tüm hızlı ayar geçişleri ve kontrollerini içeren Hızlı Panel açılıyor. Yeni Ses kontrolü dahil buradaki her şeyin sırasını değiştirebiliyorsunuz.

    One UI 7 Now Bar Tam Boyutta Gör
    One UI 7, Now Bar adında yeni bir kullanıcı arayüzü öğesi getiriyor. Now Bar, etkin sesli arama, çeviri modu, müzik çalma, Samsung Sağlık egzersiz takibi, zamanlayıcı gibi devam eden etkinlikleri gösteriyor. iOS’in canlı etkinlikler özelliğine benziyor; kilit ekranında altta yarı saydam olarak görünüyor ve üzerine dokunduğunuzda genişliyor.

    One UI 7, yüklü gelen uygulamalar için birçok widget sunuyor. Bu araç takımlarının görünümünü özelleştirebiliyor ve hatta etiketleyebiliyorsunuz. Artık uygulama çekmecesinde dikey kaydırabiliyorsunuz.

    One UI 7 Samsung kamera uygulaması Tam Boyutta Gör
    Yeni güncellemeyle stock kamera uygulamasında tüm kontroller ekranın alt kısmına yerleştirildi. Pro Fotoğraf ve Pro Video modları, yakaladığınız anlara daha fazla odaklanabilmeniz için alt kısımda daha basit bir kontrol çubuğu sunuyor. Pro Video modu, yakınlaştırma seviyeleri arasında daha yumuşak geçiş için detaylı yakınlaştıra kontrollerine sahip.

    Gizlilik ve güvenlik

    One UI 7 yeni güvenlik & gizlilik özellikleri Tam Boyutta Gör
    One UI 7.0, gizlilik ve cihaz güvenliği üzerinde daha fazla kontrol sağlıyor. Yeni Knox Matrix Panosu, desteklenen ev aletleri, akıllı telefonlar, tabletler ve TV'ler dahil olmak üzere tüm Samsung cihazlarınızın güvenlik durumunu gösteriyor. Bir risk olması durumunda, riski azaltmak için uygulanabilir bir öneri sunuyor.

    Bağlı cihazları senkronize tutan Gelişmiş Veri Koruması, One UI 7 ile bir veri kurtarma yöntemi getiriyor. Cihazlarınızdan biri kaybolursa, önceki cihazın kilit ekranını doğrulayarak özel kurtarılan verileri yeni cihaza aktarabiliyorsunuz.

    Otomatik Engelleyici'deki Maksimum Kısıtlama seçeneği artık 2G ağ erişimini devre dışı bırakıyor ve güvenli olmayan Wi-Fi ağlarına bağlanmanızı önlüyor.

    Telefon kilitliyken USB bağlantılarını engelleyebiliyorsunuz. Şarj işlemi amaçlandığı gibi çalışıyor. Doğrulanmamış bir kaynaktan bir uygulama veya oyun indirdiğinizde, telefon olası riskler hakkında bir uyarı gösteriyor.

    One UI 7.0 ayrıca iyileştirilmiş Hırsızlık Koruması özellikleri de getirir. Telefonunuz kaybolduğunda veya çalındığında, Kimlik Kontrolü özelliği özel verilerin kimliği belirsiz kişilerin eline geçmesini önlemek için devreye giriyor. Cihaz bilinmeyen bir konumda olduğunda, güvenlik ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmak için biyometrik kimlik doğrulaması gerekiyor. İstenmeyen bir kişinin cihazınızın güvenlik ayarlarını hemen değiştirmemesi için bir saatlik güvenlik gecikmesi getiriyor. Bu güvenlik özelliği iOS’te de mevcut.

    Samsung, One UI 7 beta programını belli ülkelerde (listede Türkiye yok) başlattı ve ilk olarak Galaxy S24 serisine sundu.

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