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    Samsung One UI 7 takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak telefonlar

    Samsung One UI 7 güncellemesinin kararlı sürümü için yayın takvimi belli oldu. Peki yeni sürüm hangi Galaxy cihazlara geliyor veya ne zaman ulaşacak? İşte detaylar...
    Samsung One UI 7 takvimi paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?
    Samsung, bildiğiniz gibi One UI 7'nin kararlı sürümünü önemli ölçüde geciktirdi ve devam eden beta programını rağmen tek bir cihaz bile One UI 7'ye güncellenmedi. Şimdi ise yeni bir sızıntı sayesinde One UI 7.0 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Peki hangi telefon ne zaman güncelleme alacak? İşte detaylar...

    One UI 7 yayın takvimi sızdırıldı

    One UI 7'nin yayın takvimini içeren bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgiler, direkt olarak Samsung Romanya'dan geliyor. Buna göre Galaxy S24 serisi ve Z Fold&Flip 6 için kararlı One UI 7.0 güncellemesinin 18 Nisan'da sunulması bekleniyor. S23 serisi ve Z Fold&Flip 5 ise yine Nisan ayının sonunda güncelleme alacak. S22 ve daha eski modellerin ise Mayıs ayına kadar beklemesi gerekiyor.

    Şu an için paylaşılan listede birçok eksik cihaz bulunuyor ve buna Galaxy A serisi modelleri de dahil. Hatta Galaxy M serisi, Tab serisi ve F serisi modeller listede tamamen yok. Bu nedenle listenin çok yakında güncelleneceğini düşünüyoruz. One UI 7'ye uygun cihazların tam listesini buradan kontrol edebilirsiniz.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24/S24+/S24 Ultra: 18 Nisan
    • Galaxy S24 FE: 18 Nisan
    • Galaxy S23/S23+/S23 Ultra: 25 Nisan
    • Galaxy S23 FE: 16 Mayıs
    • Galaxy S22/S22+/S22 Ultra: 16 Mayıs
    • Galaxy S21/S21+/S21 Ultra: 23 Mayıs
    • Galaxy S21 FE: 23 Mayıs

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 6: 18 Nisan
    • Galaxy Z Fold 5: 25 Nisan
    • Galaxy Z Fold 4: 16 Mayıs
    • Galaxy Z Fold 3: 23 Mayıs
    • Galaxy Z Flip 6: 18 Nisan
    • Galaxy Z Flip 5: 25 Nisan
    • Galaxy Z Flip 4: 16 Mayıs
    • Galaxy Z Flip 3: 23 Mayıs

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A54: 25 Nisan
    • Galaxy A53: 23 Mayıs
    • Galaxy A34: 16 Mayıs
    • Galaxy A33: 23 Mayıs
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