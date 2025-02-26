Samsung One UI 7 takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak telefonlar

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Samsung, bildiğiniz gibi One UI 7'nin kararlı sürümünü önemli ölçüde geciktirdi ve devam eden beta programını rağmen tek bir cihaz bile One UI 7'ye güncellenmedi. Şimdi ise yeni bir sızıntı sayesinde One UI 7.0 için ilk tarih bilgisi paylaşıldı. Peki hangi telefon ne zaman güncelleme alacak? İşte detaylar...

One UI 7 yayın takvimi sızdırıldı

One UI 7'nin yayın takvimini içeren bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgiler, direkt olarak Samsung Romanya'dan geliyor. Buna göre Galaxy S24 serisi ve Z Fold&Flip 6 için kararlı One UI 7.0 güncellemesinin 18 Nisan'da sunulması bekleniyor. S23 serisi ve Z Fold&Flip 5 ise yine Nisan ayının sonunda güncelleme alacak. S22 ve daha eski modellerin ise Mayıs ayına kadar beklemesi gerekiyor.

One UI 7.0 her telefona aynı gelmiyor: İşte eksik özellikler 1 gün önce eklendi

Şu an için paylaşılan listede birçok eksik cihaz bulunuyor ve buna Galaxy A serisi modelleri de dahil. Hatta Galaxy M serisi, Tab serisi ve F serisi modeller listede tamamen yok. Bu nedenle listenin çok yakında güncelleneceğini düşünüyoruz. One UI 7'ye uygun cihazların tam listesini buradan kontrol edebilirsiniz.

Galaxy S serisi

Galaxy S24/S24+/S24 Ultra: 18 Nisan

Galaxy S24 FE: 18 Nisan

Galaxy S23/S23+/S23 Ultra: 25 Nisan

Galaxy S23 FE: 16 Mayıs

Galaxy S22/S22+/S22 Ultra: 16 Mayıs

Galaxy S21/S21+/S21 Ultra: 23 Mayıs

Galaxy S21 FE: 23 Mayıs

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6: 18 Nisan

Galaxy Z Fold 5: 25 Nisan

Galaxy Z Fold 4: 16 Mayıs

Galaxy Z Fold 3: 23 Mayıs

Galaxy Z Flip 6: 18 Nisan

Galaxy Z Flip 5: 25 Nisan

Galaxy Z Flip 4: 16 Mayıs

Galaxy Z Flip 3: 23 Mayıs

Galaxy A serisi

Galaxy A54: 25 Nisan

Galaxy A53: 23 Mayıs

Galaxy A34: 16 Mayıs

Galaxy A33: 23 Mayıs

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Samsung One UI 7 takvimi paylaşıldı: Hangi telefonlara geliyor?