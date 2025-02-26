Samsung One UI 7 takvimi paylaşıldı: İşte güncelleme alacak telefonlar

One UI 7 yayın takvimi sızdırıldı
One UI 7'nin yayın takvimini içeren bazı ekran görüntüleri paylaşıldı. Üstelik bu bilgiler, direkt olarak Samsung Romanya'dan geliyor. Buna göre Galaxy S24 serisi ve Z Fold&Flip 6 için kararlı One UI 7.0 güncellemesinin 18 Nisan'da sunulması bekleniyor. S23 serisi ve Z Fold&Flip 5 ise yine Nisan ayının sonunda güncelleme alacak. S22 ve daha eski modellerin ise Mayıs ayına kadar beklemesi gerekiyor.
Şu an için paylaşılan listede birçok eksik cihaz bulunuyor ve buna Galaxy A serisi modelleri de dahil. Hatta Galaxy M serisi, Tab serisi ve F serisi modeller listede tamamen yok. Bu nedenle listenin çok yakında güncelleneceğini düşünüyoruz. One UI 7'ye uygun cihazların tam listesini buradan kontrol edebilirsiniz.
Galaxy S serisi
- Galaxy S24/S24+/S24 Ultra: 18 Nisan
- Galaxy S24 FE: 18 Nisan
- Galaxy S23/S23+/S23 Ultra: 25 Nisan
- Galaxy S23 FE: 16 Mayıs
- Galaxy S22/S22+/S22 Ultra: 16 Mayıs
- Galaxy S21/S21+/S21 Ultra: 23 Mayıs
- Galaxy S21 FE: 23 Mayıs
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6: 18 Nisan
- Galaxy Z Fold 5: 25 Nisan
- Galaxy Z Fold 4: 16 Mayıs
- Galaxy Z Fold 3: 23 Mayıs
- Galaxy Z Flip 6: 18 Nisan
- Galaxy Z Flip 5: 25 Nisan
- Galaxy Z Flip 4: 16 Mayıs
- Galaxy Z Flip 3: 23 Mayıs
Galaxy A serisi
- Galaxy A54: 25 Nisan
- Galaxy A53: 23 Mayıs
- Galaxy A34: 16 Mayıs
- Galaxy A33: 23 Mayıs
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: