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Gainward, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gainward, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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Palit'in alt markalarından Gainward, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu. GeForce GTX 460 2GB Golden Sample olarak isimlendirilen ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Directx 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor.

336x paralel işlem birimine sahip olan GTX 460 2GB Golden Sample, 6mm kalınlığında iki adet Bakır fana ve 80mm çapında fana sahip özel soğutucu taarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, PhysX ve CUDA gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 2GB GDDR5 bellekli kartın fiyatı ise muhtemelen 210 Avro'nun üzerinde olacak.

Gainward, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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mehmetgirgin 9 yıl
gainward yeni gibi falan mı daha önce pek duymamıştım
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ahmetkep 9 yıl
Palit neden bir alt marka kullanma gereksinimi kullanma ihtiyacı duyduki ? hemde gtx 460 gibi ve hızaşırtma yapmış olduğu bir kartta ?
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heatblast 9 yıl
1 gb olan model her işte yeter 2 gb'ye gerek yok
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mayor 9 yıl
ooppss a katılıyorum sli için harika olur 5970 i rahat geçer o zaman
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MÜŞAVİR 9 yıl
Şu DVI çıkışları ortaya koymaları yokmu


At şeyine kelebek konmuş gibi.
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Deníz 9 yıl
2 gb 4 gb 8 gb rammi alıyoruz ekran kartımı
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