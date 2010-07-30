Gainward, 2GB GDDR5 bellekli GeForce GTX 460 modelini duyurdu

Palit'in alt markalarından Gainward, 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan fabrika çıkışı hız aşırtmalı GeForce GTX 460 modelini duyurdu. GeForce GTX 460 2GB Golden Sample olarak isimlendirilen ekran kartı, Nvidia'nın 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Directx 11 destekli GF104 GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kartın grafik işlem birimi 700MHz'de, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapıyor.

336x paralel işlem birimine sahip olan GTX 460 2GB Golden Sample, 6mm kalınlığında iki adet Bakır fana ve 80mm çapında fana sahip özel soğutucu taarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için SLI, çoklu monitör kurulumları içinse 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, PhysX ve CUDA gibi teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen 2GB GDDR5 bellekli kartın fiyatı ise muhtemelen 210 Avro'nun üzerinde olacak.