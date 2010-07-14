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Galaxy 810MHz GPU frekansıyla en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,5b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy 810MHz GPU frekansıyla en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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Galaxy 810MHz GPU frekansıyla en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu
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Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy, GeForce GTX 460 tabanlı dört yen kran kartı lanse etti. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan DirectX 11 destekli yeni modeller, çıkartılabilir fana sahip özel tasarım soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nvidia GF104 GPU'sundan güç alan yeni modellere, 336x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Modeline göre 192-bit bellek veri yolu ve 768MB GDDR5 veya 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarından GeForce GTX 460 GC versiyonları 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3696MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Serinin tepe grubunu oluşturan GeForce GTX 460 Super OC versiyonları ise 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyorlar.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartlar arasında şu an için en hızlı çözüme sahip olan Galaxy'nin yeni modelleri CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunuyor.


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vidoko 9 yıl
piyasaya girmk için kendini tekrar tanıtıyor işte:))
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mehmetgirgin 9 yıl
fana bak rüzgar gülüne benziyo
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hrN1905 9 yıl
mehmetgirgin

fana bak rüzgar gülüne benziyo



+1

Tabi ki performansı daha önemli ama şekle de biraz önem verseler hiç olmazsa şekle bakıp alan bilinçsiz alışveriş yapan kullanıcıyı da etkileyebilirler :P
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VenomS 9 yıl
bence nVidia fermi 2'de bu gpuların A3 yada B2 rev.lerini kullanır ve GTX5** serisini çıkartmış olur. G80(G92)'de olduğu gibi GTX8800~GTX9800~GT250
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Momo-Oz 9 yıl
Beğenmedim çok dandik duruyo ..
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damn2u 9 yıl
İsterse 900mhz olsun, Türkiyede distribütör ve teknik servis Arena bilgisayar olduğu sürece güvenip Galaxy almak kumar gibi gözünüyor ne yazıkki.
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sadtneverdie 9 yıl
adamlar 810 mhz e çıkartmış ar-ge yapmış soğutucu üretmiş karta koymuş paşalarımız beğenmedi. aslan parçaları daha iyisini yapın onu alsın millet.
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Versalid 9 yıl
Yok mu arttiran
yakinda 1 ghz surecekler piyasaya karti
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EXcom_Zkko 9 yıl

sadtneverdie

adamlar 810 mhz e çıkartmış ar-ge yapmış soğutucu üretmiş karta koymuş paşalarımız beğenmedi. aslan parçaları daha iyisini yapın onu alsın millet.


C. Ronaldo da döküldü bu Dünya Kupası'nda. Aa, pardon; Ronaldo'yu eleştirmek için ondan daha iyi futbol oynamak lazım, evet.
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drkayzer 9 yıl
hiç anlamı yok bunu almanın
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max975 9 yıl
evet soğutucu biraz basit kalmış...
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deniz_sea 9 yıl
o hıza ben evdede çıkarım asıl mesele para bakalım kaça çıkacak adı super oc olduğuna göre fiyatta süper oc'lu olur
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Man From Atlantis 9 yıl
soğutucusu zırıltı yapıyormuş.. fanın takılıp çıkarma olayı yüzünden hep..
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CeFurkan 9 yıl
810 gerçekten harika bir hız
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