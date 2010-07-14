Galaxy 810MHz GPU frekansıyla en hızlı GeForce GTX 460 modelini duyurdu

Nvidia tabanlı ekran kartları hazırlayan Galaxy, GeForce GTX 460 tabanlı dört yen kran kartı lanse etti. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunulan DirectX 11 destekli yeni modeller, çıkartılabilir fana sahip özel tasarım soğutucularıyla dikkat çekmeyi başarıyorlar. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Nvidia GF104 GPU'sundan güç alan yeni modellere, 336x paralel işlem birimi eşlik ediyor. Modeline göre 192-bit bellek veri yolu ve 768MB GDDR5 veya 256-bit bellek veri yolu ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartlarından GeForce GTX 460 GC versiyonları 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3696MHz bellek saat hızlarıyla geliyor. Serinin tepe grubunu oluşturan GeForce GTX 460 Super OC versiyonları ise 810MHz GPU, 1620MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında çalışıyorlar.

Fabrika çıkışı hız aşırtmalı kartlar arasında şu an için en hızlı çözüme sahip olan Galaxy'nin yeni modelleri CUDA, PhysX, SLI ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunuyor.