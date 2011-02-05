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Galaxy, GeForce GT 440 modelini kullanıma sundu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,5b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy, GeForce GT 440 modelini kullanıma sundu
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Ekran kartı üreticisi Galaxy, GeForce GT 440 tabanlı yeni modelini satışa sundu. Nvidia'nın GF108 grafik yongasından güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 96x paralel işlem birimi ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının grafik birimi 810MHz, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor.

OpenGL 4.1, Direct3D 11, OpenCL 1.1, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunan Galaxy GeForce GT 440, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. Galaxy GeForce GT 440'ın yurt dışı satış fiyatı, 75-80 Avro arasında değişmekte.

Galaxy, GeForce GT 440 modelini kullanıma sundu
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dreamblue35 8 yıl
gereksiz bir soğutma adam alıp ta ne kadar hız aşırtacak
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CrySystem 8 yıl

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Tolgá 8 yıl
bu karta bu soğutma maşallah
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Batuist 8 yıl
nvidianın en çok satan kartı bu olsa gerek.. ne kadar çok haberi çıkıyor..!!
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Man From Atlantis 8 yıl
sparkle çakmasına benzemiş
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wolkan_rx7 8 yıl
soğutması güzel görünüyor fanıda baya büyükmüs 12cm nerdeyse
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