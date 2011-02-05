Galaxy, GeForce GT 440 modelini kullanıma sundu

Ekran kartı üreticisi Galaxy, GeForce GT 440 tabanlı yeni modelini satışa sundu. Nvidia'nın GF108 grafik yongasından güç alan ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği, 96x paralel işlem birimi ve 512MB GDDR3 bellek kapasitesiyle geliyor. Özelleştirilmiş soğutucu tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartının grafik birimi 810MHz, bellekleri ise 3200MHz'de görev yapıyor.

OpenGL 4.1, Direct3D 11, OpenCL 1.1, CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunan Galaxy GeForce GT 440, görüntü aktarımı içinse DVI, HDMI ve D-Sub konnektörlerini kullanıyor. Galaxy GeForce GT 440'ın yurt dışı satış fiyatı, 75-80 Avro arasında değişmekte.