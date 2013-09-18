Galaxy Gear 2, CES 2014 fuarında tanıtılabilir

Samsung'un bir süre önce lanse ettiği ve ay sonunda piyasaya süreceği Galaxy gear akıllı saati, beraberinde pek çok eleştiriyi de getirdi. Özellikle batarya konusunda eleştiriler alan Galaxy Gear, gelecek yıl daha gelişmiş bir modele sahip olabilir.





Güney Kore'den gelen yeni bilgiler Galaxy Gear 2 akıllı saatinin hazırlık aşamasında olduğunu ve en erken CES 2014 fuarında karşımıza çıkacağını belirtiyor.





Galaxy Gear modelinin hazırlanmasındaki temel amaç ise Samsung'un piyasanın nabzını tutacak pilot bir ürüne ihtiyacı olması. Samsung ayrıca rakibi Apple'ın da önüne geçmiş oldu.





Ancak fazla düşünülmeden hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden olan donanım özellikleri ve rakip modellerin daha iyi donanımda daha uzun batarya süresi sunması Galaxy Gear modelinin önündeki en büyük engellerden. Ayrıca modelin şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazları ile uyumlu olması diğer bir eleştiri konusu.





Galaxy Gear 2 modelinde ise daha iyi bir donanımın yanında GPS fonksiyonu da bulunacak. Ayrıca tüm Android cihazları ile uyumlu olarak çalışacak. Modelin Mart ayındaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması ihtimali de bulunuyor.