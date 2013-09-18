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Galaxy Gear 2, CES 2014 fuarında tanıtılabilir

5 yıl
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15
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Gear 2, CES 2014 fuarında tanıtılabilir
Samsung'un bir süre önce lanse ettiği ve ay sonunda piyasaya süreceği Galaxy gear akıllı saati, beraberinde pek çok eleştiriyi de getirdi. Özellikle batarya konusunda eleştiriler alan Galaxy Gear, gelecek yıl daha gelişmiş bir modele sahip olabilir.

Güney Kore'den gelen yeni bilgiler Galaxy Gear 2 akıllı saatinin hazırlık aşamasında olduğunu ve en erken CES 2014 fuarında karşımıza çıkacağını belirtiyor. 

Galaxy Gear modelinin hazırlanmasındaki temel amaç ise Samsung'un piyasanın nabzını tutacak pilot bir ürüne ihtiyacı olması. Samsung ayrıca rakibi Apple'ın da önüne geçmiş oldu. 

Ancak fazla düşünülmeden hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden olan donanım özellikleri ve rakip modellerin daha iyi donanımda daha uzun batarya süresi sunması Galaxy Gear modelinin önündeki en büyük engellerden. Ayrıca modelin şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazları ile uyumlu olması diğer bir eleştiri konusu.

Galaxy Gear 2 modelinde ise daha iyi bir donanımın yanında GPS fonksiyonu da bulunacak. Ayrıca tüm Android cihazları ile uyumlu olarak çalışacak. Modelin Mart ayındaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması ihtimali de bulunuyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Gear-2-smartwatch-said-to-be-in-development-could-be-unveiled-at-CES_id47471 Yorum Yaz
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iboocum 5 yıl en beğenilen
Gear mini gelmezse vallaha darilirim Samsung
2 Yanıt Yanıtla +36
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CompostO 5 yıl
Ekranı büyümüşmü acaba. Samsugun standartlarından biri her yeni modelde ekran büyütmek.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
aksesuar olarak bile takılmaz bu saat
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onurair 5 yıl
ya yapmayin yani bunu herkes TAHMIN EDER.. 2013 de birinci nesil ciktiysa 2014 de ikinci nesil bir sonrakinde ucuncu nesil... Bu tahminlerde bulunan arkadaslar kac para maas aliyorlar merak ediyorum :D
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cagataykoroglu 5 yıl
Donanımhaber editörleri lütfen, Allah rızası için böyle haberler yapmayı bırakın. Yani şunu haber diye amasayafaya taşımak bile saçmalık.

Bende diyorum ki Gear3 2015 CES te tanıtılabilir. Hadi bunu da haber yapın.
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wolf silver 5 yıl
Galaxy gear snapdron 800 de çıkacak mı ? :D :D
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oray 5 yıl
Bu teknoloji sadece bana mi cok gereksiz geliyor... Boyle bir cihaza neden ihtiyac duyabilirim?
Bakalim gorucez onumuzdeki senelerden, bizi hangi ihtiyac bahanesiyle nasil kaklayacaklar bunu...
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seven44 5 yıl
çÖp
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EXIST 5 yıl
Bi bismillah bir daha yeni çıktı ! ulan birazda tüketiciyi düşünün !
adam bişey beğenip alacak bakıyor ikincisinin dedikoduları dolanıyo,adamın içine kurt düşürüyolar.
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inexo 5 yıl
kimsenin aklında yokken gear ile beraber verildi diye note3 aldılar. mükemmel strateji.
s5 ile de yeni bir aksesuar ya da gear 2 verilirse yine hiç düşünmeyen yüzlerce kişi cihazı satın alacak
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aytaccgl 5 yıl
bu nasıl bir mantıktır anlamıyorum. daha ürün piyasaya çıkmadan yenileri gelecek söylentileri, hatta tanıtımları gelmeye başlıyor. bu sefer alan insan mağdur oluyor, yeni almasına rağmen eskimiş cihaz kullanıyor. bu ikinci el piyasasını da etkiliyor. en basitinden galaxy s3, 2000 liraya piyasaya çıkmış ürün çok geçmeden 1300'lere hatta 1100'lere düştü. samsung'un bu huyundan vazgeçmesi gerek. yenilikleri biraz biriktir senede bir yenile cihazları.
kim ne derse desin burada apple en iyi yöneten firmadır. bi kere ikinci el piyasayı çok iyi. aldın mı çok zarar etmeden satabiliyorsun.
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senersongur 5 yıl
90-100 TL araliginda cikabilir.
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