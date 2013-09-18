Galaxy Gear 2, CES 2014 fuarında tanıtılabilir

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Samsung'un bir süre önce lanse ettiği ve ay sonunda piyasaya süreceği Galaxy gear akıllı saati, beraberinde pek çok eleştiriyi de getirdi. Özellikle batarya konusunda eleştiriler alan Galaxy Gear, gelecek yıl daha gelişmiş bir modele sahip olabilir.
Güney Kore'den gelen yeni bilgiler Galaxy Gear 2 akıllı saatinin hazırlık aşamasında olduğunu ve en erken CES 2014 fuarında karşımıza çıkacağını belirtiyor.
Galaxy Gear modelinin hazırlanmasındaki temel amaç ise Samsung'un piyasanın nabzını tutacak pilot bir ürüne ihtiyacı olması. Samsung ayrıca rakibi Apple'ın da önüne geçmiş oldu.
Ancak fazla düşünülmeden hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden olan donanım özellikleri ve rakip modellerin daha iyi donanımda daha uzun batarya süresi sunması Galaxy Gear modelinin önündeki en büyük engellerden. Ayrıca modelin şimdilik sadece Galaxy Note 3 ve Galaxy Note 10.1 2014 cihazları ile uyumlu olması diğer bir eleştiri konusu.
Galaxy Gear 2 modelinde ise daha iyi bir donanımın yanında GPS fonksiyonu da bulunacak. Ayrıca tüm Android cihazları ile uyumlu olarak çalışacak. Modelin Mart ayındaki MWC 2014 etkinliğinde tanıtılması ihtimali de bulunuyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-Gear-2-smartwatch-said-to-be-in-development-could-be-unveiled-at-CES_id47471 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende diyorum ki Gear3 2015 CES te tanıtılabilir. Hadi bunu da haber yapın.
Bakalim gorucez onumuzdeki senelerden, bizi hangi ihtiyac bahanesiyle nasil kaklayacaklar bunu...
adam bişey beğenip alacak bakıyor ikincisinin dedikoduları dolanıyo,adamın içine kurt düşürüyolar.
s5 ile de yeni bir aksesuar ya da gear 2 verilirse yine hiç düşünmeyen yüzlerce kişi cihazı satın alacak
kim ne derse desin burada apple en iyi yöneten firmadır. bi kere ikinci el piyasayı çok iyi. aldın mı çok zarar etmeden satabiliyorsun.
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