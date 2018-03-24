Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri:

Ülkemizde Samsung’un yüksek satış rakamları elde ettiği Galaxy J7 Prime modelinin yenilenen versiyonu Galaxy J7 Prime 2, tanıtıldı. Galaxy J7 Prime 2, Galaxy J7 Prime'a göre neredeyse hiç yenilik içermiyor.

Galaxy J7 Prime 2 özellikleri

Galaxy J7 Prime 2, önceki modele kıyasla daha iyi bir ön kamera ile geliyor. Ön kamerayı göz ardı edersek neredeyse tüm özelliklerinin önceki model ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımsal olarak da kapasitif butonların simgesinin değişmesinin bir farklılık bulunmuyor.

Performans anlamında herhangi bir farklılık sunmayacak. Zira aynı işlemci modeli ve RAM kapasitesi ile geliyor. Exynos 7870 işlemcisine 3 GB RAM eşlik ediyor. İşlemcinin çalışma frekansında dahi aynı kalmış (1.6 GHz). Telefonun ekranı 5.5 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğünde.

Telefonun tek yeniliğinin ön kamerası olduğunu söylemiştik. Galaxy J7 Prime modelindeki 8 MP çözünürlüğündeki ön kamera, yeni modelde 13 MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Arka kamerada bir değişiklik yok. Bizleri yine 13 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera karşılıyor.

Galaxy J7 Prime 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy J7 Prime 2’ye 3300 mAh büyüklüğünde bir batarya eşlik ediyor. Ön bölümdeki home butonunda parmak izi okuyucu sensör bulunuyor.





Samsung Galaxy J7 Prime 2, şuan için sadece Hindistan’da satışa sunuldu. Ülkemize ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor. Hindistan’daki satış fiyatı yaklaşık olarak 215 dolara tekabül ediyor.