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Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri:

Samsung'un ülkemizde çok satılan modellerinden Galaxy J7 Prime'ın yenilenen versiyonu Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı. Az sayıda yenilik ile gelen Galaxy J7 Prime özellikleri:
1 yıl
20,6b
1
20
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Samsung Galaxy J7 Prime 2 tanıtıldı! Galaxy J7 Prime 2 özellikleri:
Ülkemizde Samsung’un yüksek satış rakamları elde ettiği Galaxy J7 Prime modelinin yenilenen versiyonu Galaxy J7 Prime 2, tanıtıldı. Galaxy J7 Prime 2, Galaxy J7 Prime'a göre neredeyse hiç yenilik içermiyor.

Galaxy J7 Prime 2 özellikleri

Galaxy J7 Prime 2, önceki modele kıyasla daha iyi bir ön kamera ile geliyor. Ön kamerayı göz ardı edersek neredeyse tüm özelliklerinin önceki model ile aynı olduğunu söyleyebiliriz. Tasarımsal olarak da kapasitif butonların simgesinin değişmesinin bir farklılık bulunmuyor.

Performans anlamında herhangi bir farklılık sunmayacak. Zira aynı işlemci modeli ve RAM kapasitesi ile geliyor. Exynos 7870 işlemcisine 3 GB RAM eşlik ediyor. İşlemcinin çalışma frekansında dahi aynı kalmış (1.6 GHz). Telefonun ekranı 5.5 inç boyutunda ve 1080p çözünürlüğünde.

Telefonun tek yeniliğinin ön kamerası olduğunu söylemiştik. Galaxy J7 Prime modelindeki 8 MP çözünürlüğündeki ön kamera, yeni modelde 13 MP çözünürlüğe yükseltilmiş. Arka kamerada bir değişiklik yok. Bizleri yine 13 MP çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir kamera karşılıyor.

Galaxy J7 Prime 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy J7 Prime 2’ye 3300 mAh büyüklüğünde bir batarya eşlik ediyor. Ön bölümdeki home butonunda parmak izi okuyucu sensör bulunuyor.


Samsung Galaxy J7 Prime 2, şuan için sadece Hindistan’da satışa sunuldu. Ülkemize ne zaman giriş yapacağı bilinmiyor. Hindistan’daki satış fiyatı yaklaşık olarak 215 dolara tekabül ediyor.


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Sharparrow 1 yıl en beğenilen
xiaomi'nin 2 sene önceki telefonu bile bundan daha iyi daha ucuz :)) komikmisin samsung?
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Redunay 1 yıl
Hay sizin xiaominize
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zero fear 1 yıl
Bomboş bir cihaz olmuş biraz makyajlayın bari
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abdusauk 3 ay
iğrenç bir cihaz
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asabi 1 yıl
Android 8.1 oreo çıkmış halen 7.0 nougat ile telefon çıkarıyorlar saçmalık ya.
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Rootz. 1 yıl
Galaxy J7 Prime 2, Galaxy J7 Prime'a göre neredeyse hiç yenilik içermiyor.















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jimhendrix 1 yıl
7870 ne ya hala çöp
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mert1907 1 yıl
Samsung kendi kendine zarar veriyor. Çıkarıyor o kadar model sonra vay efendim ona destek yok buna destek yok. Aynı modeli piyasaya çıkarmanın ne mantığı var şimdi.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Per Aspera 1 yıl mert1907
mert1907
Samsung kendi kendine zarar veriyor. Çıkarıyor o kadar model sonra vay efendim ona destek yok buna destek yok. Aynı modeli piyasaya çıkarmanın ne mantığı var şimdi.

Zamaninda galaxy alpha aldim. Hayatimda bu kadar uvey evlat muamelesi gormedim. 2013 cikisli eski telefonum olan motorola moto g 5.1 almisken alpha 5.0da kaldi rezillik.
Simdi yine yaptik bir is galaxy note fe aldik bakalim buna ne yapacaklar umutsuzum.
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chetyner 1 yıl
Amaç ne zamzung
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zero fear 1 yıl
Bomboş bir cihaz olmuş biraz makyajlayın bari
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Yeşilbarış 1 yıl
21323324234356. samsung modeli...
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Redunay 1 yıl
Hay sizin xiaominize
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Barni Moloztaş 1 yıl
358403 kere aynı modeli çıkarıyolar j7 j7 prime pro 2017 2018 falan filan artık parçaları kakalıyolar heralde
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