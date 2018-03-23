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OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı

Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus'ın yeni amiral gemisine ait olduğu öne sürülen teknik özellikler listesi ortaya çıktı. İşte çentikli ekranla gelmesi beklenen OnePlus 6 hakkında son bilgiler...
1 yıl
6,4b
1
39
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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OnePlus'ın akıllı telefonlarıyla yakaladığı başarının ardından şirketin çıkarmayı planladığı yeni modeller merakla beklenmeye başlandı. Çinli üreticinin önümüzdeki aylarda geçen yılki OnePlus 5T'nin halefi OnePlus 6'yı piyasaya süreceği söyleniyor. Yeni bir sızıntı yaklaşan telefona ait olduğu öne sürülen teknik özellikler listesini açığa çıkardı.
Ayrıca Bkz. "Samsung Display sonunda parmak izi sensörünü ekrana gömmeyi başardı"
Aslına bakılırsa OnePlus 6'nın özelliklerinin çoğu beklenildiği gibi. Amiral gemisi bir telefon olacağı için Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle gelecek olması pek sürpriz sayılmaz. Cihazda ayrıca 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 3.450 mAh pil yer alacak gibi görünüyor. Kamera özellikleri bakımından OnePlus 5T ile benzerlik taşıyan akıllı telefonun arka kısmında  f/1.7 diyafram açıklığına sahip 16 MP + 20 MP çözünürlüklü çift kamera yer alacak. Ön tarafta ise f/2.0 diyaframlı 20 MP selfie kamerası var.
OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus 6'nın fiyat etiketi de ortaya çıktı

OnePlus 6'nın QHD çözünürlüğe sahip 6.28 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Çözünürlük aynı kalırken cihaz OnePlus 5T'den biraz daha büyük bir ekran taşıyacak. Teknik özellikler sayfasında parmak izi sensörü, yüz tanıma sistemi veya hangi Android sürümüyle çalışacağı konusunda bilgi yok. Ancak yeni nesil bir telefon olacağı için kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkcağını varsayabiliriz.
Öte yandan daha önceki sızıntılarda OnePlus 6'nın 749 dolara satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca yeni tasarım trendinin rüzgarından nasibini alacak telefonun çentikli ekranla geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Elbette tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadığı için kesin bir şey söylemek zor. Yakın zamanda çok daha fazla güvenilir bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.techradar.com/news/new-massive-oneplus-6-leak-possibly-bares-all-the-key-specs-of-new-phone Yorum Yaz
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koyunsavar 1 yıl en beğenilen stalker(1979)
Yüzde 90 sevmiyor
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crazy585858 1 yıl
Çentiğiniz batsın..
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buraoca2 1 yıl
O fiyata çıkarsa tutmaz.
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nediyonlasen 1 yıl
Oppo R15 tasarımında çıkar büyük ihtimal. 750 kanada dolari arkadaslar gene iyi 600$ Denk geliyor. Oneplus umarim bu çizgisini bozmaz. Sevdiğim üç firmadan birisidir. Oneplus,Huawei,Xiaomi
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muratkaya 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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gturedi 1 yıl
keske 5.3" boyutunda compact model de üretseler, kasalar cok büyük
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DH Misafiri 1 yıl
750 dolar ve one plus ... türkiyede satması hayal...
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L.o.T.u.S 1 yıl
the Çentik !! Coming soon
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FlyingUnderpants 1 yıl
Çentiğin olduğu kısım yazılım ile soldan sağa tamamen siyah olarak kaplanabilmeli. Çentik gıcık duruyor.
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Gravaze 1 yıl
OnePlus One yüksek fiyatlı telefonlara tepki olarak 299 $'a satışa çıkarılmıştı. Vay be dedirtiyor şimdi geldikleri fiyat bandı. Bu paraya tutacağını hiç sanmam. Uygun fiyata iyi telefon yapanı birkaç nesil sonra düdükleme aşkı sarıyor ve telefon fiyatları artıyor. Zamanında Samsung'da da oldu ardından Lg'de oldu şimdi geçen senelerin ucuzu OnePlus'ta oluyor yakında Xiaomi de bu trende kapılır.
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WoXeD 1 yıl
o fiyat büyük ihtimalle 256gb olanı olur. 6/64 olanı gene 550 dolar civarında takılır. ama çentik olursa almam net.
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alperixx 1 yıl
749 dolar ve one plus.... türkiyede satması hayal...
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aycibin 1 yıl
şaşırmışlar.o paraya s9 varken kim napsın oneplus'ı
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