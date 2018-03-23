OnePlus 6'nın teknik özellikleri sızdırıldı

OnePlus'ın akıllı telefonlarıyla yakaladığı başarının ardından şirketin çıkarmayı planladığı yeni modeller merakla beklenmeye başlandı. Çinli üreticinin önümüzdeki aylarda geçen yılki OnePlus 5T'nin halefi OnePlus 6'yı piyasaya süreceği söyleniyor. Yeni bir sızıntı yaklaşan telefona ait olduğu öne sürülen teknik özellikler listesini açığa çıkardı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Display sonunda parmak izi sensörünü ekrana gömmeyi başardı"

Aslına bakılırsa OnePlus 6'nın özelliklerinin çoğu beklenildiği gibi. Amiral gemisi bir telefon olacağı için Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle gelecek olması pek sürpriz sayılmaz. Cihazda ayrıca 6 GB RAM, 128 GB depolama alanı ve 3.450 mAh pil yer alacak gibi görünüyor. Kamera özellikleri bakımından OnePlus 5T ile benzerlik taşıyan akıllı telefonun arka kısmında f/1.7 diyafram açıklığına sahip 16 MP + 20 MP çözünürlüklü çift kamera yer alacak. Ön tarafta ise f/2.0 diyaframlı 20 MP selfie kamerası var.

OnePlus 6'nın fiyat etiketi de ortaya çıktı

OnePlus 6'nın QHD çözünürlüğe sahip 6.28 inç AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Çözünürlük aynı kalırken cihaz OnePlus 5T'den biraz daha büyük bir ekran taşıyacak. Teknik özellikler sayfasında parmak izi sensörü, yüz tanıma sistemi veya hangi Android sürümüyle çalışacağı konusunda bilgi yok. Ancak yeni nesil bir telefon olacağı için kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkcağını varsayabiliriz.

Öte yandan daha önceki sızıntılarda OnePlus 6'nın 749 dolara satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı. Ayrıca yeni tasarım trendinin rüzgarından nasibini alacak telefonun çentikli ekranla geleceğine kesin gözüyle bakılıyor. Elbette tüm bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadığı için kesin bir şey söylemek zor. Yakın zamanda çok daha fazla güvenilir bilgiye sahip olmayı umuyoruz.

https://www.techradar.com/news/new-massive-oneplus-6-leak-possibly-bares-all-the-key-specs-of-new-phone