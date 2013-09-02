Galaxy Note 12.2 modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı





Samsung'un 12 inçlik yeni bir Android tablet üzerinde çalıştığı iddiaları uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul ederken, modele ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı.





Görseli sızdıran kaynak modelin Galaxy Note 12.2 adını alacağını belirtiyor. Ancak modelin SM-900 şeklinde bir numaraya sahip olacağı biliniyor. P ile başlayan numaralar ise Galaxy Tab cihazlarına ait oluyor. Bu bakımdan modelin Note ismini alacağı biraz şüpheli.





Görselde ürünün basın afişine yer veriliyor. Yani modelin gerçek bir resmi değil. Galaxy Tab 3 10.1 modelinden hatırlayacağımız fiziksel tuş yerleşimi bu modelde de devam ediyor. Ayrıca model yan tutulduğunda üst kısım kalınken aşağıya indiğinizde incelmeye başlıyor. Bu da bize Sony Tablet S modelini hatırlatıyor.





Görselin ne kadar gerçeği yansıttığı şimdilik bilinmiyor ancak Samsung'un 12.2 inçlik modelinde 2560x1600 piksel çözünürlük ve Exynos 5 Octa işlemcisi sunacağı şeklinde iddialar mevcut. Samsung'un dev tabletini IFA 2013 fuarında tanıtması bekleniyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-12.2-tablet-image-leaks_id46942