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Galaxy Note 12.2 modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy Note 12.2 modeline ait olduğu iddia edilen bir görsel paylaşıldı

Samsung'un 12 inçlik yeni bir Android tablet üzerinde çalıştığı iddiaları uzun bir süredir teknoloji gündemini meşgul ederken, modele ait olduğu iddia edilen bir görsel internette paylaşıldı.

Görseli sızdıran kaynak modelin Galaxy Note 12.2 adını alacağını belirtiyor. Ancak modelin SM-900 şeklinde bir numaraya sahip olacağı biliniyor. P ile başlayan numaralar ise Galaxy Tab cihazlarına ait oluyor. Bu bakımdan modelin Note ismini alacağı biraz şüpheli.

Görselde ürünün basın afişine yer veriliyor. Yani modelin gerçek bir resmi değil. Galaxy Tab 3 10.1 modelinden hatırlayacağımız fiziksel tuş yerleşimi bu modelde de devam ediyor. Ayrıca model yan tutulduğunda üst kısım kalınken aşağıya indiğinizde incelmeye başlıyor. Bu da bize Sony Tablet S modelini hatırlatıyor.

Görselin ne kadar gerçeği yansıttığı şimdilik bilinmiyor ancak Samsung'un 12.2 inçlik modelinde 2560x1600 piksel çözünürlük ve Exynos 5 Octa işlemcisi sunacağı şeklinde iddialar mevcut. Samsung'un dev tabletini IFA 2013 fuarında tanıtması bekleniyor. 

http://www.phonearena.com/news/Samsung-Galaxy-12.2-tablet-image-leaks_id46942 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
EnderGelişenOsasunaAtağı 5 yıl en beğenilen
Note 2'yi severken yanaklarından sıkmışlar Note 12.2 olmuş
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kpln04 5 yıl
çok şık valla
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iboocum 5 yıl
arkadaş bunu nasıl haber diye yayınlıyorsunuz aklım almıyor ya.. böyle bir şey gelebilir mi inanan var mı böyle şeylere ?
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TeufeL-07 5 yıl
Arkadaş monitor , tv ve şu tabletlerdeki tasarım ve kaliteyi niye telefonlara koymazsınki ?
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ecs_elite_group 5 yıl
bildiğin monitör olmuş resimdeki
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EnderGelişenOsasunaAtağı 5 yıl
Note 2'yi severken yanaklarından sıkmışlar Note 12.2 olmuş
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JoeyBane 5 yıl
Böyle bir ekranlı tablete neden Hdmi in yeri koymazlar anlamış dğeilim. Ne güzel bilgisayarı bağlayıp yüksek çözünürlüğün keyfini sürerdik.
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ogzo 5 yıl
Photoshop
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DH Misafiri 5 yıl
Bi yerden tanıdık... xq55.ws/...
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Illustrious. 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bi yerden tanıdık...
xq55.ws/...

Aynen
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Hypervenom 5 yıl
şekil güzel note 3 gibi :)
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Be All My Sins Remembered 5 yıl
12.2 inç, herkes standartların dışına çıkıp farklılık yaratma çabasında.
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