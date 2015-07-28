Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın lansman tarihi belli oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,7b
1
16
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın lansman tarihi belli oldu
 
Samsung'un yeni akıllı telefon modelleri Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın 13 Ağustos'ta lanse edileceği bilgisi uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Nihayet, yapılacak etkinliğin resmi davetiyesi de ortaya çıktı ve tarih kesinleşmiş oldu. Güney Koreli üretici merakla beklenen telefon modellerini, Broadway / New York'ta bulunan Alice Tully konser salonunda lanse edecek. Samsung daha önce de Galaxy S4 modelini New York'ta bulunan Radio City Hall gösteri merkezinde duyurmuş, Türkiye'den de gazeteciler etkinliği yerinde takip etmişti.
Her ikisi de 5.7-inç büyüklüğünde ve 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modelleri, 4GB LPDDR4 RAM ile Samsung'un güncel telefon gamı için bir ilki temsil ediyorlar. Teknik seviyede önemli farkların ayırdığı telefonlardan Galaxy S6 Edge Plus'un öncülü olan mevcut Galaxy S6 serisindeki Exynos 7420 işlemcisinin hızlandırılmış versiyonunu kullandığı söyleniyor. Galaxy Note 5 ise ePOP teknolojisi ile depolama birimi ile onun kontrolcüsünü de aynı çatı altında buluşturan Exynos 7422 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca pek tabi ki Galaxy Note 5'in yeni nesil S-Pen kalemi ve pil tarafında 4000mAh civarı batarya ile desteklenmiş olmasına karşın Galaxy S6 Edge Plus'ın 3000mAh kapasiteli pille gelecek olması da bir başka fark.
Eğer söylendiği gibi olursa Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modelleri, lansmanı takiben eden bir iki hafta içerisinde raflardaki yerini almış olacak. Samsung'a yakın kaynakların ifade ettiğine göre, en azından başlangıç aşamasında Galaxy S6 Edge Plus daha fazla coğrafyada satışa sunulacak, Galaxy Note 5 ise önce Note ailesinin güçlü olduğu bölgelerde sonrasında ise kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılarla buluşacak. Henüz fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor ancak basit bir tahminle her iki model de Galaxy S6 ailesinin mevcut temsilcilerinden pahalı olacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Ersin ÇAKI 4 yıl en beğenilen
Note serisi üzerine başka telefon tanımam. Buna iPhone 10'da dahil...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
freudunpiposu 4 yıl
Edge Plus ara cihaz olacak gibi. Pek güncelleme desteği alacağını zannetmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SaatliBomba 4 yıl
türkiyede ne zaman satışa sunulur s6 edge plus?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sammy07 4 yıl
Note kendi kitlesi var o yüzden rakibi yok. SD olmazsa üzücü olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
Zorlarına gidince eksi basanlar kendilerine yediremeyenler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Koduja 4 yıl
ikisi de aynı fiyatla gelirse note 5 alıcam sanırım. evet edge daha güzel görünüyor ama arada 1000mah pil farkı var. edge 2750tl note 5 3000 gibi gelirse o zaman alınabilir edge ama hiç sanmıyorum o fiyatla geleceğini.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
0MG90 4 yıl
S6 edge alanlar kazık yedi, sürekli bi üst model geliyor. Samesung alırsan böyle.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Be All My Sins Remembered 4 yıl 0MG90
0MG90

S6 edge alanlar kazık yedi, sürekli bi üst model geliyor. Samesung alırsan böyle.

Ne ilgisi var? Ekran boyutları ayrı, bu da farklı segmentin ürünleri oldukları anlamına geliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 4 yıl
Note serisi dedin mi akan sular durur. Iyi bir fiyatla gelirse note 2'den geçiş yapacağım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 4 yıl en beğenilen
Note serisi üzerine başka telefon tanımam. Buna iPhone 10'da dahil...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dbgstudios 4 yıl
barakli87
dbgstudiosbu yeni gelecek vergi ne zaman gelecek gelecekse de bu plus ve note 5 e vurmasa bari plus almayı düşünüyorum yanlış mı yapıyorum boşunamı bekliyorum belli değil eğer büyük ekran 4gb ram biraz daha hızlı işlemciyle gelecekse plus beklemeye değecek mi türkiyeye gelene kadar da 20 gün 1 ay var anlamadım ki nerden esti bu plus şimdi ne güzel edge alacaktık
Hocam sizin kafa epeyce karışık. Siz şu esnada hangi modeli kullanıyorsunuz? ??

aynen kafam baya karıştı xperia z2 kullanıyordum sattım işte edge alacaktım sonra bu plus olayı çıktı şimdi 3.000 tl edge verip 20 gün sonra plus çıkınca üzülürüm heleki bu donanımla gelirse o yüzden 20 gün daha beklemem daha doğru gibi geliyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 4 yıl dbgstudios
dbgstudios
barakli87
Orijinalden alıntı: dbgstudiosbu yeni gelecek vergi ne zaman gelecek gelecekse de bu plus ve note 5 e vurmasa bari plus almayı düşünüyorum yanlış mı yapıyorum boşunamı bekliyorum belli değil eğer büyük ekran 4gb ram biraz daha hızlı işlemciyle gelecekse plus beklemeye değecek mi türkiyeye gelene kadar da 20 gün 1 ay var anlamadım ki nerden esti bu plus şimdi ne güzel edge alacaktık
Hocam sizin kafa epeyce karışık. Siz şu esnada hangi modeli kullanıyorsunuz? ??

aynen kafam baya karıştı xperia z2 kullanıyordum sattım işte edge alacaktım sonra bu plus olayı çıktı şimdi 3.000 tl edge verip 20 gün sonra plus çıkınca üzülürüm heleki bu donanımla gelirse o yüzden 20 gün daha beklemem daha doğru gibi geliyor

Üstad mutlaka siz 20 gün daha bekleyin. Zaten plus'ta 3000 sınırından piyasaya girer. Malum Edge'e indirim geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dbgstudios 4 yıl
bu yeni gelecek vergi ne zaman gelecek gelecekse de bu plus ve note 5 e vurmasa bari plus almayı düşünüyorum yanlış mı yapıyorum boşunamı bekliyorum belli değil eğer büyük ekran 4gb ram biraz daha hızlı işlemciyle gelecekse plus beklemeye değecek mi türkiyeye gelene kadar da 20 gün 1 ay var anlamadım ki nerden esti bu plus şimdi ne güzel edge alacaktık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
casperfriendly 4 yıl dbgstudios
dbgstudios
bu yeni gelecek vergi ne zaman gelecek gelecekse de bu plus ve note 5 e vurmasa bari plus almayı düşünüyorum yanlış mı yapıyorum boşunamı bekliyorum belli değil eğer büyük ekran 4gb ram biraz daha hızlı işlemciyle gelecekse plus beklemeye değecek mi türkiyeye gelene kadar da 20 gün 1 ay var anlamadım ki nerden esti bu plus şimdi ne güzel edge alacaktık

Hocam sizin kafa epeyce karışık. Siz şu esnada hangi modeli kullanıyorsunuz? 😊
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5716 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, galaxy s6 edge plus ve
5 etiket daha lansman samsung haber erdi özüağ galaxy note 5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Kredi Kartsız AppleID Oluşturma ve Apple Music Üyeliği 4 yıl Casper VIA V6X inceleme videosu 4 yıl Suya, toza ve darbeye dayanıklı taşınabilir disk testte "Silicon Power Armor A65 inceleme videosu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim