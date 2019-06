Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın lansman tarihi belli oldu

Samsung'un yeni akıllı telefon modelleri Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus'ın 13 Ağustos'ta lanse edileceği bilgisi uzun süredir gündemi meşgul ediyordu. Nihayet, yapılacak etkinliğin resmi davetiyesi de ortaya çıktı ve tarih kesinleşmiş oldu. Güney Koreli üretici merakla beklenen telefon modellerini, Broadway / New York'ta bulunan Alice Tully konser salonunda lanse edecek. Samsung daha önce de Galaxy S4 modelini New York'ta bulunan Radio City Hall gösteri merkezinde duyurmuş, Türkiye'den de gazeteciler etkinliği yerinde takip etmişti.

Her ikisi de 5.7-inç büyüklüğünde ve 1440 x 2560 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modelleri, 4GB LPDDR4 RAM ile Samsung'un güncel telefon gamı için bir ilki temsil ediyorlar. Teknik seviyede önemli farkların ayırdığı telefonlardan Galaxy S6 Edge Plus'un öncülü olan mevcut Galaxy S6 serisindeki Exynos 7420 işlemcisinin hızlandırılmış versiyonunu kullandığı söyleniyor. Galaxy Note 5 ise ePOP teknolojisi ile depolama birimi ile onun kontrolcüsünü de aynı çatı altında buluşturan Exynos 7422 işlemcisinden güç alıyor. Ayrıca pek tabi ki Galaxy Note 5'in yeni nesil S-Pen kalemi ve pil tarafında 4000mAh civarı batarya ile desteklenmiş olmasına karşın Galaxy S6 Edge Plus'ın 3000mAh kapasiteli pille gelecek olması da bir başka fark.

Eğer söylendiği gibi olursa Galaxy Note 5 ve Galaxy S6 Edge Plus modelleri, lansmanı takiben eden bir iki hafta içerisinde raflardaki yerini almış olacak. Samsung'a yakın kaynakların ifade ettiğine göre, en azından başlangıç aşamasında Galaxy S6 Edge Plus daha fazla coğrafyada satışa sunulacak, Galaxy Note 5 ise önce Note ailesinin güçlü olduğu bölgelerde sonrasında ise kademeli olarak diğer ülkelerdeki kullanıcılarla buluşacak. Henüz fiyatlandırma bilgisi bulunmuyor ancak basit bir tahminle her iki model de Galaxy S6 ailesinin mevcut temsilcilerinden pahalı olacak.