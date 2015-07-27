Galaxy Note 5'în Exynos 7422 işlemci ve 4GB RAM ile geleceği CPU-Z'de ortaya çıktı

13 Ağustos'ta lanse edilmesi beklenen Samsung Galaxy Note 5'in işlemcisi ve RAM kapasitesini doğrulayan CPU-Z ekran görüntüsü ortaya çıktı. Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleriyle birlikte 14nm Exynos 7420 işlemcisini kullanmaya başlayan Samsung'un, Galaxy Note 5'teki planı ise biraz daha farklı.

CPU-Z'nin netlik kazandırdığı Exynos 7422 işlemcisi teknik seviyede önemli bir farka sahip. ePOP formunda geliştirilen çip, aynı zar içerisinde depolama birimi ve bu birimin kontrolcüsü de bir araya getirerek baskılı devre kartı üzerinde yer tasarrufu sağlıyor ve daha verimli bir tasarımın oluşmasını sağlıyor. Hem işlemci hem de DRAM ve kontrolcü üretimi yapan nadir firmalardan biri olarak Samsung, ePOP teknolojisiyle rakiplerine fark atmayı planlıyor.

İşlemcinin saat hızları ve GPU detayları bilinmese de, Exynos 7420'ye kıyasla biraz daha yüksek olması sürpriz yaratmayacaktır. Bir süre önce üzerindeki sis perdesi aralanan RAM kapasitesi de teyit edilmiş oldu. Samsung'un 4GB LPDDR4 bellek kullanan ilk telefonu Galaxy Note 5 olacak. Telefon aynı zamanda 5.7-inç boyutunda 2K ekrana ve Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde TouchWIZ arayüzünü kullanıyor. Lansmanı takiben bir hafta içerisinde satışa çıkacak telefonun en azından ilk etapta sadece belli ülkelerde olması bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/exclusive_galaxy_note_5_is_using_exynos_7422_4gb_of_ram_after_all-news-13257.php