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Galaxy Note 5'în Exynos 7422 işlemci ve 4GB RAM ile geleceği CPU-Z'de ortaya çıktı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
7,3b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Galaxy Note 5'în Exynos 7422 işlemci ve 4GB RAM ile geleceği CPU-Z'de ortaya çıktı
 
13 Ağustos'ta lanse edilmesi beklenen Samsung Galaxy Note 5'in işlemcisi ve RAM kapasitesini doğrulayan CPU-Z ekran görüntüsü ortaya çıktı. Mobil Dünya Kongresi'nde lanse ettiği Galaxy S6 ve Galaxy S6 Edge modelleriyle birlikte 14nm Exynos 7420 işlemcisini kullanmaya başlayan Samsung'un, Galaxy Note 5'teki planı ise biraz daha farklı.
CPU-Z'nin netlik kazandırdığı Exynos 7422 işlemcisi teknik seviyede önemli bir farka sahip. ePOP formunda geliştirilen çip, aynı zar içerisinde depolama birimi ve bu birimin kontrolcüsü de bir araya getirerek baskılı devre kartı üzerinde yer tasarrufu sağlıyor ve daha verimli bir tasarımın oluşmasını sağlıyor. Hem işlemci hem de DRAM ve kontrolcü üretimi yapan nadir firmalardan biri olarak Samsung, ePOP teknolojisiyle rakiplerine fark atmayı planlıyor. 
İşlemcinin saat hızları ve GPU detayları bilinmese de, Exynos 7420'ye kıyasla biraz daha yüksek olması sürpriz yaratmayacaktır. Bir süre önce üzerindeki sis perdesi aralanan RAM kapasitesi de teyit edilmiş oldu. Samsung'un 4GB LPDDR4 bellek kullanan ilk telefonu Galaxy Note 5 olacak. Telefon aynı zamanda 5.7-inç boyutunda 2K ekrana ve Android 5.1.1 işletim sistemi üzerinde TouchWIZ arayüzünü kullanıyor. Lansmanı takiben bir hafta içerisinde satışa çıkacak telefonun en azından ilk etapta sadece belli ülkelerde olması bekleniyor. 

http://www.gsmarena.com/exclusive_galaxy_note_5_is_using_exynos_7422_4gb_of_ram_after_all-news-13257.php Yorum Yaz
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tahir40 4 yıl en beğenilen
Ben de bu ram takıntısını anlamıyorum, varsa kullanılacak, mezara mı götüreceksin kullanmayıp :) Ha ben rahatsızım kullanmasın, IOS gibi bi uygulama açılınca öteki ramdan silinsiz arka planda çalışmasın diyorsan Android'de o seçenek de var. Arka planda kaç uygulama çalışacağını seçebiliyorsun.
Bu arada 1GB ile IOS çatır çutur diyen arkadaş, Yenilikçi(!) Apple'ın Samsung'daki ekranı ikiye bölüp 2 uygulamayı aynı anda çalıştırma olayını neden sadece Ipad'e verdiğini ve neden yeni Iphonelerin ramini 2 katına çıkardığını sanıyor ki? Ram yetmediğinden!
Ben de bu ram takıntısını anlamıyorum, varsa kullanılacak, mezara mı götüreceksin kullanmayıp :) Ha ben rahatsızım kullanmasın, IOS gibi bi uygulama açılınca öt...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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Lordinarius 4 yıl
iOS 1gb ile çatır çutur çalışıyor diyen neden bahsediyor anlamıyorum. 1 uygulamayı açınca diğeri çoğu zaman kapanıyor ramde yer açmak için. Bazen işim gereği ipad air ile sık sık uygulamalar arası geçiş yapmam gerekiyor. her seferinde uygulama baştan başlatılıyor. Androidde bukadar değil arkaplanda birçok uygulama açık kalabiliyor. Ancak haklılık payında var tabiki, androidin ram sorunu aşikar.
iOS 1gb ile çatır çutur çalışıyor diyen neden bahsediyor anlamıyorum. 1 uygulamayı açınca diğeri çoğu zaman kapanıyor ramde yer açmak için. Bazen işim gereği ip...
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Chandler Bing 4 yıl
bu ram muhabbeti ya yanlış anlaşılıyor, ya da boş ram fetişisti arkadaşlar var aramızda. boş ramin kime ne faydası var? android 100 gb ram bulsa 99'unu harcar. ama bu senin kötülüğüne değil, iyiliğine. şu testi yapabilirsiniz: eski donanımlı, uygulama açılış süresini fark edebileceğiniz bir telefon alın elinize. telefonu baştan başlatın. ram dolu olmayacaktır ilk baktığınızda. sonra bir uygulama açın, açılış süresini gözlemleyin. atıyorum 1 saniye. kapatın, başka bir kaç uygulamaya girin veya telefonu boşta tutun. tekrar o uygulamayı açın, açılış süresi yine atıyorum yarım saniye. neden? android onu açarken ramde tuttuğu şeyleri kullandı. sen mi istedin arkada kalmasını? hayır. istiyorsanız son kullanılanlardan da kaldırın uygulamayı. onunla bunun bir alakası yok. 1 gb ramli telefonda atıyorum 4 uygulamayı hızlı açacak şekilde hafızada tutar. 2 gb'da 8, 4'de 16 vesaire. eğer ki rame ihtiyacı varsa ilk açıp kapattığın uygulamadan itibaren temizler. yani 100 gb ram olsa, o telefonda 99 gb boş ram görmek mi yoksa uygulamaların hızlı açılması mı daha önemli? merak etmeyin, ram ihtiyacı olunca temizliyor zaten. sen orda 700 mb boşu görünce eğer 2 gb ram ihtiyacı olan bir uygulamayı açamayacağım, kasacak diye düşünüyorsan yanılıyorsun. önce rami 2 gb kadar boşaltır.
bu ram muhabbeti ya yanlış anlaşılıyor, ya da boş ram fetişisti arkadaşlar var aramızda. boş ramin kime ne faydası var? android 100 gb ram bulsa 99'unu harcar....
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1 Yanıt Yanıtla +11
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OnLiNe MaNaGeR 4 yıl
Özet: Benim Iphone 5s'imde daha fazla kullanılabilir ram var.
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gholen 4 yıl
Samsungu hala seven var mı? Ben nasıl uyuzum anlatmak zor.
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theyapici 4 yıl
hani 5.9 du ekran
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muhamnet 4 yıl
yahu cihazı 3-4 gb ram ile alıyorsun da 1 gb ram li makineden pahalıya mı alıyorsun? note 4 3 gb ram ile ip6 dan ucuz, hatta ip5s den de ucuz. 3 gb ram ile restart mı istiyor makine? 1 gb ram ile kimsede olmayan birşey mi yapıyor? ikiside web sitesi açıyor, 2 oyun oynatıyor işte... bakarsın, note mu ihtiyacını daha iyi karşılıyor, iphone mu, fiyatına da bakarsın ona göre alırsın. havanda su dövmekten bıkmadınız mı? temcit pilavı gibi hala aynı şeylerin kavgası var...
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Felurian 4 yıl
Note 5 Türkiyeye tahminen ne zaman giriş yapar ?
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ygultekin82 4 yıl
Ben iphone6 da arkada çalışan 25 uygulama saydım. Bugün note edge kullanıyorum. 4 internet sekmesi açtığımda sekmeyi baştan yüklüyor. Bu mu 3 gb ram?
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infom@n 4 yıl
med_cezir197
iOS 1gb ile çatır çutur çalışıyor diyen neden bahsediyor anlamıyorum. 1 uygulamayı açınca diğeri çoğu zaman kapanıyor ramde yer açmak için. Bazen işim gereği ipad air ile sık sık uygulamalar arası geçiş yapmam gerekiyor. her seferinde uygulama baştan başlatılıyor. Androidde bukadar değil arkaplanda birçok uygulama açık kalabiliyor. Ancak haklılık payında var tabiki, androidin ram sorunu aşikar.

O RAM'de yer açmak için kapanmıyor :) Sen kaç tane iOS uygulamasında Çıkış/Kapat butonu gördün? iOS lazım olduğunda arka plandaki uygulamayı önce dondurur, bir müddet daha kullanılmazsa kapatır.
Yinede sizin 3-4GB RAMli telefonunuzdan kat kat daha hızlı.
Karşılaştırmalı testlere bakınız.
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Lordinarius 4 yıl infom@n
benim 3-4GB RAMli telefonum yok.
. Lisanslı bir ios geliştiricisine cihazın arkaplanda ne yaptığını anlatmana gerek yok
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infom@n 4 yıl
4GB :) Ben 8GB'ı bekleyeceğim Android'i ancak paklar :D
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DH Misafiri 4 yıl
Available bize kalan ram se bir işe yaramaz 4 gb ram olması
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musa_unsal2005 4 yıl
Avaible Ramdan herşey anlaşılıyor. Samsung 3. parti bir firma ile anlaşıp arayüz geliştirmeden Samsunga dönüş yok
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damn2u 4 yıl
Yeni resimler sızmış, direkt S6'da ki tasarım mantığı ile ilerlenmiş. Büyük konuşmak gibi olmasın ama arka kapağı açılamayan bir Note serisi benim için bitmiş demektir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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| OMG! | 4 yıl
Android 5 ile art vm geçilmedi mi yahu? Orada dalvik yazıyor dikkatimi çekti
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Cep Telefonları, galaxy note 5 ve
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