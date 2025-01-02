Batarya canavarı Redmi Turbo 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

- Redmi Turbo 4 neler sunuyor?
- Redmi Turbo 4 fiyatı ne kadar?
- Xiaomi Redmi Turbo 4 özellikleri
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Redmi Turbo 4 neler sunuyor?
Telefonun arkası, çift tonlu kaplamanın kullanıldığı cam yüzeye ve iki kamera sensörüne sahip. Sony LYT-600 sensörü (1/1.95”) ve OIS ile donatılmış 50 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.
Yazılım tarafında, Redmi Turbo 4, kutusundan Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 ile çıkıyor.
Redmi Turbo 4 fiyatı ne kadar?
Redmi Turbo 4 siyah, beyaz ve deniz mavisi renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 273 dolar. Bellek ve depolama alanına göre Redmi Turbo 4 fiyatlandırması şu şekilde:
- 12GB RAM + 256GB: 273 dolar
- 16GB RAM + 256GB: 301 dolar
- 12GB RAM + 512GB: 315 dolar
- 16GB RAM + 512GB: 342 dolar
Xiaomi Redmi Turbo 4 özellikleri
- Ekran: 6.67 inç, 1220 x 2712, 120Hz, 3200 nit, OLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 8400 Ultra
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB
- Arka kamera: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 20MP f/2.2
- Batarya: 6550 mAh, 90W kablolu şarj
- Yazılım: Android 15, HyperOS 2
- Boyut ve ağırlık: 161 x 75.2 x 8.1mm, 203.5 g
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