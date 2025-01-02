Batarya canavarı Redmi Turbo 4 tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Redmi Turbo 4, Çin’de resmi olarak tanıtıldı. Xiaomi alt markasının son amiral gemisi akıllı telefonu yeni MediaTek Dimensity 8400 Ultra ile geliyor. Redmi Turbo 4'ün Hindistan dahil diğer ülkelerde POCO X7 Pro olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor ancak bazı farklılıklar var. POCO X7 Pro, 9 Ocak'ta Hindistan'da piyasaya sürülecek. Şimdilik, Redmi Turbo 4 özelliklerine ve diğer ayrıntılara bir göz atalım.

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Redmi Turbo 4 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Redmi Turbo 4, 6.77 inç, 1220p çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan LTPS OLED ekrana sahip. Ekran, maksimum 3.200 nit parlaklığa ulaşıyor ve Gorilla Glass 7i ile korunuyor. Önde 20 MP (OV20B) kamera mevcut. Telefon, optik ekran içi parmak izi okuyucu kullanıyor.

Telefonun arkası, çift tonlu kaplamanın kullanıldığı cam yüzeye ve iki kamera sensörüne sahip. Sony LYT-600 sensörü (1/1.95”) ve OIS ile donatılmış 50 MP ana kameraya 8 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

Yazılım tarafında, Redmi Turbo 4, kutusundan Android 15 tabanlı Xiaomi HyperOS 2 ile çıkıyor.

Redmi Turbo 4 fiyatı ne kadar?

Redmi Turbo 4 siyah, beyaz ve deniz mavisi renk seçenekleriyle geliyor. Telefonun başlangıç fiyatı; 273 dolar. Bellek ve depolama alanına göre Redmi Turbo 4 fiyatlandırması şu şekilde:

12GB RAM + 256GB: 273 dolar

16GB RAM + 256GB: 301 dolar

12GB RAM + 512GB: 315 dolar

16GB RAM + 512GB: 342 dolar

Xiaomi Redmi Turbo 4 özellikleri

Ekran : 6.67 inç, 1220 x 2712, 120Hz, 3200 nit, OLED

: 6.67 inç, 1220 x 2712, 120Hz, 3200 nit, OLED İşlemci : MediaTek Dimensity 8400 Ultra

: MediaTek Dimensity 8400 Ultra Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB

: 256GB, 512GB Arka kamera : 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 50MP f/1.5 (birincil) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 20MP f/2.2

: 20MP f/2.2 Batarya : 6550 mAh, 90W kablolu şarj

: 6550 mAh, 90W kablolu şarj Yazılım : Android 15, HyperOS 2

: Android 15, HyperOS 2 Boyut ve ağırlık: 161 x 75.2 x 8.1mm, 203.5 g

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Xiaomi Redmi Turbo 4 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı