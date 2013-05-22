Galaxy S IV Google Edition, bir süreliğine sadece ABD piyasasında boy gösterecek

Samsung'un Nexus programına dahil edilen cihazı Galaxy S IV, gelecek aydan itibaren teknoloji meraklılarıyla buluşmaya başlayacak. Ancak, bir Google çalışanının verdiği bilgiye göre Galaxy S IV Google Edition ilk etapta sadece ABD piyasasında boy gösterecek. Yani diğer ülkelerdeki müşterilerin Galaxy S IV Google Edition'a sahip olmaları için biraz beklemeleri gerekecek.





Halihazırda ülkemizde satışa sunulan Galaxy S IV ile arasında pek fazla bir farklılık olmayan Galaxy S IV Google Edition TouchWiz arayüzü yerine Android 4.2.2 Jely Bean'in en saf halini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, cihazın Qualcomm Snapdragon 600 platformundan güç alması dışında diğer özellikleri ülkemizdeki versiyonla uyuşuyor.





Google Play üzerinden 649$'lık bir fiyat etiketiyle ABD'deki kullanıcılar ile buluşacak olan Galaxy S IV Google Edition'ın nasıl bir performans sergileyeceğini ve ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.





http://crave.cnet.co.uk/mobiles/samsung-galaxy-s4-google-edition-is-us-only-for-now-50011231/