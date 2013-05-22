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Galaxy S IV Google Edition, bir süreliğine sadece ABD piyasasında boy gösterecek

6 yıl
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32
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Galaxy S IV Google Edition, bir süreliğine sadece ABD piyasasında boy gösterecek
Samsung'un Nexus programına dahil edilen cihazı Galaxy S IV, gelecek aydan itibaren teknoloji meraklılarıyla buluşmaya başlayacak. Ancak, bir Google çalışanının verdiği bilgiye göre Galaxy S IV Google Edition ilk etapta sadece ABD piyasasında boy gösterecek. Yani diğer ülkelerdeki müşterilerin Galaxy S IV Google Edition'a sahip olmaları için biraz beklemeleri gerekecek.

Halihazırda ülkemizde satışa sunulan Galaxy S IV ile arasında pek fazla bir farklılık olmayan Galaxy S IV Google Edition TouchWiz arayüzü yerine Android 4.2.2 Jely Bean'in en saf halini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, cihazın Qualcomm Snapdragon 600 platformundan güç alması dışında diğer özellikleri ülkemizdeki versiyonla uyuşuyor.

Google Play üzerinden 649$'lık bir fiyat etiketiyle ABD'deki kullanıcılar ile buluşacak olan Galaxy S IV Google Edition'ın nasıl bir performans sergileyeceğini ve ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.


http://crave.cnet.co.uk/mobiles/samsung-galaxy-s4-google-edition-is-us-only-for-now-50011231/ Yorum Yaz
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St Batuhan 6 yıl en beğenilen
S4 dediğimiz şey nedir, onca özelliğin reklamını yapıyorlar sonra da Google Edition ile bir çırpıda silip atıyorlar. Hangi akla mantıktır bu ya :) Çok seviyorum bu firmaları (:
Bomb has been planted esprisi yapasım geldi de ciddi manada söylüyorum yukarıdakini. S4 mü oluyor bu şimdi. Bkz S4 active S4 zoom ve S4 mini modellerinin beklenen donanım özellikleri. Adeta isimden kazanmak gibi bir şey amaçları.
S4 dediğimiz şey nedir, onca özelliğin reklamını yapıyorlar sonra da Google Edition ile bir çırpıda silip atıyorlar. Hangi akla mantıktır bu ya :) Çok seviyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
Herkese Selam,
Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.
Teknosa'da S4'ü denedim, S3'e benzerliğinden bahsetmiyeceğim.Benim bahsetmet istediğim yazılım ve donanım.
Telefonu aldım ve Ana menüden alt menüye geçerken telefon 1 saniye kadar kasıldı,sonra alt menüde sağ yada sola kaydırırken yine telefon kasıldı ve donma yaşadı.Çok moralim bozuldu.Telefonu kapatıp açtığında sorun düzeliyor fakat çok yoğun kullandığında yine aynı sorunu yaşıyorsun.
Bu sorun Samsung'un arayzü ile alakalı ise bence Android'in saf hali ile satışa çıkarsınlar.Aynı sorunu Xperia Z'de de yaşadım.
Fakat Nexus 4 de zerre kadar takılma yaşamadım. Telefon firmaları farklı olmak adına kendi arayüzlerini yerine çok daha az oynanmış bir yazılım yapmaları gerekiyor.
Açıkcası zoruma giden, En son teknoloji donanımlar varken bir cihazın üzerinde takılma yada donma yaşadığınızda verdiğiniz paraya acıyorsunuz.(ülkemizde yurtdışı fiyatının en az 2 katına alıyorken.. 700 dolar),
Herkese Selam,Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.Teknosa'da S4'ü den...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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cemto 6 yıl
St Batuhan
cemtoarkadaş her sitede samsung uygulamaları olmazsa ne anlamı kaldı diyor cahillik diz boyu , adamlar sana istedeğini root ve costum romdu yeni rom ne zaman gelecekti uğraşma diye sana saf android veriyor ne istiyorsan kendi ihtiyacına göre yükle böylece 16 gb veri alanı bile sana fazlasıyla yetecektir.com
İşte asıl sıkıntı da burada. Saf Android tamam güzel de S4 diye sunmak nedir. S4ü S4 yapan içinde herhangi bir android olması mı yoksa gelen özellikler mi. Donanım olarak s600lü versiyonun muadili bence direk zaten HTC Oneda var. Eh diğer yönden kasa istersen s3ü al. Ne kaldı geriye, yazılım. Yazılım da saf android ise pardon ama S4 deyip bunu eklemek ve o bir sürü -reklam amaçlı- özelliği çıkarmak nedir :) Yoksa tabi mantık güzel ama s4 demek isimden satmaktır. Kaldı ki Google Edition demek de pazarlama hamlesi olarak yine isimden satmaktır :)

Arkadaşlar Marka fonboyluğu yapmamak lazım aynısını htc çıkartsa htc alırım, ben yıllarca iphone kullandım ne iphone savundum ne samsungu iyi olan kazansın , sonrasında s3 çıktı inceledim ilk çıktığı günden beri s3 kullanıyorum burda şu firma pazarlama taktiği yapmış vs.. yok o bunu demiş bunlara takılmamak lazım firmalar burda kendilerini bu kadar savunmuyor :) eğer borsayla uğraşıyor elinizde yüksek tutarda samsung hissesi varsa tabi o başka :) siz kullanımınıza bakın bırakın kim ne istiyorsa alsın.
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Black Sky 6 yıl
O değil de Nexus 4 deneyimimden sonra aradığım performansı bu cihazda Samsung kalitesiyle alabileceğimi bilmek beni sevindirdi. Nexus 4 aldıktan sonra 1 hafta bile geçmeden koşarken yağmurluğumun cebinden düşmüştü ve arka cam paramparça olmuş, kenarları zedelenmişti.
Bu yüzden Samsung'un malzeme kalitesi ne kadar kötü olsa da LG'den daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Nexus 4'ü ilk alanlardan olduğum için kılıf bulamamıştım bu yüzden kılıfsız kullanıyordum.
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dirty_dancer 6 yıl
DH Misafiri
Herkese Selam,Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.Teknosada S4ü denedim, S3e benzerliğinden bahsetmiyeceğim.Benim bahsetmet istediğim yazılım ve donanım.Telefonu aldım ve Ana menüden alt menüye geçerken telefon 1 saniye kadar kasıldı,sonra alt menüde sağ yada sola kaydırırken yine telefon kasıldı ve donma yaşadı.Çok moralim bozuldu.Telefonu kapatıp açtığında sorun düzeliyor fakat çok yoğun kullandığında yine aynı sorunu yaşıyorsun.Bu sorun Samsungun arayzü ile alakalı ise bence Androidin saf hali ile satışa çıkarsınlar.Aynı sorunu Xperia Zde de yaşadım.Fakat Nexus 4 de zerre kadar takılma yaşamadım. Telefon firmaları farklı olmak adına kendi arayüzlerini yerine çok daha az oynanmış bir yazılım yapmaları gerekiyor.Açıkcası zoruma giden, En son teknoloji donanımlar varken bir cihazın üzerinde takılma yada donma yaşadığınızda verdiğiniz paraya acıyorsunuz.(ülkemizde yurtdışı fiyatının en az 2 katına alıyorken.. 700 dolar),

Teşhir ürünlerini kullanıpda aaa bak bu alet kasıyor demek saçmalık bence. Çünkü teşhir ürünlerinde müşteriler tüm uygulamaları ard arda açıp daha sonrada uygulamaları kapatmıyorlar dolayısıyla aynı anda 10-15 uygulama açık olduğundan ram şişiyor ve alet kasıyor. Bu olay sadece s4 için geçerli değil. İpad4 yeni çıktığı sıralarda istiklal satürn mağzasında ipadi denerken de ipad kasım kasım kasılıyordu. Sonra bi baktım ki neredeyse tüm uygulamalar açık. Bu göstermez ki ios kötü ve kasan bi sistem.
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vitor reis 6 yıl dirty_dancer
dirty_dancer
DH Misafiri
Herkese Selam,Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.Teknosada S4ü denedim, S3e benzerliğinden bahsetmiyeceğim.Benim bahsetmet istediğim yazılım ve donanım.Telefonu aldım ve Ana menüden alt menüye geçerken telefon 1 saniye kadar kasıldı,sonra alt menüde sağ yada sola kaydırırken yine telefon kasıldı ve donma yaşadı.Çok moralim bozuldu.Telefonu kapatıp açtığında sorun düzeliyor fakat çok yoğun kullandığında yine aynı sorunu yaşıyorsun.Bu sorun Samsungun arayzü ile alakalı ise bence Androidin saf hali ile satışa çıkarsınlar.Aynı sorunu Xperia Zde de yaşadım.Fakat Nexus 4 de zerre kadar takılma yaşamadım. Telefon firmaları farklı olmak adına kendi arayüzlerini yerine çok daha az oynanmış bir yazılım yapmaları gerekiyor.Açıkcası zoruma giden, En son teknoloji donanımlar varken bir cihazın üzerinde takılma yada donma yaşadığınızda verdiğiniz paraya acıyorsunuz.(ülkemizde yurtdışı fiyatının en az 2 katına alıyorken.. 700 dolar),

Teşhir ürünlerini kullanıpda aaa bak bu alet kasıyor demek saçmalık bence. Çünkü teşhir ürünlerinde müşteriler tüm uygulamaları ard arda açıp daha sonrada uygulamaları kapatmıyorlar dolayısıyla aynı anda 10-15 uygulama açık olduğundan ram şişiyor ve alet kasıyor. Bu olay sadece s4 için geçerli değil. İpad4 yeni çıktığı sıralarda istiklal satürn mağzasında ipadi denerken de ipad kasım kasım kasılıyordu. Sonra bi baktım ki neredeyse tüm uygulamalar açık. Bu göstermez ki ios kötü ve kasan bi sistem.

Hiçte öyle değil delikanlı.. Git teşhir ip5 leri incele bakalum kasmaya denk gelicekmisin onlarca program açık olmasına rağmen
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mesci_663 6 yıl
Gerek fiyatı da düşük ola. Malum samsungun çok kıymetli yazılımlarına ücret veriyoruz
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Carfreak 6 yıl
Isminde ki s4 e takılan arkadaşlar eminim ki bu telefon aynı kasada google Edition diye çıksaydi ee bu aynısı niye farklı telefonla lanse ediyorlar yada s4s olmuş bilmemne diye hayiflanirdi
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DH Misafiri 6 yıl
touchwizz modelini alın, nexus modeli gelene kadar S5 çıkar zaten
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18XET01 6 yıl
web101
Şimdi bu saf Androidmi Lg Nexus 4 gibimi yani yada Nexus 4S diyebilirmiyiz

Nexus 4S değil, Nexus S4! Şu aleti iPhone 4S den ayırmayı deneseniz diyorum aklınızda, tamam eyvallah sadece harflerin yeri değişik ama ben bi S4'e hiçbir zaman 4S demedim. Çünki iPhone'un bir önceki jenerasyonu o. Biraz asabiyim kusura bakmayın. Bu ay uyardığım 37. kişisiniz. 40ıncı kişide fena patlayacağım.
S4'ün nexus olayına gelirsek güzel bir düşünce bence. Biliyorsunuz S4, touchwiz nature 2.0 kullanan android 4.2.2 ile geliyor ve arayüz cidden ağır ve S4ün çok fazla akıllı özelliği olduğu için (göz takibi, kafa takibi el takibi vs.), verdiğiniz paraya değmeyecek kasmalar, sendelemeler ve 2048 Mb ramden 200-300 Mb kalması gibi komik bir durum yaşanıyordu. Bu Nexus arayüzüyle düzeltilebilir bence. Kameradan fire verilmediği sürece. Çünki Samsungun sunduğu sürümde S4ün Kamera appi muhteşem ve kaliteli ve sıkıştırılmamış kaliteli görüntüler ortaya çıkıyor.
Umarım kaliteden ve kullanış keyfinden fire vermeden Samsung ve Google, kullanıcılarını memnun edebilecek bir telefon çıkarılabilir. Ve evet, Samsung ve Google'ın yaptığı bu taktik, pazarlama taktiğidir. Ve muhtemelen Nexus S4 çıktığında Stock Rom piyasaya sızdırılacak ve Galaxy S4 kullanıcıları bu romu da deneyecektir. Tabi Google ile gerçekten bir anlaşma sağlanırsa.
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smart1978 6 yıl
St Batuhan
S4 dediğimiz şey nedir, onca özelliğin reklamını yapıyorlar sonra da Google Edition ile bir çırpıda silip atıyorlar. Hangi akla mantıktır bu ya :) Çok seviyorum bu firmaları (: Bomb has been planted esprisi yapasım geldi de ciddi manada söylüyorum yukarıdakini. S4 mü oluyor bu şimdi. Bkz S4 active S4 zoom ve S4 mini modellerinin beklenen donanım özellikleri. Adeta isimden kazanmak gibi bir şey amaçları.

Dert etme sen. Bir yazilim atmayla kendi guzel uygulamalarina donuluyor.
Hatta multiboot bile gelebilir.
S4 active kamerasi dusuk megapikselde... S4 mini kulvari Iphone 5 e gore tasarlanmistir.
S4 zoom zaten 4.3 ekran qHD 960x540 ozelligi ile telefondan cok fotograf makinesi konumundadir...
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St Batuhan 6 yıl
cemto
arkadaş her sitede samsung uygulamaları olmazsa ne anlamı kaldı diyor cahillik diz boyu , adamlar sana istedeğini root ve costum romdu yeni rom ne zaman gelecekti uğraşma diye sana saf android veriyor ne istiyorsan kendi ihtiyacına göre yükle böylece 16 gb veri alanı bile sana fazlasıyla yetecektir.com

İşte asıl sıkıntı da burada. Saf Android tamam güzel de S4 diye sunmak nedir. S4'ü S4 yapan içinde herhangi bir android olması mı yoksa gelen özellikler mi. Donanım olarak s600'lü versiyonun muadili bence direk zaten HTC One'da var. Eh diğer yönden kasa istersen s3'ü al. Ne kaldı geriye, yazılım. Yazılım da saf android ise pardon ama S4 deyip bunu eklemek ve o bir sürü -reklam amaçlı- özelliği çıkarmak nedir :) Yoksa tabi mantık güzel ama s4 demek isimden satmaktır. Kaldı ki Google Edition demek de pazarlama hamlesi olarak yine isimden satmaktır :)
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Aytu ATR 6 yıl
Madem google edition neden yeni bir android sürümüyle gelmedi?Böyle bişey yapana kadar stock yazılım dağıtılabilirdi ama amaç para kazanmak olduğu için böyle bir strateji geliştirdi iki fırma.
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DH Misafiri 6 yıl
Herkese Selam,
Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.
Teknosa'da S4'ü denedim, S3'e benzerliğinden bahsetmiyeceğim.Benim bahsetmet istediğim yazılım ve donanım.
Telefonu aldım ve Ana menüden alt menüye geçerken telefon 1 saniye kadar kasıldı,sonra alt menüde sağ yada sola kaydırırken yine telefon kasıldı ve donma yaşadı.Çok moralim bozuldu.Telefonu kapatıp açtığında sorun düzeliyor fakat çok yoğun kullandığında yine aynı sorunu yaşıyorsun.
Bu sorun Samsung'un arayzü ile alakalı ise bence Android'in saf hali ile satışa çıkarsınlar.Aynı sorunu Xperia Z'de de yaşadım.
Fakat Nexus 4 de zerre kadar takılma yaşamadım. Telefon firmaları farklı olmak adına kendi arayüzlerini yerine çok daha az oynanmış bir yazılım yapmaları gerekiyor.
Açıkcası zoruma giden, En son teknoloji donanımlar varken bir cihazın üzerinde takılma yada donma yaşadığınızda verdiğiniz paraya acıyorsunuz.(ülkemizde yurtdışı fiyatının en az 2 katına alıyorken.. 700 dolar),
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General. 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Herkese Selam,
Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.
Teknosa'da S4'ü denedim, S3'e benzerliğinden bahsetmiyeceğim.Benim bahsetmet istediğim yazılım ve donanım.
Telefonu aldım ve Ana menüden alt menüye geçerken telefon 1 saniye kadar kasıldı,sonra alt menüde sağ yada sola kaydırırken yine telefon kasıldı ve donma yaşadı.Çok moralim bozuldu.Telefonu kapatıp açtığında sorun düzeliyor fakat çok yoğun kullandığında yine aynı sorunu yaşıyorsun.
Bu sorun Samsung'un arayzü ile alakalı ise bence Android'in saf hali ile satışa çıkarsınlar.Aynı sorunu Xperia Z'de de yaşadım.
Fakat Nexus 4 de zerre kadar takılma yaşamadım. Telefon firmaları farklı olmak adına kendi arayüzlerini yerine çok daha az oynanmış bir yazılım yapmaları gerekiyor.
Açıkcası zoruma giden, En son teknoloji donanımlar varken bir cihazın üzerinde takılma yada donma yaşadığınızda verdiğiniz paraya acıyorsunuz.(ülkemizde yurtdışı fiyatının en az 2 katına alıyorken.. 700 dolar),

Aynen katılıyorum geçen gün bende denedim ekran geçişleri baya takılıyordu
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