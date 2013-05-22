Galaxy S IV Google Edition, bir süreliğine sadece ABD piyasasında boy gösterecek

Haber Editörü
Samsung'un Nexus programına dahil edilen cihazı Galaxy S IV, gelecek aydan itibaren teknoloji meraklılarıyla buluşmaya başlayacak. Ancak, bir Google çalışanının verdiği bilgiye göre Galaxy S IV Google Edition ilk etapta sadece ABD piyasasında boy gösterecek. Yani diğer ülkelerdeki müşterilerin Galaxy S IV Google Edition'a sahip olmaları için biraz beklemeleri gerekecek.
Halihazırda ülkemizde satışa sunulan Galaxy S IV ile arasında pek fazla bir farklılık olmayan Galaxy S IV Google Edition TouchWiz arayüzü yerine Android 4.2.2 Jely Bean'in en saf halini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca, cihazın Qualcomm Snapdragon 600 platformundan güç alması dışında diğer özellikleri ülkemizdeki versiyonla uyuşuyor.
Google Play üzerinden 649$'lık bir fiyat etiketiyle ABD'deki kullanıcılar ile buluşacak olan Galaxy S IV Google Edition'ın nasıl bir performans sergileyeceğini ve ülkemizde de satışa sunulup sunulmayacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://crave.cnet.co.uk/mobiles/samsung-galaxy-s4-google-edition-is-us-only-for-now-50011231/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bomb has been planted esprisi yapasım geldi de ciddi manada söylüyorum yukarıdakini. S4 mü oluyor bu şimdi. Bkz S4 active S4 zoom ve S4 mini modellerinin beklenen donanım özellikleri. Adeta isimden kazanmak gibi bir şey amaçları.
Şunu belirtmeliyim, Deyim yerinde ise Tamamen Android fanatiği birisiyim.Ancak bazı deneyimlerimi paylaşmak istiyorum.
Teknosa'da S4'ü denedim, S3'e benzerliğinden bahsetmiyeceğim.Benim bahsetmet istediğim yazılım ve donanım.
Telefonu aldım ve Ana menüden alt menüye geçerken telefon 1 saniye kadar kasıldı,sonra alt menüde sağ yada sola kaydırırken yine telefon kasıldı ve donma yaşadı.Çok moralim bozuldu.Telefonu kapatıp açtığında sorun düzeliyor fakat çok yoğun kullandığında yine aynı sorunu yaşıyorsun.
Bu sorun Samsung'un arayzü ile alakalı ise bence Android'in saf hali ile satışa çıkarsınlar.Aynı sorunu Xperia Z'de de yaşadım.
Fakat Nexus 4 de zerre kadar takılma yaşamadım. Telefon firmaları farklı olmak adına kendi arayüzlerini yerine çok daha az oynanmış bir yazılım yapmaları gerekiyor.
Açıkcası zoruma giden, En son teknoloji donanımlar varken bir cihazın üzerinde takılma yada donma yaşadığınızda verdiğiniz paraya acıyorsunuz.(ülkemizde yurtdışı fiyatının en az 2 katına alıyorken.. 700 dolar),