iPhone 16 ve 16 Pro'nun batarya kapasitesi belli oldu

Bu haftanın başlarında ortaya çıkan iPhone 16 Pro incelemeleri pil ömrünün yeni nesille önemli ölçüde iyileştirildiğini doğruladı. Değişiklikler yalnızca fiziksel pil boyutlarındaki artıştan değil, aynı zamanda A18 çipiyle sürdürülen verimlilik optimizasyonlarından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Apple ayrıca iPhone 16 modellerinin iyileştirilmiş termal performansa sahip olduğunu, bunun da pil ömrünün iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu söylemişti.
|Model
|Pil
|iPhone 16
|3.561 mAh
|iPhone 16 Plus
|4.674 mAh
|iPhone 16 Pro
|3.582 mAh
|iPhone 16 Pro Max
|4.685 mAh
Hatırlatma açısından, iPhone 15, 3.349 mAh; iPhone 15 Plus 4383 mAh; iPhone 15 Pro 3274 mAh ve iPhone 15 Pro Max 4422 mAh batarya kullanıyor.
Tüm iPhone 16 modelleri, 25W MagSafe şarj, 45W’a kadar kablolu şarjı destekliyor ancak bu hıza ulaşmak için Apple'ın yeni MagSafe şarj cihazlarının kullanılması gerekiyor. En hızlı kablosuz şarj hızları 30W güç adaptörüyle şarj edildiğinde görülebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...