iPhone 16 ve 16 Pro'nun batarya kapasitesi belli oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Brezilyalı bir düzenleyici kurum, iPhone 16 pil kapasitelerinin detaylarını açıkladı. Rakamlar, batarya kapasitesindeki genel artışın en çok iPhone 16 Pro’da olduğunu gösteriyor.

iPhone 16 Pro Max batarya değişim fiyatı belli oldu 4 gün önce eklendi

Bu haftanın başlarında ortaya çıkan iPhone 16 Pro incelemeleri pil ömrünün yeni nesille önemli ölçüde iyileştirildiğini doğruladı. Değişiklikler yalnızca fiziksel pil boyutlarındaki artıştan değil, aynı zamanda A18 çipiyle sürdürülen verimlilik optimizasyonlarından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Apple ayrıca iPhone 16 modellerinin iyileştirilmiş termal performansa sahip olduğunu, bunun da pil ömrünün iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu söylemişti.

iPhone 16 batarya kapasitesi Model Pil iPhone 16 3.561 mAh iPhone 16 Plus 4.674 mAh iPhone 16 Pro 3.582 mAh iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh

Hatırlatma açısından, iPhone 15, 3.349 mAh; iPhone 15 Plus 4383 mAh; iPhone 15 Pro 3274 mAh ve iPhone 15 Pro Max 4422 mAh batarya kullanıyor.

Tüm ‌iPhone 16‌ modelleri, 25W MagSafe şarj, 45W’a kadar kablolu şarjı destekliyor ancak bu hıza ulaşmak için Apple'ın yeni ‌MagSafe‌ şarj cihazlarının kullanılması gerekiyor. En hızlı kablosuz şarj hızları 30W güç adaptörüyle şarj edildiğinde görülebiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 16 Pro Max batarya kaç mAh? İşte iPhone 16 pil kapasitesi