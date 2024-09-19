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    iPhone 16 ve 16 Pro'nun batarya kapasitesi belli oldu

    Apple, yeni iPhone'ların pil ömrünü paylaşırken "iPhone 16 Pro Max batarya kaç mAh?" gibi asıl merak edilen soruları yanıtlamadı. Ancak, satışa sunulduktan sonra iPhone 16 pil kapasitesi belli oldu.
    iphone 16 pro max pil batarya mah Tam Boyutta Gör
    Brezilyalı bir düzenleyici kurum, iPhone 16 pil kapasitelerinin detaylarını açıkladı. Rakamlar, batarya kapasitesindeki genel artışın en çok iPhone 16 Pro’da olduğunu gösteriyor.

    Bu haftanın başlarında ortaya çıkan iPhone 16 Pro incelemeleri pil ömrünün yeni nesille önemli ölçüde iyileştirildiğini doğruladı. Değişiklikler yalnızca fiziksel pil boyutlarındaki artıştan değil, aynı zamanda A18 çipiyle sürdürülen verimlilik optimizasyonlarından kaynaklanıyor gibi görünüyor. Apple ayrıca iPhone 16 modellerinin iyileştirilmiş termal performansa sahip olduğunu, bunun da pil ömrünün iyileştirilmesine katkıda bulunduğunu söylemişti.

    iPhone 16 batarya kapasitesi
    Model Pil
    iPhone 16 3.561 mAh
    iPhone 16 Plus 4.674 mAh
    iPhone 16 Pro 3.582 mAh
    iPhone 16 Pro Max 4.685 mAh

    Hatırlatma açısından, iPhone 15, 3.349 mAh; iPhone 15 Plus 4383 mAh; iPhone 15 Pro 3274 mAh ve iPhone 15 Pro Max 4422 mAh batarya kullanıyor.

    Tüm ‌iPhone 16‌ modelleri, 25W MagSafe şarj, 45W’a kadar kablolu şarjı destekliyor ancak bu hıza ulaşmak için Apple'ın yeni ‌MagSafe‌ şarj cihazlarının kullanılması gerekiyor. En hızlı kablosuz şarj hızları 30W güç adaptörüyle şarj edildiğinde görülebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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