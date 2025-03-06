Samsung, Galaxy S25 serisi için pil özelliğini daha fazla ülkede sunmaya başladı

Galaxy S25 pil sağlığı özelliği Şubat 2025 güncellemesiyle geldi
Galaxy S25 piyasaya sürüldüğünde, Kasım 2024 güvenlik güncellemesi yüklü cihazlarda ayrıntılı pil bilgileri görülemiyordu. Ancak Şubat 2025 güncellemesinden sonra daha fazla kullanıcı bu bilgilere erişebildiğini söylüyor.
Google, Android 14 ile genişletilmiş pil bilgilerini göstermek için bir özellik ekledi. Bu veriler kullanıcıların telefonlarının pil durumunu izlemelerine yardımcı oluyor. Bu özellik, ilk olarak One UI 7 ile gelen Galaxy S25 telefonlara sunuldu ancak henüz tüm ülkelerde kullanılabilir değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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