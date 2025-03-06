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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S25 serisi için pil özelliğini daha fazla ülkede sunmaya başladı

    Samsung Galaxy S25 serisi, One UI 7'nin bir parçası olarak daha detaylı pil sağlığı verileri sunuyor. Yalnız, bu özellik belli ülkelerde kullanılabiliyordu, şimdi daha fazla ülkeye açıldı.
    Samsung Galaxy S25 pil sağlığı özelliği
    Samsung, One UI 7 ile Galaxy S25 kullanıcılarının telefonlarının pil sağlığı hakkında detaylı bilgi almalarını sağlayan bir özellik tanıttı. Ancak, pil sağlığı yüzdesi, döngü sayısı, üretim verileri, bataryanın ilk kullanıldığı tarih gibi pil hakkında detaylı veriler sağlayan bu özellik, başta Avrupa’daki kullanıcılarla sınırlandırıldı. Şimdi daha fazla ülkeye açılıyor.

    Galaxy S25 pil sağlığı özelliği Şubat 2025 güncellemesiyle geldi

    Galaxy S25 piyasaya sürüldüğünde, Kasım 2024 güvenlik güncellemesi yüklü cihazlarda ayrıntılı pil bilgileri görülemiyordu. Ancak Şubat 2025 güncellemesinden sonra daha fazla kullanıcı bu bilgilere erişebildiğini söylüyor.

    Google, Android 14 ile genişletilmiş pil bilgilerini göstermek için bir özellik ekledi. Bu veriler kullanıcıların telefonlarının pil durumunu izlemelerine yardımcı oluyor. Bu özellik, ilk olarak One UI 7 ile gelen Galaxy S25 telefonlara sunuldu ancak henüz tüm ülkelerde kullanılabilir değil.

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    turkelvis 21 saat önce

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