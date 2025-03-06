Samsung, Galaxy S25 serisi için pil özelliğini daha fazla ülkede sunmaya başladı

Samsung, One UI 7 ile Galaxy S25 kullanıcılarının telefonlarının pil sağlığı hakkında detaylı bilgi almalarını sağlayan bir özellik tanıttı. Ancak, pil sağlığı yüzdesi, döngü sayısı, üretim verileri, bataryanın ilk kullanıldığı tarih gibi pil hakkında detaylı veriler sağlayan bu özellik, başta Avrupa’daki kullanıcılarla sınırlandırıldı. Şimdi daha fazla ülkeye açılıyor.

Samsung, One UI 7 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı 1 gün önce eklendi

Galaxy S25 pil sağlığı özelliği Şubat 2025 güncellemesiyle geldi

Galaxy S25 piyasaya sürüldüğünde, Kasım 2024 güvenlik güncellemesi yüklü cihazlarda ayrıntılı pil bilgileri görülemiyordu. Ancak Şubat 2025 güncellemesinden sonra daha fazla kullanıcı bu bilgilere erişebildiğini söylüyor.

Google, Android 14 ile genişletilmiş pil bilgilerini göstermek için bir özellik ekledi. Bu veriler kullanıcıların telefonlarının pil durumunu izlemelerine yardımcı oluyor. Bu özellik, ilk olarak One UI 7 ile gelen Galaxy S25 telefonlara sunuldu ancak henüz tüm ülkelerde kullanılabilir değil.

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Samsung, Galaxy S25 serisi için pil özelliğini sunmaya başladı