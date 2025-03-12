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    Samsung Galaxy F16 5G, 6 yıl güncelleme desteğiyle geliyor

    Samsung, Galaxy F16 5G telefonunu sessiz sedasız tanıttı. Galaxy F16, en son One UI 7 sürümüyle geliyor ve 6 yıl Android yükseltmesi ve güvenlik güncellemesi alacak.
    Samsung Galaxy F16 5G telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Hindistan’da F serisinin yeni üyesi Galaxy F16 5G’yi tanıttı. Bu model, halihazırda satılan uygun fiyatlı iki telefon olan Galaxy M16 ve Galaxy A16 ile aynı özelliklere sahip.

    Samsung Galaxy F16 5G telefon neler sunuyor?

    Galaxy F16 5G, 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 800 nit tepe parlaklık sunuyor. Telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor. Cihazın, 6 yıla kadar Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacağı vadediliyor.

    Galaxy F16 5G, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisi, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Ek depolama alanı için microSD kart yuvası mevcut. 25W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alan telefon, önde 13 megapiksel, arkada 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera taşıyor. Biyometrik güvenlik olarak, telefon yanda parmak izi okuyucu bulunduruyor.

    Samsung Galaxy F16 fiyatı ne kadar?

    Samsung Galaxy F16 5G’nin fiyatı 130 dolar olarak açıklandı.

    Samsung Galaxy F16 5G özellikleri

    Samsung Galaxy F16 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128 GB (microSD ile 1.5TB'a kadar artırılabilir)
    • Batarya: 5000 mAh
    • Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, 802.11ac, NFC, USB-C 2.0
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    • Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.9 mm, 191 g
    Kaynakça https://www.samsung.com/in/smartphones/galaxy-f/f16-5g/ https://www.gizmochina.com/2025/03/12/samsung-galaxy-f16-5g-launched/
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