Samsung Galaxy F16 5G, 6 yıl güncelleme desteğiyle geliyor

- Samsung Galaxy F16 5G telefon neler sunuyor?
- Samsung Galaxy F16 fiyatı ne kadar?
- Samsung Galaxy F16 5G özellikleri
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Samsung Galaxy F16 5G telefon neler sunuyor?
Galaxy F16 5G, 6.7 inç Super AMOLED ekrana sahip. Ekran, FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 800 nit tepe parlaklık sunuyor. Telefon, Android 15 tabanlı One UI 7 ile geliyor. Cihazın, 6 yıla kadar Android işletim sistemi ve güvenlik güncellemesi alacağı vadediliyor.
Galaxy F16 5G, MediaTek’in Dimensity 6300 işlemcisi, 8 GB'a kadar RAM ve 128 GB’a kadar depolama alanıyla geliyor. Ek depolama alanı için microSD kart yuvası mevcut. 25W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh bataryadan güç alan telefon, önde 13 megapiksel, arkada 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera taşıyor. Biyometrik güvenlik olarak, telefon yanda parmak izi okuyucu bulunduruyor.
Samsung Galaxy F16 fiyatı ne kadar?
Samsung Galaxy F16 5G’nin fiyatı 130 dolar olarak açıklandı.
Samsung Galaxy F16 5G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, FHD+, 90Hz, Super AMOLED
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6300
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB (microSD ile 1.5TB'a kadar artırılabilir)
- Batarya: 5000 mAh
- Bağlanabilirlik: Bluetooth 5.3, 802.11ac, NFC, USB-C 2.0
- Yazılım: One UI 7, Android 15
- Boyut ve ağırlık: 164.4 x 77.9 x 7.9 mm, 191 g
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