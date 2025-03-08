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    One UI 8 (Android 16), harici ekran yönetimini iyileştirecek

    Android 16, harici ekran yönetiminde çeşitli iyileştirmeler sunuyor. Samsung'un bu özellikleri One UI 8 güncellemesiyle Galaxy telefonlara entegre etmesi muhtemel.
    android 16 one ui 8 harici ekran deneyimi Tam Boyutta Gör
    Google, Android 16 ile birden fazla ekranı yönetmeyi kolaylaştıracak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Android 16, fare imlecini ekranlar arasında sorunsuz bir şekilde hareket ettirme özelliğini getirebilir. Bu, kullanıcıların telefonlarını masaüstü gibi harici bir monitörle kullanabileceği ve imleci cihazlar arasında rahatça hareket ettirebileceği anlamına geliyor.

    Android 16, birden fazla ekranda kolayca çalışmak için kuruluma uyacak şekilde ekranları kolayca yeniden düzenlemeye olanak tanıyacak. Geliştirici seçeneklerini açmadan, basit bir seçenekle ekranı yansıtma ve genişletme arasında seçim yapılabilecek.

    Şu anda, Google telefonunu harici bir ekrana bağladığınızda, telefonunuzun ekranını yansıtabiliyor veya geliştirici ayarlarında bazı ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Ancak, Android hâlâ masaüstü işletim sistemlerinin sunduğu bazı temel özelliklerden yoksun. Şimdi, Google bunu geliştirmek için çalışıyor.

    Google, Android 16 ile yeni harici ekran yönetim araçlarını test ediyor. Bu araçların Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle Samsung cihazlara da gelmesi muhtemel. Şu anda, bu yeni özellikler Android 16 beta 2.1 sürümde görüldü.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/android-16-external-display-management-3533257/ https://www.sammyfans.com/2025/03/08/one-ui-8-android-16-could-bring-new-external-display-management-features/
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    turkelvis 3 gün önce

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