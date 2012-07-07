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Galaxy S III'ün neden patladığı anlaşıldı; "Kullanıcı Hatası"

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,8b
1
71
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz ay İrlandalı bir Galaxy S III kullanıcısı, telefonunun patladığı iddia etmiş ve hasarlı cihaza ait görüntüleri ülkesindeki bir forumda paylaşmıştı. Bu durum üzerine harekete geçen Samsung, konu hakkında hem kendisi hem de yangın ve patlamalar üzerine uzmanlaşmış bağımsız araştırma kuruluş Fire Investigations UK ile işbirliğine giderek inceleme başlatmıştı.
Yapılan araştırmanın sonucuna göre patlayan Galaxy S III, tamamiyle kullanıcı kaynaklı bir ihmalin sonucu. Fire Investigations UK tarafından hazırlanan rapora göre, Galaxy S III'ün patlamasına neden olayın kaynağı kullanılan harici enerji kaynağı.  Fire Investigations UK, olayın cihaz kaynaklı olmadığını, böyle bir durumun ancak telefonun evlerde kullanılan mikrodalgaya atılması halinde yaşanabileceğini belirttirken, son noktayı ise iddiayı ortaya atan İrlandalı kullanıcı koydu.
Samsung ve  Fire Investigations UK'ın açıklamalarına paralel olarak dillo2k10 rumuzlu kullanıcı aynı forum konusuna bir mesaj atıp, yaşanan olayın aptalca bir hatadan kaynaklandığını, "bir başkasının" suya düşen telefonu kurtarmak istemesinin bir sonucu olarak böyle bir olayın yaşandığını dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalar;


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Luaz. 7 yıl en beğenilen eediz
eediz
Kesin samaung para filan vermistir adamda evet benim hatamdi demistir

apple ile karistirdin galiba
1 Yanıt Yanıtla +71
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S.Vettel 7 yıl
Apple 4S modeli adamin cebinde alev almis videosu var.İsteyen ShiftDelete ye bakabilir.Şimdi o haber neden burada yokta S3 un patlama olayi bu kadar yakindan takip ediliyor?Madem tarafsiz haber yapiyorsunuz onuda paylaşsaniza.
Yoksa reklam gelirleri mi düşer?
Apple 4S modeli adamin cebinde alev almis videosu var.İsteyen ShiftDelete ye bakabilir.Şimdi o haber neden burada yokta S3 un patlama olayi bu kadar yakindan ta...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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sissente 7 yıl
Telefon nasıl patlar anlayabilmiş değilim zaten. Üzerinde patlamasını gerektirecek herhangi bir elektronik eleman yok ki. Biraz elektronikle içli dışlı olmuş birisi kondansatörleri bilir. Elektronik devrelerde en çok patlayan ( sesli ) elemanlar onlardır.Zaten cep telefonlarında o eski kondansatör elemanları yok. Entegre, direnç, diyot v.s gibi elektronik devre elemanları ise yüksek ısıya veya voltaja maruz kaldıklarında üzerlerinde minik delikler açılacak şekilde yanabilirler. Pil derseniz nikel kadmiyum pilleri hayatımızın hemen hemen her alanında kullanıyoruz. Kaç defa patladığını çatladığını duyduk ki. Velhasıl kelam bana kimse bir cep telefonunun kasasını da yaracak düzeyde " basınç " oluşturabilecek şekilde patladığına inandıramaz. Ama telefonun içine barut, dinamit lokumu gibi patlayıcı yerleştirdiler ise bilemem :))
Telefon nasıl patlar anlayabilmiş değilim zaten. Üzerinde patlamasını gerektirecek herhangi bir elektronik eleman yok ki. Biraz elektronikle içli dışlı olmuş bi...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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myhotyro 7 yıl
Ekrem Çukurca bu haberi niye yayınlamadı?
ekonomi.haberturk.com/...
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-technology4ever- 7 yıl
sticer12
eediz
Luaz.
eediz Kesin samaung para filan vermistir adamda evet benim hatamdi demistir
apple ile karistirdin galiba
apple in öle şelere ihtiyacı yok
http://www.cnnturk.com/2011/bilim.teknoloji/teknoloji/11/29/iphone.ucakta.kendi.kendine.patladi/638545.0/index.htmlsence kimin daha çok ihtiyacı var

Yiğitciğim böyle bi durumda hangi firma olursa olsun adının lekelenmemesi için patlamayı ortaya atan kişiye sus payı verirdi. O yüzden bırak bu işleri. ;)
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lord__of_darkness 7 yıl
Apple alamayan fukaralar basmış eksiyi
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ege_NL 7 yıl lord__of_darkness
lord__of_darkness
Apple alamayan fukaralar basmış eksiyi

SGS3 600 iphone 4s 630 30 fark var.Ben şimdi iphone almayacağım fakirmi oluyorum? Bence bu tercih meselesi.
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redoano 7 yıl
Kesin öyle olmuştur hmm evet
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alpa07 7 yıl
Forumda her samsung veya apple haberi gördüğümde başlığa tereddüt edrek giriyorum.Ve her zamanki gibi ortalık yıkılmış halde buluyorumm.Sakin olun gençler
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bkck 7 yıl
abi her cihaz patlayabilir alev alabilir abartmayın.herşeyi beklemeyin bu kadar sabahları ekmek süt falan da alsın oldu olacak.
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highgen 7 yıl
İfanboylar telefonun kullancı hatasından patladığını içine sindiremediler heralde
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webconn 7 yıl
nedense bu telefonlar irlanda'da patlıyor s3 iphone da tesadüf olamaz
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DH Misafiri 7 yıl
Teşekkürler
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sticer12 7 yıl
eediz
Luaz.
eediz Kesin samaung para filan vermistir adamda evet benim hatamdi demistir
apple ile karistirdin galiba
apple in öle şelere ihtiyacı yok

cnnturk.com/...
sence kimin daha çok ihtiyacı var
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Dark Shade 7 yıl
iphone 4s in patlama haberini yapmıyorlar ama nedense galaxy s3 ün haberini ypıyorlar... tüm internet iphone un patlamasını konuşuyor... videolar var hatta... ama burası applefanhaber.com olduğu için böyle bi haber yayınlamıyorlar..
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-technology4ever- 7 yıl
svideoz
samsung o arkadaşa ve sözüm ona bağımsız inceleme şirketine kaç bin bolar bayıldı acaba merak ediyorum mikrodalgaimiş bir dalga olduğu zaten açık...!

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