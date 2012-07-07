Galaxy S III'ün neden patladığı anlaşıldı; "Kullanıcı Hatası"

Geçtiğimiz ay İrlandalı bir Galaxy S III kullanıcısı, telefonunun patladığı iddia etmiş ve hasarlı cihaza ait görüntüleri ülkesindeki bir forumda paylaşmıştı. Bu durum üzerine harekete geçen Samsung, konu hakkında hem kendisi hem de yangın ve patlamalar üzerine uzmanlaşmış bağımsız araştırma kuruluş Fire Investigations UK ile işbirliğine giderek inceleme başlatmıştı.

Yapılan araştırmanın sonucuna göre patlayan Galaxy S III, tamamiyle kullanıcı kaynaklı bir ihmalin sonucu. Fire Investigations UK tarafından hazırlanan rapora göre, Galaxy S III'ün patlamasına neden olayın kaynağı kullanılan harici enerji kaynağı. Fire Investigations UK, olayın cihaz kaynaklı olmadığını, böyle bir durumun ancak telefonun evlerde kullanılan mikrodalgaya atılması halinde yaşanabileceğini belirttirken, son noktayı ise iddiayı ortaya atan İrlandalı kullanıcı koydu.

Samsung ve Fire Investigations UK'ın açıklamalarına paralel olarak dillo2k10 rumuzlu kullanıcı aynı forum konusuna bir mesaj atıp, yaşanan olayın aptalca bir hatadan kaynaklandığını, "bir başkasının" suya düşen telefonu kurtarmak istemesinin bir sonucu olarak böyle bir olayın yaşandığını dile getirdi. Konuyla ilgili açıklamalar;



