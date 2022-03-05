Samsung Galaxy A13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A13 4G bugün tüm özellikleriyle tanıtıldı. Daha öncesinde 5G versiyonunu piyasaya süren Samsung, bugün Galaxy A13 4G'yi tanıttı. Gelin Samsung Galaxy A13 4G'nin tüm özelliklerine göz atalım.
Samsung Galaxy A13 4G Exynos 850 ile geliyor
Samsung Galaxy A13 4G bugün bütün özellikleriyle tanıtıldı. Gücünü Exynos 850 yonga setinden alacak olan Galaxy A13 4G, bu işlemciyi 3GB, 4GB ve 6GB RAM belleklerle destekleyecek. Depolama tarafında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan Galaxy A13, Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile çalışacak.
Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyacak olan Galaxy A13 4G, 60Hz yenileme hızı sunuyor. 1080x2408 piksel çözünürlüğündeki bu ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera kullanacak olan Galaxy A13 4G, 5MP'lik bir ultra geniş açılı kamerayı, 2MP'lik bir makro kamerayı ve 2MP'lik derinlik sensörünü üzerinde taşıyor.
Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Üzerinde 3,5mm kulaklık jakı ve USB-C girişi barındıran Samsung Galaxy A13 4G, toplam 195 gram ağırlığa sahip. Fiyatı ise versiyonlara göre sırasıyla 190 Euro ve 210 Euro olarak sıralanıyor. Versiyonların ise şimdilik 4GB/64GB ve 4GB/128GB olduğu biliniyor.
Samsung Galaxy A13 4G özellikleri!
- Ekran: 6,6 inç, LCD, 60Hz yenileme hızı, 1080x2408 piksel, Gorilla Glass 5
- İşlemci: Exynos 850
- RAM: 3GB, 4GB ve 6GB
- Depolama: 64GB ve 128GB
- Ön kamera: 8MP
- Arka kamera: 50MP + 5MP + 2MP + 2MP
- İşletim sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.1
- Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj desteği
- Fiyat: 190 Euro / 210 Euro
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..