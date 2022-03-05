Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung'un yeni giriş segment modeli Samsung Galaxy A13 bugün tüm detaylarıyla ortaya çıktı. İşte 50MP ana kameralı Samsung Galaxy A13'ün tüm özellikleri ve fiyatı.
    Oy Ver

    Samsung Galaxy A13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Samsung Galaxy A13 4G bugün tüm özellikleriyle tanıtıldı. Daha öncesinde 5G versiyonunu piyasaya süren Samsung, bugün Galaxy A13 4G'yi tanıttı. Gelin Samsung Galaxy A13 4G'nin tüm özelliklerine göz atalım.

    Samsung Galaxy A13 4G Exynos 850 ile geliyor

    Samsung Galaxy A13 4G bugün bütün özellikleriyle tanıtıldı. Gücünü Exynos 850 yonga setinden alacak olan Galaxy A13 4G, bu işlemciyi 3GB, 4GB ve 6GB RAM belleklerle destekleyecek. Depolama tarafında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan Galaxy A13, Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile çalışacak.

    Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyacak olan Galaxy A13 4G, 60Hz yenileme hızı sunuyor. 1080x2408 piksel çözünürlüğündeki bu ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera kullanacak olan Galaxy A13 4G, 5MP'lik bir ultra geniş açılı kamerayı, 2MP'lik bir makro kamerayı ve 2MP'lik derinlik sensörünü üzerinde taşıyor.

    Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Üzerinde 3,5mm kulaklık jakı ve USB-C girişi barındıran Samsung Galaxy A13 4G, toplam 195 gram ağırlığa sahip. Fiyatı ise versiyonlara göre sırasıyla 190 Euro ve 210 Euro olarak sıralanıyor. Versiyonların ise şimdilik 4GB/64GB ve 4GB/128GB olduğu biliniyor.

    Samsung Galaxy A13 4G özellikleri!

    • Ekran: 6,6 inç, LCD, 60Hz yenileme hızı, 1080x2408 piksel, Gorilla Glass 5
    • İşlemci: Exynos 850
    • RAM: 3GB, 4GB ve 6GB
    • Depolama: 64GB ve 128GB
    • Ön kamera: 8MP
    • Arka kamera: 50MP + 5MP + 2MP + 2MP
    • İşletim sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.1
    • Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj desteği
    • Fiyat: 190 Euro / 210 Euro
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 2 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 2 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Oppo Realme C11 2021
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell G15 5510
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    VOK-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız