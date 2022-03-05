Samsung Galaxy A13 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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Samsung Galaxy A13 4G bugün tüm özellikleriyle tanıtıldı. Daha öncesinde 5G versiyonunu piyasaya süren Samsung, bugün Galaxy A13 4G'yi tanıttı. Gelin Samsung Galaxy A13 4G'nin tüm özelliklerine göz atalım.

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Samsung Galaxy A13 4G Exynos 850 ile geliyor

Samsung Galaxy A13 4G bugün bütün özellikleriyle tanıtıldı. Gücünü Exynos 850 yonga setinden alacak olan Galaxy A13 4G, bu işlemciyi 3GB, 4GB ve 6GB RAM belleklerle destekleyecek. Depolama tarafında 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı seçenek sunacak olan Galaxy A13, Android 12 tabanlı One UI 4.1 işletim sistemi ile çalışacak.

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Ön tarafında 6,6 inç büyüklüğünde LCD bir ekran taşıyacak olan Galaxy A13 4G, 60Hz yenileme hızı sunuyor. 1080x2408 piksel çözünürlüğündeki bu ekranın hemen üzerinde 8MP'lik bir selfie kamerası taşıyor. Arka tarafında 50MP'lik bir ana kamera kullanacak olan Galaxy A13 4G, 5MP'lik bir ultra geniş açılı kamerayı, 2MP'lik bir makro kamerayı ve 2MP'lik derinlik sensörünü üzerinde taşıyor.

Elektriksel anlamda gücünü 5000mAh'lik bataryasından alan cihaz, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Üzerinde 3,5mm kulaklık jakı ve USB-C girişi barındıran Samsung Galaxy A13 4G, toplam 195 gram ağırlığa sahip. Fiyatı ise versiyonlara göre sırasıyla 190 Euro ve 210 Euro olarak sıralanıyor. Versiyonların ise şimdilik 4GB/64GB ve 4GB/128GB olduğu biliniyor.

Samsung Galaxy A13 4G özellikleri!

Ekran: 6,6 inç, LCD, 60Hz yenileme hızı, 1080x2408 piksel, Gorilla Glass 5

6,6 inç, LCD, 60Hz yenileme hızı, 1080x2408 piksel, Gorilla Glass 5 İşlemci: Exynos 850

Exynos 850 RAM: 3GB, 4GB ve 6GB

3GB, 4GB ve 6GB Depolama: 64GB ve 128GB

64GB ve 128GB Ön kamera: 8MP

8MP Arka kamera: 50MP + 5MP + 2MP + 2MP

50MP + 5MP + 2MP + 2MP İşletim sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4.1

Android 12 tabanlı One UI 4.1 Batarya: 5000mAh, 25W hızlı şarj desteği

5000mAh, 25W hızlı şarj desteği Fiyat: 190 Euro / 210 Euro

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Samsung Galaxy A13 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı