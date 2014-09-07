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Galaxy S3 Neo için Android 4.4.4 güncellemesi yayımlandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,5b
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20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 Neo için Android 4.4.4 güncellemesi yayımlandı

Samsung'un satış rekorları kıran Galaxy S3 modelini bazı rötuşlarla güncelleyerek bahar döneminde piyasaya sürdüğü Galaxy S3 Neo Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı.

I9300IXXUBNH3 yapı numarasına sahip olan güncelleme Kazakistan'da başlamış durumda. İlerleyen günlerde diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Kutusundan Android 4.3 ile çıkan Galaxy S3 Neo için güncelleme büyük değişiklikler getirmiyor. En büyük değişiklik ise RAM optimizasyonu ve performans iyileştirmeleri.

Galaxy S3 Neo modelinde 4.8 inçlik 720p Super AMOLED ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2100mAh gücünde batarya gibi özellikler yer almaktaydı.  

http://www.sammobile.com/2014/09/05/samsung-galaxy-s3-neo-gt-i9300i-gets-android-4-4-4-update/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bozok6666 4 yıl
Ben bir hata yaptım aldım s3 neo siz bu hataya düşmeyin telefon hep 50 derece üstünde kitkat 4.4.4 güncellemesi alacağı bile meçhul tek iyi tarafı stabil çalışıyor 10 tane uygulama aç banamısın demiyor.
Ama 3 saat zor dayanıyor batarya ve aşırı ısınıyor ben bukadar çok ısınan telefon görmedim
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AERN 5 yıl
Darısı Note2 ye.
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Lightr 5 yıl
Al nexus keyfine bak dert sıfır
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Guest-5B59C177F 5 yıl
S5 bile hala 4.4.4 güncellesi almamışken S3 neo ya 4.4.4 vermesi samsungun rezalet bir firma oldugunun kanıtıdır .
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beter.böcek 5 yıl
S3 Neo iyi cihaz zaten suan ki piyasa fiyatlariyla yarismak icin S3 e kitkat verip 899 liradan hic satamazdi herkes eski cihaz diyecek diye eski cihazin farklilastirilmis versiyonunu gayet guzel sekilde satiyor.
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Led Zeppelin 5 yıl
Adamlar kendi işlemcisine destek vermiyo elin quallcomm larına destek veriyor...
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bblokee 5 yıl Led Zeppelin
Led Zeppelin
Adamlar kendi işlemcisine destek vermiyo elin quallcomm larına destek veriyor...

Kendi işlemcisi için kodları yazıp portlamak var bide zaten halihazırdaki işlemciye hazır şekilde portlamak var olsun o kadar
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DH Misafiri 5 yıl
Bende s3 neo kullanıyorum çokta memnunum sorun çıkarmıyor .
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inexo 5 yıl
2012 üretimi cihaza 4.4 veren kim var nexus dışında
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DH Misafiri 5 yıl
Ara model diyen arkadasim senin yorumun cigere ulasamiyan kedi hikayesi ne oldu zorunami gitti daha hizli islemci daha guclu ram kabulleneceksin asil duz s3 ler ara model olarak kaldi gelisim iyidir hocam s3 teki hatalarindan ders alip da daha iyisini yapmak iyidir camur atmayip bunu alacak ve kullanacaksin bak o zaman ara model hangisi anlayacaksin 4.s3 üm her aldigimda pişmanlik duyupda tekrar döndügüm bir model lte modelindeki 2gb rami buna niye koymadilar dedigim bir model s3 bir tutkudur ama iyisi varken düz s3 kullanmakta tuhaf bir davraniştir bak sen buna ara model diyorsun ben sana düz s3 diyorum tipki m5 dururken m3 hizli demen gibi saygilar konusmaya deger bir telefon mutlaka al memnun kalirsinO sakin cift hatlisini alma tek hatlisi 1.4 ghz cift hatlisi 1.2 ghz
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Bender B. Rodriquez 5 yıl DH Misafiri
hocam seni uzun zamandır takip ediyorum her mesajında eskileriyle çakışıyorsun bide ne demek istediğini anlamadım kime laf söyledinki
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gorkem2626 5 yıl
S3 sahipleri verdikleri 2 bin tl lere mi yansalar yoksa desteğin kesildiğine mi
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Sirrüs 5 yıl gorkem2626
gorkem2626
S3 sahipleri verdikleri 2 bin tl lere mi yansalar yoksa desteğin kesildiğine mi






Allah'tan 1.350 TL gibi bir değerle sıyrıldık.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
diğerleri şimdi morfeus olmuştur :D
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Umutcan 5 yıl
S3 sahipleri saygılarını iletiyordur.
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