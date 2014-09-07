Galaxy S3 Neo için Android 4.4.4 güncellemesi yayımlandı





Samsung'un satış rekorları kıran Galaxy S3 modelini bazı rötuşlarla güncelleyerek bahar döneminde piyasaya sürdüğü Galaxy S3 Neo Android 4.4.4 güncellemesi almaya başladı.





I9300IXXUBNH3 yapı numarasına sahip olan güncelleme Kazakistan'da başlamış durumda. İlerleyen günlerde diğer ülkelere de yayılması bekleniyor. Kutusundan Android 4.3 ile çıkan Galaxy S3 Neo için güncelleme büyük değişiklikler getirmiyor. En büyük değişiklik ise RAM optimizasyonu ve performans iyileştirmeleri.





Galaxy S3 Neo modelinde 4.8 inçlik 720p Super AMOLED ekran, Snapdragon 400 yongaseti, 1.5GB RAM, 16GB artırılabilir hafıza, 8MP çözünürlükte arka kamera, 2100mAh gücünde batarya gibi özellikler yer almaktaydı.

http://www.sammobile.com/2014/09/05/samsung-galaxy-s3-neo-gt-i9300i-gets-android-4-4-4-update/