Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi başladı





Galaxy S3 sahiplerinin uzun süredir dört gözel beklediği Android 4.3 güncellemesinin final ROM'u internete sızdıktan hemen sonra güncelleme de resmi olarak başladı.





Şu anda İrlanda Vodafone müşterileri güncellemeyi almaya başladı. Bunun dışında başka bir ülkede şimdilik hareketlilik yok.





Galaxy s3 modeli Android 4.2'yi atlayıp doğrudan Android 4.3 güncellemesine geçtiği için oldukça kabarık bir yenilik listesi mevcut.





Bunların en önemlisi Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear böylece 4 cihaz tarafından desteklenir hale geldi. Diğer bir yenilik ise grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi. Bu sayede Galaxy S3 grafik performansında önemli iyileştirmeler olacak.





Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler güncelleme ile sunulacak. Güncellemenin yıl sonuna kadar tüm Galaxy S3 modellerine dağıtılmış olacağı belirtiliyor.

http://www.phonearena.com/news/International-Samsung-Galaxy-S-III-GT-I9300-receiving--Android-4.3-update-starting-today_id49036