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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
6,4b
1
166
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 için Android 4.3 güncellemesi başladı

Galaxy S3 sahiplerinin uzun süredir dört gözel beklediği Android 4.3 güncellemesinin final ROM'u internete sızdıktan hemen sonra güncelleme de resmi olarak başladı.

Şu anda İrlanda Vodafone müşterileri güncellemeyi almaya başladı. Bunun dışında başka bir ülkede şimdilik hareketlilik yok.

Galaxy s3 modeli Android 4.2'yi atlayıp doğrudan Android 4.3 güncellemesine geçtiği için oldukça kabarık bir yenilik listesi mevcut.

Bunların en önemlisi Galaxy Gear desteği olarak öne çıkıyor. Samsung'un akıllı saati Galaxy Gear böylece 4 cihaz tarafından desteklenir hale geldi. Diğer bir yenilik ise grafik birimi sürücülerinin güncellenmesi. Bu sayede Galaxy S3 grafik performansında önemli iyileştirmeler olacak.

Bunun dışında ANT+ kablosuz iletişim standardı desteği, Galaxy S4'teki bazı arayüz elemanlarının ve ayarlar tasarımının miras alınması, yeni Samsung klavyesi, kilit ekranında çoklu widget ve kişisel mesaj imkanı, düzenlenebilir bildirim paneli, SD karta uygulama aktarma özelliği, sesli fotoğraf özelliği, çekirdek Samsung uygulamalarının yenilenmesi şeklinde yenilikler güncelleme ile sunulacak. Güncellemenin yıl sonuna kadar tüm Galaxy S3 modellerine dağıtılmış olacağı belirtiliyor.  

http://www.phonearena.com/news/International-Samsung-Galaxy-S-III-GT-I9300-receiving--Android-4.3-update-starting-today_id49036 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
neo01470 6 yıl en beğenilen Nokia Specialist
TurboCore
AdamRtm
TurboCore

Umarım S2ye yapıldığı gibi ıssız diyarlara terk edip gitmez samsung bu telefonu. S2gibi bir cihaza 4.2vermeyince insanda şüphe oluşuyor

Samsung a çamur atmayın daha ne yapacaklar. diğerr firmalar s2 nin aldığı yazılım desteğinin yarısını zor veriyorlar. bir nexus olmasını beklemeyin bu cihazların ki s3 bile 4.2.2 almadı büyük ihtimal direk 4.3 alırlar.

Ha android dünyasında 1.5yıl güncelleme çok yani? O zaman Microsoft veya iOS'un verdiği desteğe ne demeli

Hocam afedersin ama eğer destekten anladığınız iphone 4/4s e İos 7 verip telefonun içıne etmekse nolur kalsın biz öyle bir destek istemiyoruz
TurboCoreAdamRtmTurboCoreUmarım S2ye yapıldığı gibi ıssız diyarlara terk edip gitmez samsu...
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2 Yanıt Yanıtla +50
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jumuu 6 yıl
5'e kadar yolu var. Ama yok.
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Biix 6 yıl
Rehbere girebiliyor muyuz acaba yeni sürümde ?
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 5 yıl
ben yükledim ve eskisi kadar iyi bir performans göremedim ayrıca telefonu çok kasıyor ve yavaşlattı anlayacağınız güncellediğim için pişmanım. bunun için ne yapmam gerekiyor yardımcı olurmusunuz....
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Zaba 5 yıl
Guncelledigime bin pisman oldum. Lanet olsun. En sevdiğim ön görücü yazı özelliği , sık yazılan kelimeleri hatırlama özelliği gitti. Telefon Sürekli kasiyor . Hizdan eser kalmadi.pilde kalma süresi azaldi. Guncellemeyi geri almanin kolay bir yolu yok mu
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MühendisMurat 6 yıl
Allame&Joker

Nereden indirebiliriz

★S3 SORUNSUZ 4.3 İNDİRME & YÜKLEME REHBERİ l RESİMLİ ANLATIM l Detaylı İncelemeler

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RainBloodTR 6 yıl
Yok Ya Bu Sefer Samsung Baltayi Tasa Vurdu Bir Sirket Hic Test Etmeden Yazilimi Sunup Sonrada Bu Guncellemeyi Durdurur Yazıklar Olsun Sana Samsung.
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yazilimcisair 6 yıl
Nereden indirebiliriz
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DH Misafiri 6 yıl
evet arkadaşlar sammobile den yapılan açıklamaya göre galaxy s3 güncellemesi sorunlar nedeniyle durdurulmuş.. beklemeye devam :)
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Mr.Loney 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
evet arkadaşlar sammobile den yapılan açıklamaya göre galaxy s3 güncellemesi sorunlar nedeniyle durdurulmuş.. beklemeye devam :)

Hay allahım hiç mi test edilmez şu yazılımlar
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
Yeni çıkan ingiltere 4.3 kurdum. Daha Önce irlanda vodafone 4.3 kuruluydu. Sorun benim cihazda mi bilmiyorum. Ancak uykudan uyanirken 3-4 sn gecikiyor. Müzik çalar çalışırken power tuşu ile ekran kapatinca sarkilarda takilmalar oluyor. Özellikle irlanda sürümde çok oldu. Sanki çok zor bir işlem yapıyormuş gibi. Arama biterken sensör çok geç algılıyor. Konuşmayı kapatmak sıkıntılı. Kurulduğu gun icinde donma yapti. Bunun dışında görsellik olarak güzel. Ancak sorunlari ciddi sıkıntı yapıyor. Kolay gelsin.

ingiltere rom u nasıl peki? stabilmi o sorunlar devam ediyor mu acaba?
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rorschach_ 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

DH Misafiri



Yeni çıkan ingiltere 4.3 kurdum. Daha Önce irlanda vodafone 4.3 kuruluydu. Sorun benim cihazda mi bilmiyorum. Ancak uykudan uyanirken 3-4 sn gecikiyor. Müzik çalar çalışırken power tuşu ile ekran kapatinca sarkilarda takilmalar oluyor. Özellikle irlanda sürümde çok oldu. Sanki çok zor bir işlem yapıyormuş gibi. Arama biterken sensör çok geç algılıyor. Konuşmayı kapatmak sıkıntılı. Kurulduğu gun icinde donma yapti. Bunun dışında görsellik olarak güzel. Ancak sorunlari ciddi sıkıntı yapıyor. Kolay gelsin.




ingiltere rom u nasıl peki? stabilmi o sorunlar devam ediyor mu acaba?

yazmış ya la
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DH Misafiri 6 yıl
Yeni çıkan ingiltere 4.3 kurdum. Daha Önce irlanda vodafone 4.3 kuruluydu. Sorun benim cihazda mi bilmiyorum. Ancak uykudan uyanirken 3-4 sn gecikiyor. Müzik çalar çalışırken power tuşu ile ekran kapatinca sarkilarda takilmalar oluyor. Özellikle irlanda sürümde çok oldu. Sanki çok zor bir işlem yapıyormuş gibi. Arama biterken sensör çok geç algılıyor. Konuşmayı kapatmak sıkıntılı. Kurulduğu gun icinde donma yapti. Bunun dışında görsellik olarak güzel. Ancak sorunlari ciddi sıkıntı yapıyor. Kolay gelsin.
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CorleoneXT 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yeni çıkan ingiltere 4.3 kurdum. Daha Önce irlanda vodafone 4.3 kuruluydu. Sorun benim cihazda mi bilmiyorum. Ancak uykudan uyanirken 3-4 sn gecikiyor. Müzik çalar çalışırken power tuşu ile ekran kapatinca sarkilarda takilmalar oluyor. Özellikle irlanda sürümde çok oldu. Sanki çok zor bir işlem yapıyormuş gibi. Arama biterken sensör çok geç algılıyor. Konuşmayı kapatmak sıkıntılı. Kurulduğu gun icinde donma yapti. Bunun dışında görsellik olarak güzel. Ancak sorunlari ciddi sıkıntı yapıyor. Kolay gelsin.

aynı sorunları bende yaşadım ve 4.1.2 custom rom yükledim.
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drfree1 6 yıl
Arkaslar türkiyeden aldim halen en son surum yuklu diyor dh de 4.3 cikti diyorsunuz acaba bi sorunmu var ?
teledon garantili cevaplaraabiz iyi olur kac gündür bekliyorum. Cikti cikacak diye
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CoMMaNDeRCX 6 yıl drfree1
drfree1
Arkaslar türkiyeden aldim halen en son surum yuklu diyor dh de 4.3 cikti diyorsunuz acaba bi sorunmu var ?
teledon garantili cevaplaraabiz iyi olur kac gündür bekliyorum. Cikti cikacak diye

TR ye daha gelmedi. Bir aya gelir.
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DH Misafiri 6 yıl
DH Misafiri
şu anda UK sürümü çıktı ve csc kodu diğerlerinden farklı ve tamamen sorunsuz hayırlı uğurlu olsun.

Geç uyanma ve s4 de bulunan kilit ekranı düzelmiş mi? Cevabınızı için şimdiden teşekkürler
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