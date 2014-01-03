Galaxy S3 ve Galaxy S4 için tablet dock projesi TransMaker bağış desteği arıyor





Asus'un akıllı telefon ve tableti birarada sunduğu PadFone konsepti farklı aksesuar alternatiflerine de ilham kaynağı oluyor. Çinli Shenzen Migoal, aynı konsepti Samsung amiral gemi akıllı telefonlarına sunmak için harekete geçti.





TransMaker adlı projesine Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Migoal, akıllı telefondan bağımsız bir tablet dock konsepti sunmayı hedefliyor. TransMaker sadece Samsung Galaxy S3 ve Galaxy S4 modelleri için optimize edilmiş.





Tablet docku diğer ürünler gibi bünyesinde sadece dahili bir batarya bulunduruyor ve gerekli gücünü akıllı telefondan alıyor. TransMaker tablet dockunun yanında opsiyonel bir klavye docku da sunuyor. Hepsinde dahili batarya olduğu için kullanım süresi de oldukça uzuyor.





TransMaker iki farklı ekran boyutu ile geliyor. TR10 modelinde 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran yer alırken, 5000mAh veya 6000mAh batarya barındırıyor. Bu modelin klavye docku ise 9000mAh veya 10000mAh gücünde ekstra bir bataryaya daha sahip.





TR11 modelinde ise 11.6 inçlik Full HD çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. Modelin bataryası 8000mAh gücünde iken klavye dockun bataryası ise 10000mAh gücünde. Firma sistemin PadFone kadar iyi çalıştığını savunuyor.





Firma dock için bir de Bluetooth telefon aksesuarı geliştirmiş. Tablet docku kullanımda iken gelen çağrılar ve mesajlar Bluetooth aksesuarı üzerinden cevaplanabiliyor.





TransMaker, 44 gün içerisinde 100 bin dolar bağış toplamak zorunda. 100$ ve üzeri bağışlarda TR10 modeli hediye ediliyor.

http://www.indiegogo.com/projects/transmaker-a-device-turns-smartphone-into-a-tablet