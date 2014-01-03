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Galaxy S3 ve Galaxy S4 için tablet dock projesi TransMaker bağış desteği arıyor

5 yıl
7,8b
1
19
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3 ve Galaxy S4 için tablet dock projesi TransMaker bağış desteği arıyor

Asus'un akıllı telefon ve tableti birarada sunduğu PadFone konsepti farklı aksesuar alternatiflerine de ilham kaynağı oluyor. Çinli Shenzen Migoal, aynı konsepti Samsung amiral gemi akıllı telefonlarına sunmak için harekete geçti.

TransMaker adlı projesine Indiegogo üzerinde bağış desteği arayan Migoal, akıllı telefondan bağımsız bir tablet dock konsepti sunmayı hedefliyor. TransMaker sadece Samsung Galaxy S3 ve Galaxy S4 modelleri için optimize edilmiş. 

Tablet docku diğer ürünler gibi bünyesinde sadece dahili bir batarya bulunduruyor ve gerekli gücünü akıllı telefondan alıyor. TransMaker tablet dockunun yanında opsiyonel bir klavye docku da sunuyor. Hepsinde dahili batarya olduğu için kullanım süresi de oldukça uzuyor.

TransMaker iki farklı ekran boyutu ile geliyor. TR10 modelinde 10.1 inçlik 1280x800 piksel çözünürlükte IPS ekran yer alırken, 5000mAh veya 6000mAh batarya barındırıyor. Bu modelin klavye docku ise 9000mAh veya 10000mAh gücünde ekstra bir bataryaya daha sahip. 

TR11 modelinde ise 11.6 inçlik Full HD çözünürlükte IPS ekran bulunuyor. Modelin bataryası 8000mAh gücünde iken klavye dockun bataryası ise 10000mAh gücünde. Firma sistemin PadFone kadar iyi çalıştığını savunuyor.

Firma dock için bir de Bluetooth telefon aksesuarı geliştirmiş. Tablet docku kullanımda iken gelen çağrılar ve mesajlar Bluetooth aksesuarı üzerinden cevaplanabiliyor. 

TransMaker, 44 gün içerisinde 100 bin dolar bağış toplamak zorunda. 100$ ve üzeri bağışlarda TR10 modeli hediye ediliyor. 

http://www.indiegogo.com/projects/transmaker-a-device-turns-smartphone-into-a-tablet Yorum Yaz
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Biyturs_OnSr 5 yıl en beğenilen
$100 PadFone'a göre çok iyi bir fiyat aslında.
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GetSomeRest 5 yıl
Her zaman demişimdir padfone konsepti geleceğin pc/notebook ların yerini alacak. Senkronizasyon sıkıntısından kurtaracak. Bilgisayarınızı cebinizde taşıyabileceksiniz. Bu cihazdan iki adet alıp eve ve ofise koyacaksın herşey telefonda kalacak.
Her zaman demişimdir padfone konsepti geleceğin pc/notebook ların yerini alacak. Senkronizasyon sıkıntısından kurtaracak. Bilgisayarınızı cebinizde taşıyabilec...
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1 Avatar
Götterfunken 5 yıl
Yeni bir çöp kutusu daha hayırlı olsun
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n.emre 5 yıl
s3/s4 kullanıcıların 100 milyona yakın olduğunu düşününce o parayı toplamalarının hiç de zor olmayacağı kanısındayım. Telefonundan artık sıkılan pek çok s3 kullanıcı için(mesela ben) yeni bir heyecan olabilir :)
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Güven82 5 yıl
Asus Padfone 2 kullanıcısıyım. Asusun gerek malzeme kalitesi gerekse dock optimizasyonu gayet iyi kullanımı kolay. Fakat bu cihazın malzeme kalitesi ve dock optimizasyonu kötü. Youtube daki video incelemelerinde belirgin olarak görüle biliyor. youtube.com/... Malzeme kalitesini arttırırlar ise fikir tutar. Bazı arkadaşlar piyasadaki her telefon için dock yapılmasını istemişler bu isteklerinin pek mümkün olduğunu sanmıyorum. Şayet firma piyasadaki bir çok telefona hitab etmek ister ise bence bunun kolay bir yolu var. Her telefon için özel kılıflar tasarlayacaklar kılıfın iç kısmı telefona dış kısmı tablet dock'una uygun olarak tasarlanır ise piyasadaki micro usb portuna sahip her telefonda kullanıla bilinir. Birde bunun arayüz optimizasyonu var onu da onlar düşünsünler artık:)
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Master_Evil 5 yıl
tutmaz
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metebyr 5 yıl
aklıma g2 geldi. olaydı ne tatlı olurdu, hem lg için de faydası büyük olurdu. 1280x800 için donanım da şıkır şıkır yeterdi, lg işin içinde olsa batarya da daha büyük olurdu. valla üzülüyorum ha bu lgye sevsem bile bende almadım başka aldım :(
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ManoMachine 5 yıl
her cihaza uyan dock yapmak yazması kadar kolay değil arkadaşlar...
hadi data aktarımı için bi standart oturttuk diyelim, kasa boyutları ve şekilleri ne olacak? Yazmış olmak için yazıyorsunuz...
Düzgün çalışıyorsa 100 dolar iyi bir rakam olur bence.
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foz54 5 yıl
benim hatırladım kadarıyla bu sistem ilk olarak motorola'da vardı lapdock olarak.
padfone dahil hiçbiri tutmaz çünkü evrensel değil, sadece usb girişinden bağlanan her telefona uyan bir tablet dock yapalırsa olur
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Crowlee 5 yıl
Ürünün sıkıntısı bana göre şu. Mesela ben sakar olduğumdan telefonu çok düşürürüm. Bu yüzden S3 telefonumu OtterBox Commuter kılıf ile kullanıyorum. Yani ya kılıfımdan vazgeçeceğim ya da tablet dock ünitesinden.
Bu işin geleceği yok mu tabiki var. Telefonu tabletin bir tarafına sokmadan kablosuz olarak bütün bağlantıların (görüntü, ses ve dokunmatik) yapılabildiği bir yöntem çok daha kullanışlı olup bir tablet dock her telefonla kullanılabilir olacaktır çünkü yuva uyum derdi olmayacaktır. Tabi kablosuz iletişimdeki pil tüketimi telefonun kendisinin kullanılmasıyla mı yoksa telefon ekranın kapalı olup tablet dockla kablosuz iletişim yoluyla mı daha fazla olur bilemiyorum. Malum ceplerde en çok tüketimi ekran yapıyor kullanım esnasında.
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einhander 5 yıl
fıyat uygun tutar
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muratkaya 5 yıl
Padfone Infinity'yi duyduğumda Note 2 almıştım, bir de 2500tl'lik fiyatını abartılı bulmuştum. Şimdi bu çözüm galaxy S3'ü veya S4'ü olup (olmayanlara kızılay dağıtıyor zaten) yanında tabletim de olsun diyenlere harika bir seçenek olur.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
güzel düşünülmüş yaakında alternatifleri çoğalır
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GetSomeRest 5 yıl
Her zaman demişimdir padfone konsepti geleceğin pc/notebook ların yerini alacak. Senkronizasyon sıkıntısından kurtaracak. Bilgisayarınızı cebinizde taşıyabileceksiniz. Bu cihazdan iki adet alıp eve ve ofise koyacaksın herşey telefonda kalacak.
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