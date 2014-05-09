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Galaxy S3'ün KitKat güncellemesi almayacağı resmi olarak teyit edildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S3'ün KitKat güncellemesi almayacağı resmi olarak teyit edildi

Dün Samsung'un bazı cihazları için KitKat yol haritası internete sızdıktan sonra Galaxy S3 modelinin güncelleme dışı kaldığı ortaya çıkmıştı. İddiaların ne kadar doğru olduğu tartışılırken Samsung tarafından resmi teyit de geldi.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsung, Galaxy S3 ve S3 mini modellerinin 3G versiyonlarının 1GB RAM taşıdığını ve bunun da sonraki güncellemeyi en iyi şekilde yansıtacak seviyede olmadığını belirtti. Bu bakımdan bu iki versiyona güncelleme verilmeyecek. Bu sınırlamadan sadece 2GB RAM taşıyan Galaxy S3 LTE versiyonu etkilenmeyecek. 

KitKat sürümünün 512MB RAM taşıyan cihazlara bile uyumul olacak şekilde tasarlanması bu noktada kullanıcı eleştirilerine yol açsa da Galaxy S3 modelinin eski TouchWiz arayüzü nedeniyle güncellemenin sıkıntılar doğurabileceği tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-reportedly-confirms-that-its-Galaxy-S-III-3G-and-S-III-mini-wont-be-updated-to-Android-KitKat_id55940 Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
Yinede benzer zamanda çıkmış tüm Android telefonlardan çok güncelleme aldı. Ancak şunu söyleyeyim Samsung saçmalıyor ve bahane uydurmaya çalışıyor.
Ancak S3 kullanıcılarını başka modellere çekmek istiyorlarsa neden LTE modele güncelleme veriyorlar? Buda ayrı bir soru. Ancak malesef bitti, imza kampanyası filan başlatın, bu telefonun kullanıcısı çok.


Ram bahanesi başlı başına yalan, Galaxy Ace Style adıyla çıkardıkları cihaz Android 4.4.2 Kitkat kullanıyor ve 512 MB Ram'e sahip. Sorun S3'de bulunan eski Touchwiz arayüzünden kaynaklanıyorsa bu cihaza yeni arayüzü uyarlamak çok zor olmayacaktır.
Samsung'da çoğu Android telefon üreticisi gibi güncelleme konusunda yalan söylüyor.


Ayrıca birazdan S3 çöp oldu tarzı yorumlar gelir, hayır çöp olmadı.
Android 4.1 sürümü ve üzerini kullanan Android cihazlar olukça kullanılabilir durumda.


HTC One X: 2012, Mayıs
Sony Xperia ion: 2012, Haziran
Galaxy S3: 2012, Mayıs
LG Optimus 4X HD P880: 2012, Haziran

Sony Xperia Ion: 4.1
HTC One X: Android 4.2
Galaxy S3: Android 4.3
LG Optimus 4X HD P880: 4.1

Bahaneler...
HTC: Nvida vermedi, bizde napak ölekmi? Hiç baskı filan yapmadım. Gerek yok zaten fazla satmadı.
Sony: Vermiyom lan banane. It's a Sony...
LG:Nvida vermedi, bizde napak ölekmi? Hiç baskı filan yapmadım. Gerek yok zaten fazla satmadı.
Samsung: 1 GB Ram yetmedi, ama biz 512 Ram'li Android 4.4 kullanan telefon çıkartırız.


Umarın anlatabilmişimdir.

Yinede benzer zamanda çıkmış tüm Android telefonlardan çok güncelleme aldı. Ancak şunu söyleyeyim Samsung saçmalıyor ve bahane uydurmaya çalışıyor....
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Allons-y 5 yıl
TouchWiz'e ram optimizasyonu yapmak yerine ürünün desteğini çekmek çok daha kolay çünkü.
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__Nikolaus__ 5 yıl
7 8 ay once s3 5.0 ı asla alamayacak demiştim bir anasayfa haberinde. Bir dövmedikleri kalmıştı çok bilmiş arkadaşların.

Hadi şimdi mesajımı alıntılayın, daha 4.4 alamayacaksınız
7 8 ay once s3 5.0 ı asla alamayacak demiştim bir anasayfa haberinde. Bir dövmedikleri kalmıştı çok bilmiş arkadaşların.Hadi şimdi mesajımı alınt...
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FeneristFB 5 yıl
Ulan samsung bari dogru düzgün yalan söyle
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blackcat67 5 yıl
Samsung gibi bir koreli firmadan ne beklenirdi ? herkes şikayetci touchwizden sizleri takan varmı hepiniz eleştiriyonuz sonra gidip samsung alıyonuz bu adamlar bile bile vermiyorlar kitkatı ram işin bahenesi
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Red_devil33 5 yıl
Valla ben herşeyden memnunum 4.3 te gayet iyi çalışıyor.
Tek sıkıntı amoled seviyorum
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28ky28 5 yıl
Sacmalik gm discovery gibi dandik(gm discovery kullanicisiyim) teelefona gelio ve android di android yapan telefonlardan s3 e gelmiyor
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HRMNKY 5 yıl
Umrumda da degil. Cm yada miui kitkat romu kurar gecerim
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MühendisMurat 5 yıl
arkadaşlar artık samsung almayın !! ve alttaki yazıyı okuyun !!

samsungu samsung yapan telefon S3'tür. bunu onlarda biliyor ve bu telefondan kimse vazgeçmiyor internete bakın açık ara üstünde en fazla konuşulan rom çıkartılan, mod yapılan telefon s3' tür. neden ? çünkü çok sattı ve çok güzel bir telefon ee adamlar s4' e ve s5 ' e geçiremiyorlar şuan o s3 tayfasını. bu yüzden 4.3 ' ü bile adam gibi vermediler ki geçelim diye ama hala geçmiyor insanlar romu kendi yapıyor geçmiyor bunlarda son koz olarak kitkatı vermemekle tehdit ediyorlar ki s3' ü bırakıp onun oyuncağı olalım her çıkardığı telefonu alalım ama kazın ayağı öyle değil sammobile ' da almanyadan , ingiltereden , fransadan , hindistandan heryerden sammobile ' a küfür yağdırıyorlar. samsung bu işten çok zararlı çıkacak..hadi güzel bir telefon çıkarsa alayım da arkadaş s5 gibi takoz bir telefona 2200 vermek için aşırı derecede enayi olmak lazım ve s3 ' ün driver desteği hikayesini görüpte samsung telefon alanın aklıyla zoru vardır çok açık ve net sizde satış stratejilerine kurban gideceksiniz birden güncellemeniz kesilecek s6 çıkınca s4 ' ünde içine ederler. yeter artık #boycott samsung !

buyrun sammobile ' daki yorumum.

bjk_murat 6 hours ago said:
I ‘ ll never buy samsung phone again #boycott samsung !! never never never ! always same story new phone has extended ram , extended cpu and very very bad design and very very bad price and very very bad sofware support !! s5 definitely doesnt deserve it’s price. SAMSUNG IS FALLING DOWN !! BYE BYE SAMSUNG.!! My new phone will be HTC OR APPLE.

hey do you think is major update 4.3 ? 4.3 is full of bugs. BATTERY DRAINING , SCREEN WAKE UP PROBLEM , FREEZINGS , LAGS , BAD RAM CONTROLLING , even battery filling time is extented 2 hours to 5 hours. SAMSUNG YOU ARE CRAP !!
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Karaçay 5 yıl

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premiumbeyin 5 yıl ekrem71
güncelleme konusunda en iyisi iphone ve google nexus sanırım
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bblokee 5 yıl premiumbeyin
premiumbeyin
güncelleme konusunda en iyisi iphone ve google nexus sanırım


Nexusu iphoneu sayma güncelleme konusunda onlar ayrı bi dünya s3e gelirsek kitkat almalı eğer almayıp s4üde aynı duruma sokarlarsa samsung sempatizanlığım biter ki ace 2yle zamanında çok çektim g2 almamamın sebebide sadece batarya ve Hafıza kartı olayından keşke buna dikkat etselerdi
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antonidas 5 yıl
tamam samsung s4 ve s5 satışları artsın diye böyle bir karar aldı.
İyi de s3'ünü satan kişinin tekrar samsung alacağı ne malum.
s3'ünü satan tüketiciler lg, sony,htc veya nexus cihaz alabilir.
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akare+bkare=ckare 5 yıl


şu ifadeyi çok seviyorum.
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HTC Specialist 5 yıl
One X ile dalga geçen arkadaşlar nerde
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Stand Alone 5 yıl
Bu güncelleme takıntısını bırakın derim, S3'ü 4.1.2 ile kullanıyorum ve gayette memnunum.
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