Galaxy S3'ün KitKat güncellemesi almayacağı resmi olarak teyit edildi





Dün Samsung'un bazı cihazları için KitKat yol haritası internete sızdıktan sonra Galaxy S3 modelinin güncelleme dışı kaldığı ortaya çıkmıştı. İddiaların ne kadar doğru olduğu tartışılırken Samsung tarafından resmi teyit de geldi.





Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsung, Galaxy S3 ve S3 mini modellerinin 3G versiyonlarının 1GB RAM taşıdığını ve bunun da sonraki güncellemeyi en iyi şekilde yansıtacak seviyede olmadığını belirtti. Bu bakımdan bu iki versiyona güncelleme verilmeyecek. Bu sınırlamadan sadece 2GB RAM taşıyan Galaxy S3 LTE versiyonu etkilenmeyecek.





KitKat sürümünün 512MB RAM taşıyan cihazlara bile uyumul olacak şekilde tasarlanması bu noktada kullanıcı eleştirilerine yol açsa da Galaxy S3 modelinin eski TouchWiz arayüzü nedeniyle güncellemenin sıkıntılar doğurabileceği tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-reportedly-confirms-that-its-Galaxy-S-III-3G-and-S-III-mini-wont-be-updated-to-Android-KitKat_id55940