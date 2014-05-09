Galaxy S3'ün KitKat güncellemesi almayacağı resmi olarak teyit edildi

Haber Editörü
Dün Samsung'un bazı cihazları için KitKat yol haritası internete sızdıktan sonra Galaxy S3 modelinin güncelleme dışı kaldığı ortaya çıkmıştı. İddiaların ne kadar doğru olduğu tartışılırken Samsung tarafından resmi teyit de geldi.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Samsung, Galaxy S3 ve S3 mini modellerinin 3G versiyonlarının 1GB RAM taşıdığını ve bunun da sonraki güncellemeyi en iyi şekilde yansıtacak seviyede olmadığını belirtti. Bu bakımdan bu iki versiyona güncelleme verilmeyecek. Bu sınırlamadan sadece 2GB RAM taşıyan Galaxy S3 LTE versiyonu etkilenmeyecek.
KitKat sürümünün 512MB RAM taşıyan cihazlara bile uyumul olacak şekilde tasarlanması bu noktada kullanıcı eleştirilerine yol açsa da Galaxy S3 modelinin eski TouchWiz arayüzü nedeniyle güncellemenin sıkıntılar doğurabileceği tahmin ediliyor.
http://www.phonearena.com/news/Samsung-reportedly-confirms-that-its-Galaxy-S-III-3G-and-S-III-mini-wont-be-updated-to-Android-KitKat_id55940 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ram bahanesi başlı başına yalan, Galaxy Ace Style adıyla çıkardıkları cihaz Android 4.4.2 Kitkat kullanıyor ve 512 MB Ram'e sahip. Sorun S3'de bulunan eski Touchwiz arayüzünden kaynaklanıyorsa bu cihaza yeni arayüzü uyarlamak çok zor olmayacaktır. Samsung'da çoğu Android telefon üreticisi gibi güncelleme konusunda yalan söylüyor.
Ayrıca birazdan S3 çöp oldu tarzı yorumlar gelir, hayır çöp olmadı. Android 4.1 sürümü ve üzerini kullanan Android cihazlar olukça kullanılabilir durumda.
HTC One X: 2012, Mayıs
Sony Xperia ion: 2012, Haziran
Galaxy S3: 2012, Mayıs
LG Optimus 4X HD P880: 2012, Haziran
Sony Xperia Ion: 4.1
HTC One X: Android 4.2
Galaxy S3: Android 4.3
LG Optimus 4X HD P880: 4.1
Bahaneler...
HTC: Nvida vermedi, bizde napak ölekmi? Hiç baskı filan yapmadım. Gerek yok zaten fazla satmadı.
Sony: Vermiyom lan banane. It's a Sony...
LG:Nvida vermedi, bizde napak ölekmi? Hiç baskı filan yapmadım. Gerek yok zaten fazla satmadı.
Samsung: 1 GB Ram yetmedi, ama biz 512 Ram'li Android 4.4 kullanan telefon çıkartırız.
Umarın anlatabilmişimdir.
Hadi şimdi mesajımı alıntılayın, daha 4.4 alamayacaksınız