Galaxy S4 için KitKat güncellemesi internete sızdı

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Kısa süre önce Galaxy S4 için hazırlanan KitKat güncellemesine ait bir görselin internete sızmasının ardından çok geçmeden güncelleme ROM'u da gün yüzüne çıktı.
SamMobile tarafından sızdırılan ROM I9505XXUFNA1 yapı numarasını taşıyor ve LTE uyumlu yani Snapdragon 600 yongasetli GT-I9505 versiyonu için geçerli.
Henüz çok sayıda hatanın yer aldığı ROM'da dikkat çeken yeni bir kilit ekranı ve üst kısımdaki durum çubuğunun artık beyaz ikonlara bürünmüş olması. Ayrıca performansta da bir miktar yükseliş olduğu belirtiliyor.
Galaxy S4 amiral gemi modeli KitKat güncellemesini Şubat veya Mart ayında almaya başlayacak.
http://www.sammobile.com/2014/01/10/exclusive-i9505xxufna1-leaked-android-4-4-2-kitkat-test-firmware-for-galaxy-s4-gt-i9505/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
4.3 lu note 2 ve note 3 tur
Androidin iphone 4s idir
4.3 güncellemesini Turkiyeye getirmiyorki Samsung.
htc one kullanmayan cahil insan
Cillop gibi romlar var nette. Al kur 4.4.2 olan birini tatmin ol. O kadar film duskunuysen ne diye 16'lik aldin?
güncelleme kısıtlı micro sd yok çıkarılabilir batarya yok dokunmatik tuşlarda ekranı küçültür off off
Ama g2 alacağı güncelleme ile donanımını % 100 kullanır ve oyunları iyi oynar, pilide daha iyi. Böyle bakın bence.
S4 alsaydin keske G2 alsaydim diyecektin.
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