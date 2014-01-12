Galaxy S4 için KitKat güncellemesi internete sızdı





Kısa süre önce Galaxy S4 için hazırlanan KitKat güncellemesine ait bir görselin internete sızmasının ardından çok geçmeden güncelleme ROM'u da gün yüzüne çıktı.





SamMobile tarafından sızdırılan ROM I9505XXUFNA1 yapı numarasını taşıyor ve LTE uyumlu yani Snapdragon 600 yongasetli GT-I9505 versiyonu için geçerli.





Henüz çok sayıda hatanın yer aldığı ROM'da dikkat çeken yeni bir kilit ekranı ve üst kısımdaki durum çubuğunun artık beyaz ikonlara bürünmüş olması. Ayrıca performansta da bir miktar yükseliş olduğu belirtiliyor.





Galaxy S4 amiral gemi modeli KitKat güncellemesini Şubat veya Mart ayında almaya başlayacak.

http://www.sammobile.com/2014/01/10/exclusive-i9505xxufna1-leaked-android-4-4-2-kitkat-test-firmware-for-galaxy-s4-gt-i9505/