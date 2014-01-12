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Galaxy S4 için KitKat güncellemesi internete sızdı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,2b
1
20
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 için KitKat güncellemesi internete sızdı

 Kısa süre önce Galaxy S4 için hazırlanan KitKat güncellemesine ait bir görselin internete sızmasının ardından çok geçmeden güncelleme ROM'u da gün yüzüne çıktı.

SamMobile tarafından sızdırılan ROM I9505XXUFNA1 yapı numarasını taşıyor ve LTE uyumlu yani Snapdragon 600 yongasetli GT-I9505 versiyonu için geçerli.

Henüz çok sayıda hatanın yer aldığı ROM'da dikkat çeken yeni bir kilit ekranı ve üst kısımdaki durum çubuğunun artık beyaz ikonlara bürünmüş olması. Ayrıca performansta da bir miktar yükseliş olduğu belirtiliyor.

Galaxy S4 amiral gemi modeli KitKat güncellemesini Şubat veya Mart ayında almaya başlayacak. 

http://www.sammobile.com/2014/01/10/exclusive-i9505xxufna1-leaked-android-4-4-2-kitkat-test-firmware-for-galaxy-s4-gt-i9505/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 5 yıl en beğenilen
Birincisi 1-2 ay geç de olsa G2 de kitkat alacak. İkincisi G2 güncelleme almasa bile şu an ki yazılımıyla piyasa da ki en stabil Android telefondur.
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Discovery52 5 yıl
G2 S4
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cumur 5 yıl
Umarım 4.3 te yaptıkları gibi yine telefonun içine etmezler, guncellemeyi hemen verecem diye
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murad35 5 yıl
Ya samsung oglum arayuzle oyna biraz lutfen bak lan degisiklige git
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furkantasdemir 5 yıl
İyi güzel güncelleme veriyorda , s4 havası s5 çıkana kadar.S5 ten sonra bekleki güncelleme gelsin ....
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pro-üye 5 yıl
Piyasadaki en stabil telefon
4.3 lu note 2 ve note 3 tur
Androidin iphone 4s idir
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AdamsınDrogba 5 yıl pro-üye
olcayparlak
Piyasadaki en stabil telefon
4.3 lu note 2 ve note 3 tur
Androidin iphone 4s idir

4.3 güncellemesini Turkiyeye getirmiyorki Samsung.
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mehmedaltair 5 yıl pro-üye
olcayparlak
Piyasadaki en stabil telefon
4.3 lu note 2 ve note 3 tur
Androidin iphone 4s idir



htc one kullanmayan cahil insan

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DrBrave 5 yıl
sorun sadece güncelleme değil, diğer saydığım nedenlerde var hepsini üst üste koyunca s4 ün daha mantıklı olduğunu anladım çünkü lg'nin yazılım tarafı samsunga göre daha zayıf ve micro sd olmadığı için bir kaç film atsam bitiyor hafıza zaten 10gb almak isteyenlere uyarım alacaklarsa da 32 gb alsınlar
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AppleFans 5 yıl DrBrave
mertilk
sorun sadece güncelleme değil, diğer saydığım nedenlerde var hepsini üst üste koyunca s4 ün daha mantıklı olduğunu anladım çünkü lg'nin yazılım tarafı samsunga göre daha zayıf ve micro sd olmadığı için bir kaç film atsam bitiyor hafıza zaten 10gb almak isteyenlere uyarım alacaklarsa da 32 gb alsınlar

Cillop gibi romlar var nette. Al kur 4.4.2 olan birini tatmin ol. O kadar film duskunuysen ne diye 16'lik aldin?
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mansurmarsak 5 yıl en beğenilen
Birincisi 1-2 ay geç de olsa G2 de kitkat alacak. İkincisi G2 güncelleme almasa bile şu an ki yazılımıyla piyasa da ki en stabil Android telefondur.
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Pi 5 yıl
Kac ayliksiniz arkadasim siz? istiyorsunuzki android bilmem kac cikti zirt diye versinler benim telefonuma. Bekle bi sabret. Sanki butun telefonlara androidin en son surumu geldide bi sen kaldin. X telefonu alipta aglayanlari anlamiyorum. Guncelleme istiyorsan git nexus al o zaman? Veya sorarim neyin eksin o elindeki telefondada illa guncelleme gelsin istiyorsun? Yok elindeki yazilimi begenmiyorsan acarsin neti onlarca rom. Dene bikacini. Illaki birisi tatmin eder seni. Surum numaralarina bukadar takilmamak lazim. Isini goruyorsa kullan iste
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DrBrave 5 yıl
snapdragon 800 e kanıp lg g2 alarak hata mı yaptım :(
güncelleme kısıtlı micro sd yok çıkarılabilir batarya yok dokunmatik tuşlarda ekranı küçültür off off
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freudunpiposu 5 yıl DrBrave
Güncel ve daha hızlı bir telefon istiyorsanız s4 almalıydınız.
Ama g2 alacağı güncelleme ile donanımını % 100 kullanır ve oyunları iyi oynar, pilide daha iyi. Böyle bakın bence.
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Sebnem Ferah 5 yıl DrBrave
mertilk
snapdragon 800 e kanıp lg g2 alarak hata mı yaptım :(
güncelleme kısıtlı micro sd yok çıkarılabilir batarya yok dokunmatik tuşlarda ekranı küçültür off off

S4 alsaydin keske G2 alsaydim diyecektin.
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