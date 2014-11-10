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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Galaxy S4 üzerinde çalışan erken bir Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Galaxy S4 üzerinde çalışan erken bir Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı
LG'nin büyük gayretleri ile ilk kez bu hafta Nexus haricindeki cihazlara gelmeye başlayacak olan Lollipop güncellemesi için diğer firmaların da çalışmaları sürüyor. Galaxy S5 modelinden sonra Galaxy S4 modelinde de erken bir Lollipop sürümü çalışırken görüntülendi.

Kısa bir video ve görsellerin paylaşıldığı sızıntı TouchWiz ve Android 5.0 sürümlerinin kombinasyonunu gösteriyor. Samsung'un Galaxy S5 ile başladığı sade arayüz tasarımı Lollipop güncellemesi ile daha da geliştirken, güncellemedeki yüzen bildirim pencereleri, kart tasarımlı çoklu görev modu, interaktif ekran kilidi widgetleri gibi ögeler de arayüzde yerini alıyor. 

Sürüm şu anda ilk aşamada olduğu için WiFi gibi pek çok özelliğin henüz çalışmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan güncellemenin daha önce de dile getirildiği gibi gelecek yılın başlarında nihai sürüme ulaşması bekleniyor.  
Galaxy S4 üzerinde çalışan erken bir Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı


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acura07 5 yıl
samsunglar da sarj sıkıntısı gelecek o zaman. beyaz tabana geçilmiş %30 kayip hayirli olsun :)
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islamcetin06 5 yıl
Ultra power saving gelmemiş
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mustiki212 5 yıl
+1905 benimde vaktim anca dhye yetiyor. 1 gün geçte olsa haberini almak yeter. hayat memat meselesi değil sonuçta...
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl islamcetin06
beyin.exe
Ultra power saving gelmemiş

O zaman note3 e de gelmez
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ø 5 yıl
Şu gelsinde biizm haydo rahat etsin. Elemanı kızdıra kızdıra ben yoruldum.
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engurlu 5 yıl
Artık şu her haberin altına günaydın, geç kaldın, uyuma ekrem yazmaktan vazgeçin arkadaşlar.. Sadece DH yi takip edenler de var .. Buna ben de dahilim.. Sizin geceniz gündüzünüz teknoloji sitelerini alt üst etmekle geçebilir.. Herkesin o kadar vakti olmayabilir.. Sidik yarışına gerek yok.. Kim erken haber yapıyorsa onu takip edin..
Haber 7 saat geç gelmiş 1 gün geç gelmiş çok ta önemli değil..
1 Yanıt Yanıtla
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Şeker Hapı 5 yıl engurlu
engurlu
Artık şu her haberin altına günaydın, geç kaldın, uyuma ekrem yazmaktan vazgeçin arkadaşlar.. Sadece DH yi takip edenler de var .. Buna ben de dahilim.. Sizin geceniz gündüzünüz teknoloji sitelerini alt üst etmekle geçebilir.. Herkesin o kadar vakti olmayabilir.. Sidik yarışına gerek yok.. Kim erken haber yapıyorsa onu takip edin..
Haber 7 saat geç gelmiş 1 gün geç gelmiş çok ta önemli değil..

+1 aynı görüşteyim
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cemir7 5 yıl
günaydın
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MühendisMurat 5 yıl
bu lafı kullanmak istemem ama.

ağır mağara.


ROM ve MOD yükleme konumda 4 gün önce paylaştım.
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atakan3454 5 yıl
Adamlar zaten kendileri video atıyolar çalışmaları hakkında buyrun izleyin daha 7 saat oldu yayınlanalı.
kitkatli S4 ile lollipoplu S4 karşılaştırma yapmışlar.
youtube.com/...
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destroy00 5 yıl
Haberler geç geliyor galiba dhye bu haber zaten yayınlandı diğer sitelerde çok çnce
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