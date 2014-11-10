Galaxy S4 üzerinde çalışan erken bir Android 5.0 güncellemesi internete sızdırıldı

LG'nin büyük gayretleri ile ilk kez bu hafta Nexus haricindeki cihazlara gelmeye başlayacak olan Lollipop güncellemesi için diğer firmaların da çalışmaları sürüyor. Galaxy S5 modelinden sonra Galaxy S4 modelinde de erken bir Lollipop sürümü çalışırken görüntülendi.





Kısa bir video ve görsellerin paylaşıldığı sızıntı TouchWiz ve Android 5.0 sürümlerinin kombinasyonunu gösteriyor. Samsung'un Galaxy S5 ile başladığı sade arayüz tasarımı Lollipop güncellemesi ile daha da geliştirken, güncellemedeki yüzen bildirim pencereleri, kart tasarımlı çoklu görev modu, interaktif ekran kilidi widgetleri gibi ögeler de arayüzde yerini alıyor.





Sürüm şu anda ilk aşamada olduğu için WiFi gibi pek çok özelliğin henüz çalışmadığı belirtiliyor. Bu bakımdan güncellemenin daha önce de dile getirildiği gibi gelecek yılın başlarında nihai sürüme ulaşması bekleniyor.



