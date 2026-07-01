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    Sony tüm tuşlara basıyor: Spider-Man: Brand New Day fragmanında Messi sürprizi

    Spider-Man: Brand New Day filminin vizyon tarihi yaklaşırken Sony sürprizlerine başladı. Arjantinli yıldız Messi’nin yer aldığı fragman hayranlarını heyecanlandırdı.

    Spider-Man: Brand New Day Tam Boyutta Gör
    Hayranlarının merakla ayın sonunda vizyona girmesini beklediği Spider-Man: Brand New Day filmi için sürpriz fragmanlar gelmeye devam ediyor. Sony bugün yayınladığı fragmanda futbolun yıldız ismi Messi de yer aldı.

    Messi’li Spider-Man: Brand New Day fragmanı

    Hayranlar için oldukça sürpriz olan kısa fragman sadece Messi ile olan sahnelere odaklanıyor. Daha önceki fragmanlar gibi filmden sahneler içermiyor. Fragman Peter Parker’ın oturduğu kafeye Messi’nin gelmesi ile başlıyor.

    Pek fazla repliği olmayan Messi’nin Spidey Tracker ile Örümcek Adam’ı aradığını anlıyoruz. Peter Parker da bunun farkına varınca hızlı bir şekilde kıyafetini değiştiriyor ve Messi’yi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

    Açıklamada Sırada Kim Var? Sorusunun sorulması daha fazla ünlü ismin fragmanlara konu olacağını gösteriyor. Sayısız hayran şimdiden Ronaldo’nun ismini zikretmeye başladı. Diğer taraftan Messi’nin bu anlaşmadan 15 milyon dolar aldığı iddia ediliyor.

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    eski_nesil 3 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 3 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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