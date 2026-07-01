Sony tüm tuşlara basıyor: Spider-Man: Brand New Day fragmanında Messi sürprizi

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Hayranlarının merakla ayın sonunda vizyona girmesini beklediği Spider-Man: Brand New Day filmi için sürpriz fragmanlar gelmeye devam ediyor. Sony bugün yayınladığı fragmanda futbolun yıldız ismi Messi de yer aldı.

Messi’li Spider-Man: Brand New Day fragmanı

Hayranlar için oldukça sürpriz olan kısa fragman sadece Messi ile olan sahnelere odaklanıyor. Daha önceki fragmanlar gibi filmden sahneler içermiyor. Fragman Peter Parker’ın oturduğu kafeye Messi’nin gelmesi ile başlıyor.

Spider-Man: Brand New Day filminde sürpriz 1 hf. önce eklendi

Pek fazla repliği olmayan Messi’nin Spidey Tracker ile Örümcek Adam’ı aradığını anlıyoruz. Peter Parker da bunun farkına varınca hızlı bir şekilde kıyafetini değiştiriyor ve Messi’yi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.

Açıklamada Sırada Kim Var? Sorusunun sorulması daha fazla ünlü ismin fragmanlara konu olacağını gösteriyor. Sayısız hayran şimdiden Ronaldo’nun ismini zikretmeye başladı. Diğer taraftan Messi’nin bu anlaşmadan 15 milyon dolar aldığı iddia ediliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: