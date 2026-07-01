Sony tüm tuşlara basıyor: Spider-Man: Brand New Day fragmanında Messi sürprizi

Messi’li Spider-Man: Brand New Day fragmanı
Hayranlar için oldukça sürpriz olan kısa fragman sadece Messi ile olan sahnelere odaklanıyor. Daha önceki fragmanlar gibi filmden sahneler içermiyor. Fragman Peter Parker’ın oturduğu kafeye Messi’nin gelmesi ile başlıyor.
Pek fazla repliği olmayan Messi’nin Spidey Tracker ile Örümcek Adam’ı aradığını anlıyoruz. Peter Parker da bunun farkına varınca hızlı bir şekilde kıyafetini değiştiriyor ve Messi’yi eğlenceli bir yolculuğa çıkarıyor.
Açıklamada Sırada Kim Var? Sorusunun sorulması daha fazla ünlü ismin fragmanlara konu olacağını gösteriyor. Sayısız hayran şimdiden Ronaldo’nun ismini zikretmeye başladı. Diğer taraftan Messi’nin bu anlaşmadan 15 milyon dolar aldığı iddia ediliyor.
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Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş