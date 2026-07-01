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    Bir devrin sonu: PlayStation fiziksel disk üretimi sona eriyor

    Son yıllarda oyun sektörünün büyük oranda dijital satışlara yönelmesi üreticileri de farklı kararlar vermeye zorluyor. Sony, PlayStation fiziksel disk üretimini sonlandırma kararı aldı.

    PlayStation Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyası disketlerle başladığı fiziksel medya macerasında Blu-ray standardına kadar gelmiş olsa da bugün artık dijital versiyon hakimiyetini kurmuş durumda. Tüketici tarafında yaşanan bu tercih değişimi haliyle üreticileri de bir karar vermeye itiyor.

    PlayStation disklerine elveda

    Bugüne kadar PC ve konsollarda CD-DVD sürücüler olmazsa olmazlar arasındaydı ancak artık tamamen dijitale dönmüş cihazlar hepimizin odasında ya da ofisinde yerini aldı. Konsol tarafında da Playstation 5 ve Xbox Series X/S nesli ile dijital versiyonlar hayatımıza girdi. Fiziksel medya ortamlarına ihtiyaç kalmadı.

    Sony Interactive Entertainment yaptığı açıklamada PlayStation için fiziksel disk üretimini 2028 Ocak ayı itibariyle sona erdireceğini duyurdu. Bu tarihten sonra piyasaya çıkacak olan PlayStation oyunları PS dijital mağazasında ve perakendecilerde sadece dijital olarak bulunabilecek.

    Firma bu kararın sebebi olarak tüketici tercihlerinin ve eğlence sektörünün fiziksel disklerden dijitale geçiş yaptığı bir dönemde bu trendlere uyum sağlamayı gösterdi ve bunun kendileri için doğal bir seçim olduğunu dile getirdi.

    Zaten GTA 6 oyununun da ilk etapta fiziksel diskte olmayacağı ve kod olarak kutu içerisinde satılacağı gündeme gelmişti. Sony’nin fiziksel satışlardan tamamen mi vazgeçeceği henüz bilinmiyor. Yapılan araştırmalar dijital satışların; PlayStation yazılım satışlarının yüzde 80’ini, Xbox satışlarının yüzde 90’ını oluşturduğunu gösteriyor.

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    eski_nesil 4 gün önce

    Aynen önde iki tane farı var.

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    funky soul 4 gün önce

    thanks

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    enreka_tr 5 gün önce

    On bildiğin Kia olmuş

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