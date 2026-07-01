ŞOK marketlerde Lenovo dizüstü geçidi var

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Tam Boyutta Gör ŞOK marketler zincirinin hafta içi aktüel kataloğunda retro konsollardan soğutma ürünlerine, para sayma makinelerinden dizüstü bilgisayarlara ve kablosuz klavyelere kadar farklı teknoloji ürünleri bulmak mümkün.

1 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

1 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor. Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM, 512GB depolama, 50Wh batarya, 720p web kamera gibi özellikleri olan Lenovo IP Slim 3 dizüstü modeli 25999TL.

24 Haziran ŞOK aktüel kataloğunda neler var? 5 gün önce eklendi

Intel Core Ultra 5125H işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama, 14 inçlik ekran, 65Wh batarya, Full HD+ ToF sensör web kamera barındıran Lenovo Yoga Slim 7 dizüstü modeli 43999TL ve 15 inçlik ekran, Intel Core i5 işlemci, 16GB depolama, 60Wh batarya, 512GB depolama, 5MP kamera, yapay zekâ desteği gibi özellikleri olan Lenovo LOQ 15IRX10 oyuncu dizüstü modeli de 74999TL olarak satılacak.

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