ŞOK marketlerde Lenovo dizüstü geçidi var

1 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
1 Temmuz ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Lenovo markasına ait dizüstü bilgisayar modelleri yer alıyor. Intel Core i5 işlemci, 8GB RAM, 512GB depolama, 50Wh batarya, 720p web kamera gibi özellikleri olan Lenovo IP Slim 3 dizüstü modeli 25999TL.
Intel Core Ultra 5125H işlemci, 16GB RAM, 512GB depolama, 14 inçlik ekran, 65Wh batarya, Full HD+ ToF sensör web kamera barındıran Lenovo Yoga Slim 7 dizüstü modeli 43999TL ve 15 inçlik ekran, Intel Core i5 işlemci, 16GB depolama, 60Wh batarya, 512GB depolama, 5MP kamera, yapay zekâ desteği gibi özellikleri olan Lenovo LOQ 15IRX10 oyuncu dizüstü modeli de 74999TL olarak satılacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş