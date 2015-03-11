Galaxy S6 Active modeli ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı

Samsung bir süredir amiral gemisi modellerinin yanı sıra bir de suya ve toza karşı dayanıklı Active serisini çıkarıyordu. Görünen o ki Kore'li şirket S6 modelinden sonra da bu geleneği sürdürecek. S6 Active ile ilgili ilk bilgiler Hindistan'ın teknoloji ürün takibi ve sevkiyatlarını yapan Zauba'da görüntülendi.
Model numarası SM-G890A olan ürünün S6 Active modeline ait olduğu düşünülürken kayıtlarda S6 Active modeli ile ilgili çok fazla bilgi yer almıyor. Ekran boyutunun 5.5 inç'e yükseldiği görülürken bu ekran boyutunda da Galaxy S6 modelinde ki gibi 2K çözünürlük sunulması bekleniyor, ayrıca cihazlarda tek sim kart desteğinin bulunduğu da notlar arasında. Özellikle Samsung'un Galaxy S6 serisi ile birlikte suya ve toza dayanıklılıktan vazgeçmesi S6 Active modeli için daha büyük önem taşıyor.
Model ile ilgili henüz resmi bir kaynak olmasa da S6 Active modelinin çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak cihaz ile ilgili sızıntılar kısıtlı durumda, çıkış tarihi ve fiyat ile ilgili bilgiler de yer almıyor.
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S4 ACTİVE de cihaz çok performanslıydı..
ACTİVE ler alınır bence
*Daha büyük batarya 3500mAh
*Su geçirmez, toz geçirmez.
*Darbelere dayanıklı, sağlamlık testinden geçmiş, her türlü koşula uygun.
SDkart girişinin faydası oluyor, kart girişi olmalıydı.
Benim anlamadığım neden herkes çıkmayan bataryaya takılı kalıyor ki, batarya çıksa orjinal 200tl verip yedek batarya alan görmedim. Amaç nedir, haber yapan kişilerde gereksiz yere hala batarya çıkmıyor diyor, bataryayı çıkartsan ne olacak ki. Gereksiz bir takıntı.
İlla çıkaracan dimi farklı bi model daha!
Böyle yaparak sanki prestij yarışına girmiş gibi sanıyorlar kendilerini.
Ama bazı prestij için özel üretilen telefonlara bakarsanız, özellikleri çok yüksek olmak yerine bazı özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Mesela Vertu'nun telefonları en baba donanıma, en yüksek çözünürlüklü ekrana sahip değil. Ama prestij ürünü.
Bunlar hiç mi görmüyorlar...
Ama tabii ki birçok model çıkarıp da güncellemeleri vermezse o zaman sorun çıkacaktır. Fakat son zamanlarda Samsung güncellemelerde fena değil gibi.
(S6)
(S6 edge)
(S6 edge plus)
(S6 flex)
(S6 prime)
(S6 active)
(S6 zoom)
(S6 plastik)
(S6 aleminyum)
....
Bekliyoruz.
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