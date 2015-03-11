Galaxy S6 Active modeli ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı

Samsung bir süredir amiral gemisi modellerinin yanı sıra bir de suya ve toza karşı dayanıklı Active serisini çıkarıyordu. Görünen o ki Kore'li şirket S6 modelinden sonra da bu geleneği sürdürecek. S6 Active ile ilgili ilk bilgiler Hindistan'ın teknoloji ürün takibi ve sevkiyatlarını yapan Zauba'da görüntülendi.

Model numarası SM-G890A olan ürünün S6 Active modeline ait olduğu düşünülürken kayıtlarda S6 Active modeli ile ilgili çok fazla bilgi yer almıyor. Ekran boyutunun 5.5 inç'e yükseldiği görülürken bu ekran boyutunda da Galaxy S6 modelinde ki gibi 2K çözünürlük sunulması bekleniyor, ayrıca cihazlarda tek sim kart desteğinin bulunduğu da notlar arasında. Özellikle Samsung'un Galaxy S6 serisi ile birlikte suya ve toza dayanıklılıktan vazgeçmesi S6 Active modeli için daha büyük önem taşıyor.

Model ile ilgili henüz resmi bir kaynak olmasa da S6 Active modelinin çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak cihaz ile ilgili sızıntılar kısıtlı durumda, çıkış tarihi ve fiyat ile ilgili bilgiler de yer almıyor.