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Galaxy S6 Active modeli ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,8b
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22
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Galaxy S6 Active modeli ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı
Samsung bir süredir amiral gemisi modellerinin yanı sıra bir de suya ve toza karşı dayanıklı Active serisini çıkarıyordu. Görünen o ki Kore'li şirket S6 modelinden sonra da bu geleneği sürdürecek. S6 Active ile ilgili ilk bilgiler Hindistan'ın teknoloji ürün takibi ve sevkiyatlarını yapan Zauba'da görüntülendi.
Model numarası SM-G890A olan ürünün S6 Active modeline ait olduğu düşünülürken kayıtlarda S6 Active modeli ile ilgili çok fazla bilgi yer almıyor. Ekran boyutunun 5.5 inç'e yükseldiği görülürken bu ekran boyutunda da Galaxy S6 modelinde ki gibi 2K çözünürlük sunulması bekleniyor, ayrıca cihazlarda tek sim kart desteğinin bulunduğu da notlar arasında. Özellikle Samsung'un Galaxy S6 serisi ile birlikte suya ve toza dayanıklılıktan vazgeçmesi S6 Active modeli için daha büyük önem taşıyor.
 
Galaxy S6 Active modeli ile ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı
Model ile ilgili henüz resmi bir kaynak olmasa da S6 Active modelinin çıkacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak cihaz ile ilgili sızıntılar kısıtlı durumda, çıkış tarihi ve fiyat ile ilgili bilgiler de yer almıyor. 

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dR.ElessaR 4 yıl en beğenilen
S6 active çıkınca kime zararı olacak? İhtiyacı olan alır. Beğenmeyen almaz. Sorun edilecek ne var anlamadım.
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ironman 4 yıl

S4 ACTİVE de cihaz çok performanslıydı..
ACTİVE ler alınır bence
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.i. 4 yıl
Arkadaşlar telefonun S6'dan farkları.

*Daha büyük batarya 3500mAh
*Su geçirmez, toz geçirmez.
*Darbelere dayanıklı, sağlamlık testinden geçmiş, her türlü koşula uygun.

SDkart girişinin faydası oluyor, kart girişi olmalıydı.
Benim anlamadığım neden herkes çıkmayan bataryaya takılı kalıyor ki, batarya çıksa orjinal 200tl verip yedek batarya alan görmedim. Amaç nedir, haber yapan kişilerde gereksiz yere hala batarya çıkmıyor diyor, bataryayı çıkartsan ne olacak ki. Gereksiz bir takıntı.








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advancedmobile 4 yıl
Lan samsung yapsaydın ya S6 da su geçizrmezlik.
İlla çıkaracan dimi farklı bi model daha!
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OverClocK1ng 4 yıl
Valla, 5 inçten büyük ekran koydukları zaman, 2K yapmak zorunda falan hissediyorlar her halde. Oysa ki 5 inç yapıp FullHD ekran falan yapsalar, hem herkese yeter, hem de daha az güç harcar, hem daha iyi pili gider, hem ekran da daha az güç harcayıp ısınır vs. bir sürü avantajı var. Ne bu çözünürlük yarışı anlamış değilim.
Böyle yaparak sanki prestij yarışına girmiş gibi sanıyorlar kendilerini.
Ama bazı prestij için özel üretilen telefonlara bakarsanız, özellikleri çok yüksek olmak yerine bazı özellikleriyle ön plana çıkıyorlar. Mesela Vertu'nun telefonları en baba donanıma, en yüksek çözünürlüklü ekrana sahip değil. Ama prestij ürünü.
Bunlar hiç mi görmüyorlar...
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LİVERPOOLYWNA 4 yıl
samsungun en güzel telefonları bence active modelleri ( ve s6 edge ) yani fiyatı uygunsa alınabilir
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
2k ekranla antutuda geekbenchte iphone U htcyi Uçuk farkla tokatlayan cihaza laf atmakta neyin nesi kaldıki zamanında bu lumpen Takım'ı s3 te 720p ye ne gerek var diyordu
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Ultra1080p 4 yıl
Bu da 2k ise çöp.
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dR.ElessaR 4 yıl
Bir şirketin çok model çıkarabilmesi, o şirketin gücünü göstermez mi? Ticari kaygı yaşamadan çok farklı model çıkarabilmek bence şirketin büyüklüğünün göstergesi.

Ama tabii ki birçok model çıkarıp da güncellemeleri vermezse o zaman sorun çıkacaktır. Fakat son zamanlarda Samsung güncellemelerde fena değil gibi.
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soralalp 4 yıl
Burada herkes sorun etmiş ama gerçek hayatta bu modellere ihtiyacı olan insanlar var. Kamp, dağcılık, motor sporları ile uğraşıp özellikle bu tür cihazları mumla arayan insanlar var. Onların da düşünülmesi bence çok önemli bir mevzu. Herkes sizin gibi standart kullanıcı değil diye sizin ihtiyacınız olmayan bir modeli dalga malzemesi yapmak açık görüşlü olmanın neresinde?
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a_y_k_u_t 4 yıl
Çok abartmışsınız... Her zaman çıkan bir model gelmemesi zaten saçma olurdu...
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Masquerade89 4 yıl
minide gelir
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Guest423434424 4 yıl
Bi bitmedin samsung,
(S6)

(S6 edge)

(S6 edge plus)

(S6 flex)

(S6 prime)

(S6 active)

(S6 zoom)

(S6 plastik)

(S6 aleminyum)

....
Bekliyoruz.

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dR.ElessaR 4 yıl en beğenilen
S6 active çıkınca kime zararı olacak? İhtiyacı olan alır. Beğenmeyen almaz. Sorun edilecek ne var anlamadım.
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